·î¤ÎÇ¯¶â15Ëü±ß¡Ö½µ6Æü¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Î»Å»ö¡¢³¤³°Åê»ñ¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×69ºÐÃËÀ¤Î¸å²ù
¶âÍ»Ä£¤ÎÊó¹ð½ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Î¿´ÇÛ»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È½ÐÀ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¸å²ù¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢»°½Å¸©ºß½»69ºÐÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê71ºÐ¡Ë
½»µï·ÁÂÖ¡§»ý¤Á²È¡Ê¸Í·ú¤Æ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§»°½Å¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§250Ëü±ß
¸½ºß¤ÎÍÂÃù¶â¡§250Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§4000Ëü±ß
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§¸üÀ¸Ç¯¶â480¥«·î¡¡
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§9Ëü±ß
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¤Ê¤·
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÇ¯¶â¤ä¼ýÆþ¡§Ç¯¶â150Ëü±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¡Ê¼õµë³Û¤¬¡ËÊ¿¶Ñ¤¯¤é¤¤¤À¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó¡Ö20Ëü±ß¡×¡£¼«¿È¤ÎÇ¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¡ÖËè·îÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡Ö½µ6Æü¡¢¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Î»Å»ö¡×¤Ç¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊª²Á¤Î¾å¾º¡×¤¬Â³¤¯¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤ÇËè·î¤Î¡ÖÇ¯¶â¤Ï»È¤¤ÀÚ¤ë¡×¤È¤Îµ½Ò¤â¤¢¤ê¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤ÏÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¤ª¶â¤ò»È¤¦Ï·¸å¤Î³Ú¤·¤ß¤ò¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
