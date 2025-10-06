¼Ó°½¡¢¡È11ºÐ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤«¤é20Ç¯¡Ä31ºÐ¡¢¿§¹á¤¢¤Õ¤ì¤ë¡È¥ª¥È¥Ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¡É
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼Ó°½¡Ê31¡Ë¤¬¡¢6ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù42¡õ43¹æ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤Ë¡Ä¿§¹á¤¢¤Õ¤ì¤ë¡È¥ª¥È¥Ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¡É¤òÅ¸³«¤·¤¿¼Ó°½
¡¡¼Ó°½¤Ï¡¢1993Ç¯11·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢DVD¡Ø¼Ó°½ ¤µ¤¢¤ä11ºÐ¡Ù¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÌ¶å½£ÆÃÌ¿´Ñ¸÷Âç»È¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ¸µ¿¶¶½¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¸½ºß¤Ïµ¯¶È²È¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11ºÐ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¼Ó°½¤â¸½ºß31ºÐ¡£20Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢½÷À¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¼Ó°½¤¬¥ª¥È¥Ê¤Î¿§¹á¤¢¤Õ¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÆ±¹æ¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¡õDVD¤Ë¤Ï°æ¸ýÍµ¹á¡¢¤½¤Î¤Û¤«±§ºé¡¢¿·Ã«É±²Ã¡¢ÈøÌÚÇÈºÚ¡¢¤Í¤ª¡¢¿·Ã«¿¿Í³¡¢Æþ´Ö¤æ¤¤¡¢ÈÏÅÄ¼Ó¡¹¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
