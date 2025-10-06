¥É·³¾¡Íø¤Î¤Ï¤º¤¬¡Ä¡Ö¤¢¤ì¡©¡×¡¡Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿¡È»ö¼Â¡É¤ËÍîÃÀ¤Èº¤ÏÇ¡Ö·ù¡×¡Ö²¿¤Ç¡×
MLB¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹©É×¡Ä¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏµÙÍÜÆü¤Ê¤·
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë5-3¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤ê½éÀï¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éÅÐÈÄ¤·¤¿ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Ö¤¢¤ì¡©¡×¡Ö»ÄÇ°¡×¤ÈÍîÃÀ¤¹¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï½é²ó¤Ï3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¤â¡¢2²ó¤Ï»Íµå¤È°ÂÂÇ¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Ë±¦Ãæ´Ö2ÅÀ»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ëµ¾Èô¤Ç3¼ºÅÀ¡£¤·¤«¤·3²ó¤«¤é¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤ê¡¢6²ó89µå¤òÅê¤²¤Æ3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡£9Ã¥»°¿¶1»Íµå¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¤Î7²ó¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤¬µ¯»à²óÀ¸¤ÎµÕÅ¾3¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢ÂçÃ«¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ÇÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡°Ê¹ß¤Ï²ÝÂê¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¾¡Éé¤Ë¡£¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¤¬7²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢8²ó2»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òºî¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¡£¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢Åê¼ê¤¬¸«»ö¤Ë²Ð¾Ã¤·¡¢ºÇ½ª9²ó¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬1²óÌµ¼ºÅÀ¤ÇÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ½é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤É¤Ã¤Á¤ËÅ¾¤Ö¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¹¥¥²¡¼¥à¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÌÀÆü¤â¾¡¤Ä¤¾¡ª¡×¡ÖÌÀÆü¤â³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÂè2Àï¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï5Æü¡ÊÆ±6Æü¡Ë¤Ë»î¹ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤«¤éÎ¾¥ê¡¼¥°¤È¤â³«Ëë¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï»î¹ç¤Î¤Ê¤¤Æü¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯ºî¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹©É×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤¬Âè1Àï¤È2Àï¤Î´Ö¤ËµÙÍÜÆü¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè2Àï¤¬1Æü¶õ¤¤¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡ÖÌÀÆü¤ªµÙ¤ß¤Ê¤Î¤Í¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÌÀÆü°ÜÆ°Æü¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë»î¹ç¤Ê¤¤¤Î¤«¤¡¡×¡Ö¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤À¤±²¿¤ÇÌÀÆü»î¹ç¤Ê¤¤¤Î¡×¡ÖÌÀÆü»î¹ç¤Ê¤¤¤Î·ù¡×¡Ö»î¹ç¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£Âè2Àï¤Ï6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤È¥Ø¥¹¥¹¡¦¥ë¥¶¥ë¥É¤ÎÀèÈ¯¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë