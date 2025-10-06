¡Ú³®ÀûÌç¾Þ¡ÛÅÄÃæÇî»Õ¡Ö¥í¥ó¥·¥ã¥óÁö¤êÀÚ¤ëºî¤ê¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¤Ï16Ãå¤ËÇÔ¤ì¤ë
¡¡Ä¾Àþ¤Ç¤ÏÍ¾ÎÏ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¸ÞÊ¬¤Ë·è¤á¤ë¤â¥ì¡¼¥¹Á°È¾¤Ï³ÆÇÏÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤Ç²£°ìÀþ¡£½ù¡¹¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤â¸Ç¤Þ¤êÃæÃÄÇÏ·²¤Þ¤Ç¤ä¤ä²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¡£Ì©½¸¤·¤¿ÇÏ·²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÄ¾Àþ¤Þ¤Ç±¿¤ó¤À¤¬¡¢´û¤ËÍ¾ÎÏ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¸·¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
16Ãå¡¡¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤
ÅÄÃæÇî¹¯Ä´¶µ»Õ
¡Ö»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¤Ä¤ÎÁªÂò¤Ç¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÄ¾Àþ¤Ç¤Ï¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤«¤é¤â¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥í¥ó¥·¥ã¥ó¤Î2400m¤òÁö¤êÀÚ¤ëºî¤ê¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê±«¤ÈÇÏ¾ì¤Ï¡Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Áö¤ê¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤·¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤À¤±¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¤È¤³¤í¤â¸«Ä¾¤»¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ì¡¼¥¹·ë²Ì¡¢¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡¡¸½ÃÏ10·î5Æü¡¢¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè104²ó³®ÀûÌç¾Þ¡ÊG1¡¦3ºÐ¾å²´ÌÆ¡¦¼Ç2400m¡Ë¤Ç¡¢M.¥Ð¥ë¥¶¥í¡¼¥Êµ³¾è¡¢¥À¥ê¥º¡Ê²´3¡¦Ê©¡¦F.¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë¡Ë¤¬Ä¾Àþ¤Ç¤Î·ã¤·¤¤ÄÉ¤¤Èæ¤Ù¤òÀ©¤·¤¿¡£2Ãå¤Ë¤ÏC.¥¹¥ß¥è¥óµ³¾è¤Î¥ß¥Ë¡¼¥Û¡¼¥¯¡ÊÌÆ3¡¦°¦¡¦A.¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¤ÏS.¥Ñ¥¹¥¥¨µ³¾è¤Î¥½¥¸¡¼¡Ê²´4¡¦Ê©¡¦A.¥Õ¥¡¡¼¥Ö¥ë¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÀª¤Ï¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤¬5ÃåÆþÀþ¤¬ºÇÀèÃå¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï2:29.17¡Ê½Å¡Ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤«¤é»²Àï¤·¤¿O.¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼µ³¾è¤Î¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡Ê²´4¡¦·ªÅì¡¦ºä¸ýÃÒ¹¯¡Ë¤Ï5Ãå¡¢ËÌÂ¼Í§°ìµ³¾è¤Î¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦ÀÆÆ£¿ò»Ë¡Ë¤Ï14Ãå¡¢C.¥ë¥á¡¼¥ëµ³¾è¤Î¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¡Ê²´3¡¦Èþ±º¡¦ÅÄÃæÇî¹¯¡Ë¤Ï16Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¤Ï16Ãå¤ËÇÔ¤ì¤ë¡Ä³®ÀûÌç¾Þº£Ç¯¤âÆüËÜÀª¤ÎÈá´ê¤Ê¤é¤º¡Ä
¡¡º£Ç¯¤â¸·¤·¤¤·ë²Ì¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¾Á°¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¹ß±«¤¬¤¢¤êÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤Ë¡£¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡¢¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¤Ï¸ÞÊ¬¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤Ï¤ä¤ä½ÐÃÙ¤ì¡£¸þ¤³¤¦ÀµÌÌ¤Ç¤Ï¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤¬Æ¨¤²¤ë·Á¤ÎÅ¸³«¤ÇÍ½ÁÛ³°¤ÎÂâÎó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¤ÏÇÏ·²¤Ç¤â¤¬¤¯³Ê¹¥¡£ºÇÆâ¤ò¥í¥¹¤Ê¤¯±¿¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤ÏÀä¹¥¤Î¼ê±þ¤¨¤Ë¸«¤¨¤ë¡£Ä¾Àþ¤Ç¤Ï¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤¬Áá¡¹¤Ë¸åÂà¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÎºÇÆâ¤«¤é¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤¬¿¤Ó¤ÆÍè¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤ÏÂ¾ÇÏ¤ÈµÓ¿§¤¬Æ±¤¸¤Ë¡£ÆüËÜÀª¤Î±þÀï¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¡£ÇÏ¾ì¤Î¿¿¤óÃæ¤ò¿Íµ¤¤Î¥ß¥Ë¡¼¥Û¡¼¥¯¡¢¥À¥ê¥º¤¬ÊÂ¤Ö¤è¤¦¤ËÆÍ¤È´¤±¤ÆÍè¤¿¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤ÏÁ°¾¥Àï¤Ç¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤Î2Ãå¤À¤Ã¤¿¥À¥ê¥º¤¬È´¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£1969Ç¯¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥·¥ó¥Ü¥ê¤Ë»Ï¤Þ¤ëÄ©Àï¤«¤éÈ¾À¤µª¡£ÆüËÜÇÏ¤ÎÌ´¤Ï¡¢º£²ó¤â¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇ¹âÊö¤ÎÄº¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÚÁ´Ãå½ç¡Û
1Ãå¡¡¥À¥ê¥º¡¦Ê©
2Ãå¡¡¥ß¥Ë¡¼¥Û¡¼¥¯¡¦°¦
3Ãå¡¡¥½¥¸¡¼¡¦Ê©
4Ãå¡¡¥¸¥¢¥ô¥§¥í¥Ã¥È¡¦±Ñ
5Ãå¡¡¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡¦Æü
6Ãå¡¡¥¢¥í¡¼¥¤¡¼¥°¥ë¡¦Ê©
7Ãå¡¡¥«¥ë¥Ñ¥Ê¡¦±Ñ
8Ãå¡¡¥ë¥Õ¥¡¡¼¥ë¡¦Ê©
9Ãå¡¡¥¥¸¥µ¥Ê¡¦Ê©
10Ãå¡¡¥Û¥¿¥Ä¥§¥ë¡¦°¦
11Ãå¡¡¥¢¥ô¥¡¥ó¥Á¥å¡¼¥ë¡¦Ê©
12Ãå¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ð¡¼¥Á¡¦°¦
13Ãå¡¡¥²¥¾¥é¡¦Ê©
14Ãå¡¡¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡¦Æü
15Ãå¡¡¥¯¥¢¥ê¥Õ¥£¥«¡¼¡¦Ê©
16Ãå¡¡¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¡¦Æü
17Ãå¡¡¥í¥¹¥¢¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦°¦
½ÐÁö¼è¾Ã¡¡¥¨¥¹¥È¥ì¥ó¥¸