¡¡¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù½Ð¿È¤ÎÈþ¿Í¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢¼ýÏ¿Ãæ¤ËÂç¹æµã¡£Âç¸ç¤«¤é¡Ö¥Î¥Ö¤Î¤»¤¤¤ä¤ó¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯¥Ò¥È¥³¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈþ¿Í¥â¥Ç¥ë¤¬¹æµã¤¹¤ë½Ö´Ö
¡¡¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥»¶¯¤á¤Îµ¿Ìä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬ÂÐ·è¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥ï¥¤¥¤¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¶È³¦¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¶È³¦¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤¬°ìÈÖ¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤½¤³¤Ç¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡Ö»ä¤¬°ìÈÖ¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¡×¤È¹ë¸ì¤·¡¢ÎáÏÂ¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¶¯¤¤¥Ï¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¥«¥ï¥¤¥¤¥¢¥¤¥É¥ë¤òÈ¯·¡¤¹¤ë´ë²è¡ÖÂè5²ó¡¡»ä¤¬°ìÈÖ¥«¥ï¥¤¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò³«ºÅ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¿Æ£¸¶¤Á¤Î¡¢¹âÍü¿ð¼ù¡¢ÂçÌî¤Þ¤ê¤«¤â½Ð±é¡£AMEMIYA¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤ÎÃÓÅÄÄ¾¿Í¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Î¤³¤È¡£ABEMA¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÎÂçÀ¾ÍÛ±©¤¬¡ÖÇº¤ß¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÊÖ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÆÃµ»¤òÈäÏª¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÀ¾¤Ï¥Î¥Ö¤Ë¡ÖºÇ¶á¤ÎÇº¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£¥Î¥Ö¤¬¡Ö45ºÐ¤ò²á¤®¤ÆÈ±¤ÎÌÓ¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÇº¤ß¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÂçÀ¾¤ÏÂæ»ì¤¬¥«¥ß¥«¥ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¥Ø¥é¥Ø¥é¤¹¤Ê¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£ÂçÀ¾¤¬µî¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤È¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¯¤Ç¤¤ó¤«¤Ã¤¿¡£¤¯¤½¡Á¡ªÌÌÇò¤¯¤Ç¤¤ó¤«¤Ã¤¿¡Á¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤¬Î¢¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈMC¤òÌ³¤á¤ëÀ¾ß·Í³²Æ¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤¢¤ì¡¢µã¤¤¤Æ¤ë»Ò¤¬¤¤¤ë¡©¡×¤ÈÎ¢¤Î°ÛÊÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¿¹ÏÆ¤â¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£µã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡£ÍÛ±©¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢ºÇ¸å¾å¼ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ã¤Æµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Âç¸ç¤¬¡Ö¥Î¥Ö¤Î¤»¤¤¤ä¤ó¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢½÷À¿Ø¤Ï¡Ö¥Î¥Ö¤µ¤ó¡¢¤Ò¤É¡Á¤¤¡ª¡×¤È°ìÀÆ¤Ë¥Î¥Ö¤òÀÕ¤áÎ©¤Æ¤¿¡£