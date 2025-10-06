¥¬¥¶¡Ö¶¨µÄ¤Ë¿ôÆü¡×¤ÈÊÆÂçÅýÎÎ¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¸ò¾Ä¤Ø
¡¡¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÎÏÂÊ¿·×²è¤ò½ä¤ê¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ï6Æü¡¢Ãç²ð¹ñ¥¨¥¸¥×¥È¤Ç´ÖÀÜ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤à¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¥¬¥¶Å±¼ý¤ä¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÉðÁõ²ò½ü¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ö¤¿¤ê¤òËä¤á¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¾ÇÅÀ¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï5Æü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë´Ø·¸¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÎÉ¤¤¼è°ú¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¶¨µÄ¤Ë¤Ï¡Ö¿ôÆü¡×¤«¤«¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï5Æü¡¢´Ø·¸¶Ú¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¸ò¾Ä¤Ç¤ÏÄäÀï³«»ÏÁ°¤ËÁ´¤Æ¤ÎÁèÅÀ¤ÇÆ±°Õ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡ÖÊñ³çÅª¹ç°Õ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¸þ¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥¬¥¶ÀïÆ®¤Ï7Æü¤Ç³«»Ï¤«¤é2Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥¬¥¶Â¦»à¼Ô¤Ï6Ëü7Àé¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢²î»à¼Ô¤â½Ð¤ëÃæ¤ÇÄäÀï¼Â¸½¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¼óÁêÉÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¹ñÂåÉ½ÃÄ¤Ï6Æü¡¢¸ò¾Ä¾ì½ê¤Î¥¨¥¸¥×¥ÈÅìÉô¥·¥ã¥ë¥à¥¨¥ë¥·¥§¥¤¥¯¤Ë¸þ¤±½ÐÈ¯¤¹¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÃæÅìÃ´ÅöÆÃ»È¤é¤â¸ò¾Ä¤Ë¶á¤¯²Ã¤ï¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡¥ë¥Ó¥ªÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï5Æü¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ö¶Ë¤á¤Æ¿×Â®¤Ê¹ç°Õ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÏÂÊ¿·×²èÁ´ÂÎ¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£