¡¡¸µHKT48¤Î¤æ¤¦¤³¤¹¤¬3Ê¬´Ö¤Ç½ª¤ï¤ëÄ¶»þÃ»¥á¥¤¥¯¤ò¸ø³«¡£¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Î°Õ³°¤Ê»È¤¤Êý¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤æ¤¦¤³¤¹¤Î¿²µ¯¤¤¹¤°¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ&Ä¶»þÃ»¥á¥¤¥¯
¡¡10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#5¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¥²¥¹¥È¤Ï°ë»³¤µ¤ä¤«¡£
¡¡º£²ó¤ÏÇ¯¾¦20²¯±ß·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤Î¸µHKT48¡¦¤æ¤¦¤³¤¹¤³¤È¿ûËÜÍµ»Ò¡Ê31¡Ë¤ËÌ©Ãå¡£¤æ¤¦¤³¤¹¤Ï¸½ºß¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¤Î¥é¥¤¥Ð¡¼»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¤È¤·¤ÆË»¤·¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥¯¤ÎYouTube¤¬Âç¿Íµ¤¤Î¤æ¤¦¤³¤¹¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¡ÖÆü¾ïÄ¶»þÃ»¥á¥¤¥¯¡×¤Ç½Ð¼Ò½àÈ÷¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤Ã¤Æ°Õ³°¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¡Ö¿§ÉÕ¤¤ÎÆü¾Æ¤±»ß¤á¥¯¥ê¡¼¥à¤À¤È¤á¤Ã¤Á¤ãÁá¤¯¤Æ¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ò»È¤ï¤º¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤ò»Å¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿§ÉÕ¤µ¤Î¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤òÌÜ¤Î²¼¤È¥Á¡¼¥¯¤Ë±þÍÑ¡£°ë»³¤Ï¡ÖÌÜ¤Î²¼¡ª¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¡¢MEGUMI¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤â¡Ö¤Ø¡Á¡ª¡×¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤ä¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¤æ¤¦¤³¤¹¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥Æ¥à¿ô¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤Î¤¬¤Ê¤Ë¤è¤êÂç»ö¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤Ê¤ó¤È3Ê¬¤Ç¥á¥¤¥¯¤¬½ªÎ»¡£MEGUMI¤Ï¡Ö¤¤ì¤¤¡ª¡×¤È3Ê¬¤È¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤ËÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£