99Ëü±ß¤«¤é¡ª ¥È¥è¥¿ºÇ¿·¡Ö¤Á¤¤¤µ¤Ê¡È4¿Í¾è¤ê¡É¥â¥Ç¥ë¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª ·Ú¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡È¥ì¥È¥í»ÅÍÍ¡É¤Ê¡Ö¹ë²ÚÆâÁõ¡×¡ª ¾¼ÏÂ´¶¥µ¥¤¥³¡¼¤Ê¹âµé´¶¡õ½Â¤µ¥¢¥Ã¥×¤Î¡Ö¥Ô¥¯¥·¥¹¥¨¥Ý¥Ã¥¯¡×¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ã¤Æ¡©

·Ú¤Ê¤Î¤Ë¥¦¥Ã¥É¡ß¥á¥Ã¥¤Î¹ë²Ú¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡ª
¡¡2012Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥È¥è¥¿¤¬Å¸³«¤¹¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¡Ö¥Ô¥¯¥·¥¹¥¨¥Ý¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê°ÜÆ°¤ÎÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ¼Á¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢Âç¿Í4¿Í¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¾è¤ì¤ë¼ÂÍÑÀ¤ÈÆü¾ï»È¤¤¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÄãÇ³ÈñÀÇ½¡¢¤½¤·¤Æµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¤¿°ìÂæ¤Ç¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î´ðËÜ¤ËÃé¼Â¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2017Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Ï2ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòº£¤ÎÊª²Á¹âÆ¤¬¤Ä¤Å¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢99Ëü2200±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤«¤é144Ëü6500±ß¤È¤¤¤¦·Ú¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¼êº¢¤µ¤ò¸Ø¤ê¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤á¤Á¤ã½Â¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È¥ì¥È¥íÉ÷¡É¤Ê¥È¥è¥¿ºÇ¿·¡Ö¤Á¤¤¤µ¤Ê¡È4¿Í¾è¤ê¡É¥â¥Ç¥ë¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê22Ëç¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¼ÂÍÑÀ½Å»ë¤Î¥Ô¥¯¥·¥¹¥¨¥Ý¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¼ÏÂ»þÂå¤Î¹âµé¼Ö¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º³°Áõ¤Ç¤Ï¿ô¡¹¤Î¥á¥Ã¥¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¾¼ÏÂ¤Î¹âµé¼Ö¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ã¥¤Îµ±¤¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¸½Âå¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¡Ö¥Õ¡¼¥É¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ê¥á¥Ã¥¡Ë¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ê¥á¥Ã¥¡Ë¡×¡Ö¥É¥¢¥ß¥é¡¼¥«¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ê¥á¥Ã¥¡Ë¡×¤Î3¼ïÎà¤¬½ãÀµ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤òÁõÃå¤¹¤ì¤Ð¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Â¸ºß´¶¤È¾åÉÊ¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿É÷³Ê¤ò±é½Ð²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËÃ±¿§¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï°ìÁØºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¡¢¥Õ¡¼¥É¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡Ö¥á¥Ã¥¥»¥Ã¥È¡×¤¬2Ëü7720±ß¡¢¥É¥¢¥ß¥é¡¼¥«¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ï7700±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³°Áõ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ò¥ì¥È¥íÄ´¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±¤Ë¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ñ¥Í¥ë¥»¥Ã¥È¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ù¡¼¥¹¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥ê¥¢¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ñ¥Í¥ë¤Î3ÅÀ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¥¦¥Ã¥ÉÄ´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁª¤Ù¤Ð¾¼ÏÂ¤Î¹âµé¼Ö¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸÷Âô´¶¤È½Å¸ü´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ô¥¢¥Î¥Ö¥é¥Ã¥¯Ä´¤âÁªÂò¤Ç¤¡¢¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â²Á³Ê¤Ï4Ëü6200±ß¤Ç¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¼ÖÆâ¤ËÄø¤è¤¤¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤òÅº¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤Î¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹ÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥·¡¼¥È¥«¥Ð¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¾¼ÏÂ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤ä¹âµé¼Ö¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤Î»ÅÍÍ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¸«¤«¤±¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ô¥¯¥·¥¹¥¨¥Ý¥Ã¥¯¤Î½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÉü³è¤·¤¿¤³¤Î¥·¡¼¥È¥«¥Ð¡¼¤òÁõÃå¤¹¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤â¤¬²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¼ê·Ú¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¡Ö¥ê¥¢ÀÊ¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥ÈÉÕ¤¼ÖÍÑ¡×¤¬8580±ß¡¢¡Ö¥ê¥¢ÀÊ¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¤Ê¤·¼ÖÍÑ¡×¤¬6600±ß¤ÈÈæ³ÓÅª¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ô¥¯¥·¥¹¥¨¥Ý¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç·ÐºÑÅª¤Ê·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¼ÏÂ¤Î¹á¤ê¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿°ìÂæ¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥á¥Ã¥¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç³°Áõ¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¡¢¥¦¥Ã¥ÉÄ´¤ä¥Ô¥¢¥Î¥Ö¥é¥Ã¥¯Ä´¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¼ÖÆâ¤ò¾å¼Á¤Ë±é½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥ì¡¼¥¹Ä´¤Î¥·¡¼¥È¥«¥Ð¡¼¤Ç»Å¾å¤²¤ì¤Ð¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¡È¾¼ÏÂÉ÷¥ì¥È¥í¥«¡¼¡É¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂÍÑÀ¤È¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸Å¤ÎÉ¤»þÂå¤Î¥à¡¼¥É¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆ±¼Ö¤Ï¡¢²û¤«¤·¤µ¤È¿·¤·¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä°ìÂæ¤È¤·¤Æ¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£