¾×·â¤Î7´§¡ª ¸×ÂÔË¾¤ÎÏÂÀ½ÂçË¤¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤¬¾ÚÌÀ¡¡Ì¾¾¤Ëµá¤á¤é¤ì¤¿¡È4ÈÖÁü¡É¤Ø¤ÎÊÑËÆ¡Ö1ÈÖ¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ß¤ó¤Ê¤¬Ç§¤á¤ë4ÈÖ¡×
ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄ´»Ò¤òÍî¤È¤µ¤º¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤ò¶î¤±È´¤±¤¿º´Æ£(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡µî¤ë10·î4Æü¡¢¥×¥íÌîµå¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÁ´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¡£³Æ¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤â³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡3³äÂÇ¼Ô¤¬2¿Í¤·¤«¤ª¤é¤º¡¢º£Ç¯¤â¡ÖÂÇÄãÅê¹â¡×¤Î·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤À¤Ã¤¿¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÝÎ©¤Ã¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤¬¡¢ºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀ¤À¡£¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤ó¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿26ºÐ¤Ï¡¢³ÐÀÃ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹Ã»Ò±à¤ÎÌë¶õ¤ËÂÔ¤Ã¤¿³Î¿®ÃÆ¡¡º´Æ£µ±ÌÀ¤ÎÎò»ËÅª¤Ê40¹æ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤½¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤¬Ç¡¼Â¤ËÊª¸ì¤ë¡£¼çÍ×ÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢ËÜÎÝÂÇ¡Ê40¡Ë¤ÈÂÇÅÀ¡Ê102¡Ë¤Ç¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤ËÆóÎÝÂÇ¡Ê34¡Ë¡¢OPS¡Ê.924¡Ë¡¢Ä¹ÂÇÎ¨¡Ê.579¡Ë¡¢ISO¡ÊÄ¹ÂÇÎ¨¤«¤éÂÇÎ¨¤òÈ´¤¡¢½ã¿è¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò¿ä¤·ÎÌ¤ë»ØÉ¸¡¿.302¡Ë¡¢ÆÀÅÀ¡Ê83¡Ë¤â¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¿ô»ú¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢·×7´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ëÀ®Ä¹¤À¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Îº´Æ£¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÉÔ¿¶¤ËÓÃ¤®¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¹ß³Ê¤â·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Íð¹â²¼¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÉÔÆ°¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤Ç¤¤º¤Ë¤â¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£Ç¯¤Ï²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡½¢Ç¤Åö½é¤Îºò½©¤«¤é¡ÖËÞ»öÅ°Äì¡×¤ò¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë¿¢¤¨ÉÕ¤±¤¿Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄÛ©¤¯¡¢¡Ö¼éÈ÷¤Î»þ¤Ë¹ø¤¬¿ø¤ï¤Ã¤Æ¡¢°ÂÄê¤·¤À¤·¤Æ¡¢Îý½¬¤ËË×Æ¬¤·¤À¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÇ·â¤Ç¤âÂ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦º´Æ£¤ÏÀ®ÀÓ¤â°ÂÄê¡£¡Ö1¡¢2ÂÇÀÊ¤Î¥ß¥¹¤Ç¤Ï¡Ê¿´¤¬¡ËÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡ÊÆ£Àî´ÆÆÄÃÌ¡Ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¡¢¿ô»ú¤âÈôÌöÅª¤Ë¿¤Ó¤¿¡£
¡¡µåÃÄÀ¸¤¨È´¤¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ï¡¢³ÝÉÛ²íÇ·»á°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÇ¯´Ö40¹æÄ¶¤¨¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º´Æ£¡£¤«¤Ä¤Æ²¬ÅÄ¾´ÉÛÁ°´ÆÆÄ¡Ê¸½¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¡Ë¤¬¡¢¡ÖCoCoKARAnext¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö1ÈÖ¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ß¤ó¤Ê¤¬Ç§¤á¤ë4ÈÖ¡£Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë4ÈÖ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡È4ÈÖÁü¡É¤Ë¥Ô¥¿¥Ã¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤¿ÏÂÀ½ÂçË¤¤Î³ÐÀÃ¤Ï¡¢ºå¿À¤ÎÆÈÁöÍ¥¾¡¤òÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]