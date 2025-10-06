¼ê±ÛÍ´Ìé½êÂ°¥Ð¥ó¥É¡ÖT.N.T¡×¡¢½é´§ÈÖÁÈ¡ØT.N.T¤ÎÎ¹¤ÈÃç´Ö¤È¿©¤ÙÊª¤È¡ÙÊüÁ÷·èÄê¡¡ËÌ³¤Æ»1000¥¥í¤Î¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼
¡¡2025Ç¯2·î¤Ë·ëÀ®¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢¼ê±ÛÍ´Ìé¡ÊVo.¡Ë¡¢Furutatsu¡ÊBa.¡Ë¡¢kyohey¡ÊDr.¡Ë¤Ë¤è¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖT.N.T¡×¤Î½é´§ÈÖÁÈ¡ØT.N.T¤ÎÎ¹¤ÈÃç´Ö¤È¿©¤ÙÊª¤È¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¿¼0¡§59¢¨Á´6²ó¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç11·î17Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬6Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛT.N.T¤Û¤«¡ØÈ¬²¦»Òº² Festival & Carnival 2025¡Ù½Ð±é¼Ô
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢T.N.T¤¬¸ß¤¤¤Ë1Ç¯´Ö¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éÎ¹¤òÄÌ¤¸¤Æå«¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¹ç¤¦¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¡£¼«Í³ËÛÊü¤ÇÃ¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä¼ê±Û¡¢Å·Á³¤Ç³§¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤ëºÇÇ¯¾¯¤ÎFurutatsu¡¢2¿Í¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÎ¹¤Î·×²è¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÎý¤ëkyohey¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëÎ¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Î¹¤ÎÉñÂæ¤ÏËÌ³¤Æ»¡£ÀéºÐ¤«¤éÃÕÆâ¤Þ¤Ç¤Î¤ª¤è¤½1000¥¥í¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Ê¤¬¤éÎ¹¤ò¤¹¤ë¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊËÌ³¤Æ»¤ÎÅÚÃÏ¡¦¤Ò¤È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¡¢Ìë¤Ë¤Ï¸ß¤¤¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç²»³Ú¤òÁÕ¤Ç¤ë¡£Æ»Ãæ¤Î²ñÏÃ¤«¤é³À´Ö¸«¤¨¤ë¡¢T.N.T¤ÎÁÇ´é¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÈÖÁÈÊüÁ÷¸åHulu¡¢TVer¡¢Æü¥Æ¥ìTADA¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
