¡Ö¸î¿ÈÍÑ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×8¥»¥ó¥ÁÄ¶¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥Ê¥¤¥Õ½ê»ý ÃË¡Ê24¡Ë¤òÂáÊá »¥ËÚ»Ô¸üÊÌ¶è
»¥ËÚ¡¦¸üÊÌ·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯10·î5Æü¡¢½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç»¥ËÚ»ÔÀ¶ÅÄ¶è¤Ë½»¤à¼«¾Î¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¾¶È°÷¤ÎÃË¡Ê24¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï5Æü¸á¸å9»þ45Ê¬¤´¤í¡¢»¥ËÚ»Ô¸üÊÌ¶è¸üÊÌÅì4¾ò4ÃúÌÜ¤Ç¡¢¶ÈÌ³¤Ê¤É¤ÎÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¿ÏÂÎ8¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤ëÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¥Ê¥¤¥Õ1ËÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»¥ËÚ»Ô¸üÊÌ¶è¤Î¹ñÆ»12¹æ¤Ç¥Ñ¥È¥íー¥ëÃæ¤Î·Ù»¡´±¤¬¡¢ÃË¤Î±¿Å¾¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥ÐーÅô¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¿¦Ì³¼ÁÌä¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤ÎÂáÊá¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥Õ¤Ï¸î¿ÈÍÑ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£