¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤¬10¿Í¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö1¡×¤ò³ÎÊÝ¡Ä³«»ÏÁá¡¹¤ËOG¤ÇÀèÀ©¤â¥é¥ó¥°¥ì¤¬Á°È¾¤ÇÂà¾ì
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè8Àá¤¬5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥»¥ë¥¿¤È¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬3¶¯¤Î°ì³Ñ¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ïº£²Æ¤ËÂç·¿Êä¶¯¤ò´º¹Ô¡£³«Ëë3ÀïÌ¤¾¡Íø¤È¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢¸½ºß¤Ï¸ø¼°Àï3Ï¢¾¡Ãæ¤ÈÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤é¹¶·â¿Ø¤¬¹¥Ä´¤Ç¡¢Âç¾¡¤·¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¤Î¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤ËÂ³¤¤¤ÆÄ¾¶á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥ÈÀï¤Ç¤â5¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£º£Àá¤Ï²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¥»¥ë¥¿Áê¼ê¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡³«»ÏÁá¡¹¤Î6Ê¬¡¢¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤¬º¸Â¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤ÇÀäÌ¯¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¡¢¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Ð¥ê¥ª¥¹¤¬Áê¼êDF¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤ØÈ´¤±½Ð¤¹¡£Ãæ±û¤Ø¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤¬¥«¡¼¥ë¡¦¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥ë¥È¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤òÍ¶È¯¤·¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£35Ê¬¤Ë¤Ï¥»¥ë¥¿¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¤·¡¢¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâº¸¤ØÀäÌ¯¤ÊÉâ¤µå¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥À¥ô¥£¥É¡¦¥Ï¥ó¥Ä¥³¤¬¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÏÁê¼êGK¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡·èÄêµ¡¤òÆ¨¤·¤¿¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï40Ê¬¡¢¥¯¥ì¥Þ¥ó¡¦¥é¥ó¥°¥ì¤¬ÉÔÍÑ°Õ¤Ê¥ß¥¹¤«¤é2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤ÆÂà¾ì½èÊ¬¤Ë¡£¿ôÅªÍ¥°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥ë¥¿¤Ï°µÎÏ¤ò¶¯¤á¡¢44Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥ë¥Ï¡¦¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°Ãæ±û¤«¤é¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢GK¥ä¥ó¡¦¥ª¥Ö¥é¥¯¤¬ÊÒ¼ê¤ÇÏÈ³°¤ØÃÆ¤½Ð¤·¤¿¡£Á°È¾¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ0¡Ý1¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï¥»¥ë¥¿¤¬¤ä¤ä²¡¤·µ¤Ì£¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë¤â¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ·èÄêµ¡¤òºî¤é¤»¤º¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¿ôÅªÉÔÍø¤Ê¤¬¤é¤â¸ú²ÌÅª¤Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÅÙ¡¹·«¤ê½Ð¤·¡¢¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÄÉ²ÃÅÀ¤òÁÀ¤¦¡£¤·¤«¤·68Ê¬¡¢¥»¥ë¥¿¤ÏÅ¨¿ØÆâ¤Ç¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤éÁÇÁá¤¯±¦¥µ¥¤¥É¤ØÅ¸³«¤·¡¢¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥ß¥ó¥²¥µ¤¬¥°¥é¥¦¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥ª¥Ö¥é¥¯¤¬ËÉ¤°¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥¢¥¹¥Ñ¥¹¤¬²¡¤·¹þ¤ßÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¥»¥ë¥¿¤Ï¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¤â¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¼éÈ÷¿Ø¤ÏÍ×½ê¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤ê¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡£»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ1¡Ý1¤Ç½ªÎ»¤·¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤ÁÅÀ¡Ö1¡×¤òÊ¬¤±¹ç¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡Àá¡¢¥»¥ë¥¿¤Ï19Æü¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤È¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï18Æü¤Ë¥ª¥µ¥¹¥Ê¤È¤¤¤º¤ì¤â¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥»¥ë¥¿¡¡1¡Ý1¡¡¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡6Ê¬¡¡¥«¡¼¥ë¡¦¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥ë¥È¡Ê¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡¿¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë
1¡Ý1¡¡68Ê¬¡¡¥¤¥¢¥´¡¦¥¢¥¹¥Ñ¥¹¡Ê¥»¥ë¥¿¡Ë
