ÃÎ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡ª¤ª¤â¤·¤í»¨³Ø
Q.¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤Î³¸¡¢¤á¤¯¤ì¤Æ¤³¤Ê¤¤Î¢¥ï¥¶¤È¤Ï¡©
A.¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Î³¸¤òÊÄ¤á¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢Ç®¤¤¤ä¤«¤ó¤ÎÄì¤ò¾å¤«¤é¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Î±ï¤Ë±è¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤Ê¤¾¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¯¥é¥·¥ë¹ÊóÃ´Åö¡¡Ê¡´Ý Îè¤µ¤ó¡Ë
¡¡ÎÁÍý¤¬ÌÌÅÝ¡¢»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ë½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¡£¤¿¤À¡¢²¹¤á¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë³¸¤¬³«¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¼Â¤Ï¡Ö¤¿¤Ã¤¿5ÉÃ¡¢¤¢¤ë¹©Äø¤ò²Ã¤¨¤ë¤È´ÊÃ±¤Ë³¸¤òÊÄ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¥ì¥·¥ÔÆ°²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥¯¥é¥·¥ë¤Ç¡¢¹Êó¤òÃ´Åö¤¹¤ëÊ¡´ÝÎè¤µ¤ó¡£
¡ÖÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤¹¤È¤¤Ë»È¤¦¤ä¤«¤ó¡£¤ªÅò¤òÃí¤®¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Î³¸¤òÊÄ¤á¤¿¤é¡¢Ç®¤¤¤ä¤«¤ó¤ÎÄì¤Ç³¸¤Î¾å¤«¤é¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Î±ï¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È5ÉÃ¤Û¤É¤Ê¤¾¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¬¤·¤¿³¸¤ÎÉôÊ¬¤ò¤â¤¦°ìÅÙÌ©Ãå¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë²¹¤á¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡ÊÊ¡´Ý¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢Ä´Íý»þ´Ö¤òÂÔ¤Ä´Ö¤Ë³¸¤¬³«¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢³«¤±ÊÄ¤á¤ò¤·¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¡£³¸¤ò³«¤±¤ë¤È¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤È²»¤¬¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿¡ª
¡Ö¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ÎÍÆ´ï¤È³¸¤Ï¡¢Ä¶²»ÇÈÍÏÃå¤È¤¤¤ï¤ì¡¢Ä¶²»ÇÈ¤òÅö¤Æ¤ÆÇ®¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÀÜÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¶²»ÇÈ¤Û¤É¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÇ®¤òÅö¤Æ¤ë¤È¡¢·Ú¤¯³¸¤òÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÍÆ´ï¤ÎÁÇºà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï³¸¤¬ÀÜÃå¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ä¤«¤ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¾®Æé¤Ç¤âÂåÍÑ²Ä¡£ÍÆ´ï¤ä³¸¤¬ÊÑ·Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç®¤òÅö¤Æ¤ë»þ´Ö¤ÏÍ×Ä´À°¤À¡£
¥¯¥é¥·¥ëÈ¯¡Ø¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¡Ù
ºàÎÁ¡¿1¿ÍÁ°
¡¦¤ª¹¥¤ß¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¡Ä¡Ä1ÂÞ
¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ù¡¼¥³¥ó¡Ä¡Ä30g
¡¦µíÆý¡Ä¡Ä300ml
¡¦ÍÏ¤Íñ (M¥µ¥¤¥º)¡Ä¡Ä1¸ÄÊ¬
A¡ÎÉÕÂ°¤Î¥¹¡¼¥× (±öÌ£)¡Ä¡Ä1/2ÂÞ¡¢Ê´¥Á¡¼¥º¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1¡¢²¹ÀôÍñ¡Ä¡Ä1¸Ä¡¢¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¡ÄÅ¬ÎÌ¡Ï
¡Úºî¤êÊý¡Û
1.¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò5mm³Ñ¤ÎËÀ¾õ¤ËÀÚ¤ë¡£
2.Ç®¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¤Ò¤¡¢1¤òÃæ²Ð¤ÇßÖ¤á¤ë¡£²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤éµíÆý¤ò²Ã¤¨¡¢Ãæ²Ð¤Ë¡£
3.¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤·¤Æ¤¤¿¤é¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¤ò²Ã¤¨ÌÍ¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤æ¤Ç¤ë¡£
4.ÍÏ¤Íñ¡¢(A)¤ò²Ã¤¨¡¢Ãæ²Ð¤ÇÁ´ÂÎ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢Íñ¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é²Ð¤«¤é²¼¤í¤¹¡£
5.¤ª»®¤ËÀ¹¤ê¤Ä¤±¡¢²¹ÀôÍñ¤ò¤Î¤»¤ë¡£¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤ò¤«¤±¤¿¤é´°À®¡£
¢¨ÎÁÍý¼Ì¿¿¤Ï¥¯¥é¥·¥ë¤è¤êÄó¶¡