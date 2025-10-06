ÆüËÜ¥Ï¥à¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢CS1st¤ÎÅ¸Ë¾¤Ï¡©´äËÜ»á¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î»Å¾å¤²Êý¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÔµ¤Ì£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¢¡ ¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤«¡©¹¾ËÜ»á¡ÖÍ½ÁÛ¤·¤Ë¤¯¤¤¤Í¡¢¤ä¤Ã¤«¤¤¤ÊÂÐÀï¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡11Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤È3°Ì¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï12¾¡12ÇÔ1Ê¬¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤¬7¾¡¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬6¾¡¤È¸ß³Ñ¤ÎÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿Î¾¥Á¡¼¥à¡£5ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù¤ÎMC¡¦´äËÜÊÙ»á¤Ï¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò¸«¤Æ¡Öáã¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤¬1¾¡Â¿¤¤¤¬¡Ë¤½¤³¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤Ç¤âº£Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î»Å¾å¤²Êý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÉÔµ¤Ì£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î»î¹ç¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë´äËÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏÉÔµ¤Ì£¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÀï¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÇ½ç¤òÁÈ¤ßÂØ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¤Î¤è¤¦¤ËÂØ¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤É¤ÎÂÇ½ç¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¸«½ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡²òÀâ¤Î¹¾ËÜÌÒµª»á¤Ï¡¢¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¤ä¤Ï¤êºÇ¸å¤ÏÅê¼ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤±¤ÉÂÇ¤ÄÊý¤âÅê¼ê¤ÎÊý¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¿ô»úÅª¤Ë¤Ï¾å¤À¤«¤é¤Í¡×¤È¸ì¤ë¤â¡Ö¤³¤ìÍ½ÁÛ¤·¤Ë¤¯¤¤¤Í¡¢¤ä¤Ã¤«¤¤¤ÊÂÐÀï¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤â¤¦1¿Í¤Î²òÀâ¡¦ºä¸ýÃÒÎ´»á¤¬¡ÖÅê¼êÎÏ¡¢ÀèÈ¯¤ÇÅê¤²¤ëÅê¼ê¤âÎ¾ÊýÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Í¡£¤¿¤À¼´¤È¤Ê¤ëÂÇ¼Ô¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬¥¨¥¹¥³¥ó¤ÇÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦½ê¤°¤é¤¤¤·¤«ºàÎÁ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¹¤ë¡×¤Èº£µ¨32ËÜÎÝÂÇÃæ24ËÜ¤ò¥¨¥¹¥³¥ó¤ÇÊü¤Ã¤¿¥ì¥¤¥¨¥¹¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¹¾ËÜ»á¤â¡Ö¤Ç¤âÀäÂÐÍÍø¤À¤«¤é¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥¨¥¹¥³¥ó¤Ç¤ä¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡×¤Èð÷¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë´äËÜ»á¤Ï¡Ö¤â¤Ä¤ì¤¿»þ¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¥ê¡¼¥É¤Ç¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥Þ¥Á¥ã¥É¤¬¥¨¥¹¥³¥ó¤Ç¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î·üÇ°ÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
