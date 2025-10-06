¡Ú¿·NISA¡Û10·î¤Î¡ÖÇÛÅö¼è¤ê¡×¤òÁÀ¤¨¤ë¡¢ ÃíÌÜ¤ÎÆüËÜ³ô¡Ö¹âÇÛÅö³ô¡¦ÁýÇÛ³ô3Áª¡×¤ò¼ÂÌ¾¸ø³«
¿·NISA¤ÎÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ç¡¢ÆüËÜ³ô¤Î¹âÇÛÅö³ô¡¦ÁýÇÛ³ô¤¬¿Íµ¤¤À¡£ÆüËÜ³ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬3·î¤È9·î¤Ë¸¢ÍøÉÕºÇ½ªÆü¡Ê¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë³ô¤òÇã¤¨¤ÐÇÛÅö¶â¤¬Ìã¤¨¤ë¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢10·î¤Ë¸¢ÍøÉÕºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ëÌÃÊÁ¤â¤¢¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ï¡¢10·î¤Ë¸¢ÍøÉÕºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¹âÇÛÅö³ô¤ÈÁýÇÛ³ô¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¡£
²òÀâ¤Ï¡¢Ãø½ñ¡Ø »ñ»º1.8²¯±ß¡ÜÇ¯´ÖÇÛÅö¶â¡Ê¼ê¼è¤ê¡Ë240Ëü±ß¤ò¼Â¸½¡ª ¤ª¤±¤¤¤É¤ó¼°¡Ö¹âÇÛÅö³ô¡¦ÁýÇÛ³ô¡×¤°¤¦¤¿¤éÅê»ñÂçÁ´ ¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¤¬¹¥É¾¤Î²³°æÆ»¡Ê¤ª¤±¤¤¤É¤ó¡Ë»á¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£²³°æ»á¤Ï¹âÇÛÅö³ô¤ª¤è¤ÓÁýÇÛ³ô¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ç»ñ»º¤ò¿¤Ð¤·¡¢´ØÏ¢½ñÀÒ¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£
¹âÇÛÅö³ô¡¦ÁýÇÛ³ôÅê»ñ¤ÎÌ¥ÎÏ
ÆüËÜ³ô¤¬¹¥Ä´¤Ç¤¹¡£²Æ¸Ï¤ì¤Î¥¢¥Î¥Þ¥ê¡¼¤È¤ÏÌµ±ï¤Ç¡¢½©¤âÂ³¿¤·¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï4Ëü5000±ßÂæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ô¹â¤òÁÇÄ¾¤Ë´î¤ó¤ÇÎÉ¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²áÇ®´¶¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹ñÆâ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤âÀ¯¼£¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ç¤¹¡£Æü¶ä¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ETF¤ÎÇäµÑ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Íø¾å¤²¤Ë¤âÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¹âÇÛÅö³ô¤äÁýÇÛ³ô¤ÇÇÛÅö¶â¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿Åê»ñ¤â°ì°Æ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¡¢¹âÇÛÅö³ô¤äÁýÇÛ³ô¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢³ô²Á¤¬ÉÔÄ´¤Ê´Ä¶²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤¬²º¤ä¤«¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¡¢ÁýÇÛ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÛÅö¶â¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢³ô²Á¾å¾º¤Ë¤è¤Ã¤Æ´Þ¤ß±×¤âÁý¤¨¤Æ¡¢ÆóÅÙÈþÌ£¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢10·î¤Ë¸¢ÍøÉÕºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¹âÇÛÅö³ô¡¦ÁýÇÛ³ô¤ò3ÌÃÊÁ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¹âÇÛÅö³ô¡¦ÁýÇÛ³ôÅê»ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²Õ¾ò½ñ¤¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(1)ÇÛÅö¶â¤ÏÄê´üÅª¡ÊÆüËÜ³ô¤Ê¤éÇ¯2ÅÙ¤¬Â¿¤¤¡Ë¤ËÆþ¤ë
(2)ÇÛÅö¶â¤Ï»öÁ°¤Ë¤½¤Î³Û¤¬¤ï¤«¤ë
(3)ÇÛÅö¶â¤Ï¼«Æ°Åª¤ËÆþ¤ë
(4)ÇÛÅö¶â¤Ï°ÂÄêÅª¤Ê¼ýÆþ¤Ë¤Ê¤ë
(5)³ô²Á²¼Íî¾ìÌÌ¤ÇÇÛÅö¶â¤Ï¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë
(6)ÇÛÅö¶â¤Ï²ñ¼Ò°÷¤Ë¤È¤êÉû¼ýÆþ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤«¤ÄÉÔÏ«½êÆÀ¤Ç¤¢¤ë
(7)ÇÛÅö¶â¤ÏÏ·¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ë»È¤¨¤ë
(8)´ë¶È¤Î³ô¼ç´Ô¸µ°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁýÇÛ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë
(9)ÇÛÅö¶âÌÜÅª¤ÎÇã¤¤¤¬¾ï¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¡¢³ô²Á¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤
(10)ÇÛÅö¶â¤òºÆÅê»ñ¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤
(11)ÁýÇÛ³ô¤Ï¡¢Åê»ñ³Û¡ÊÊí²Á¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÛÅöÍø²ó¤ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯
»ä¤ÎÌÃÊÁÊ¬ÀÏË¡¡¢14¸Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¤Ä¤®¤Ë¡¢¹âÇÛÅö³ô¡¦ÁýÇÛ³ô¤ÎÌÃÊÁÁªÂòË¡¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ÇÛÅö¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ëÎ¢ÉÕ¤±¤¬¤¢¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(1)»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¶È¼ï
¤Þ¤º²¿¤è¤ê¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¶È³¦¤Î´ë¶È¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë¶¡µë¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç´ë¶È¤ÏÀ®Ä¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Çä¾å¹â¤¬Áý¤¨¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬Áý¤¨¡¢ÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÇÛÅö¶â¤¬½Ð¤»¤Þ¤¹¡£Æâ¼û¡ÊÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¼ûÍ×¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ï¥Ñ¥¤¤¬¸º¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢³¤³°¤Ç²Ô¤°´ë¶È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¼ûÍ×¤¬½Ì¾®¤¹¤ë¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó´ë¶È¤Ç¤â¡¢À®Ä¹¤ÏË¾¤á¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤Ê¤¤¥Ñ¥¤¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤¬µ¯¤³¤ê¡¢²Á³Ê¶¥Áè¤È¤Ê¤ê¡¢Çä¾å¹â¤¬¸º¾¯¤·¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤â¸º¾¯¤·¡¢Íø±×Î¨¤â²¼¤¬¤ê¡¢ÇÛÅö¤Î°Ý»ý¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢³ô²Á¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
(2)¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó´ë¶È¤â¤·¤¯¤Ï¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó´ë¶È
¶È³¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó´ë¶È¡Ê¤â¤·¤¯¤Ï2°Ì¤Þ¤Ç¡Ë¤ËÅê»ñ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¤Ï¡¢3°Ì°Ê²¼¤Ç¤â¥Ë¥Ã¥Á¤Ë²Ô¤°¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó´ë¶È¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤ê²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë´ë¶È¤òÅê»ñÀè¤ËÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
(3)Áý¼ýÁý±×
³ô²Á¤Ï¡¢Ã»´ü¤Ç¤Ï·ÐºÑ»ØÉ¸¤äÀ¯¼£ÅªÍ×°ø¤Ê¤É¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹´ü¤Ç¤Ï´ë¶È²ÁÃÍ¤ËÏ¢Æ°¤·¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö¤É¤ì¤À¤±ÌÙ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¡£ÌÙ¤±¤ò¿¤Ð¤»¤ë¤«¡×¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Áý¼ýÁý±×¡ÊÇä¾å¹â¤â±Ä¶ÈÍø±×¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢°ì³ôÅö¤¿¤êÍø±×(EPS)¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(4)±Ä¶ÈÍø±×Î¨
ËÜ¶È¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍø±×¤¬½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶È¼ï¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤¬10¡ó°Ê¾å¤¢¤ì¤ÐÍ¥ÎÉ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
(5)³ô²Á¤Î¥È¥ì¥ó¥É³ÎÇ§
³ô²Á¤¬¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÌÃÊÁ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÇÛÅö¶â¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÌã¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë³ô²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ·ë¶ÉÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éËÜËöÅ¾ÅÝ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£5Ç¯¥Á¥ã¡¼¥È¤«10Ç¯¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç³ô²Á¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(6)ÇÛÅöÀ¸þ
ÌµÍý¤ÊÇÛÅö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÇÛÅöÀ¸þ¡ÊÍø±×¤ËÀê¤á¤ëÇÛÅö¶â¤Î³ä¹ç¡Ë¤¬³µ¤Í50¡ó°Ê²¼¤ÎÌÃÊÁ¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£µÕ¤Ë¡¢Äã¤¹¤®¤Æ¤â³ô¼ç´Ô¸µ¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢30¡ó°Ê¾å¤ÏÍß¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
(7)Ï¢Â³ÁýÇÛÇ¯¿ô¡¢ÁýÇÛÎ¨¡¢¸ºÇÛ¤Î²áµî¤ò³ÎÇ§
¹âÇÛÅö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤ÄÁýÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£Ï¢Â³ÁýÇÛÇ¯¿ô¤Ï²¿Ç¯¤«¡£¤â¤Á¤í¤óÄ¹¤¤¤Û¤ÉÍ¥ÎÉ¤Ç¤¹¡£ÁýÇÛÎ¨¡ÊÇÛÅö¤ÎÁ°Ç¯ÂÐÈæ¡Ë¤â³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤â¹â¤¤¤Û¤¦¤¬Í¥ÎÉ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÑÈË¤Ë¸ºÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¶ÈÀÓÏ¢Æ°·¿ÇÛÅö¤òÊý¿Ë¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ºÇÛ¤â»ÅÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
(8)Áý»ñ¤Î²áµî¤¬¤Ê¤¤¤«
Áý»ñ¡Ê³ô¼°¤ò¿·¤·¤¯È¯¹Ô¤·»ñ¶â¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¡Ë¤¹¤ë¤È³ô²Á¤Ï²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£³ô¼ç¤ÎÍø±×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
(9)¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤Î¿ä°Ü
¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¤¹¤ë¤È³ô²Á¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Ï¢Â³¤·¤Æ¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï³ô¼ç´Ô¸µ¤ËÇ®¿´¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
(10)¼«¸Ê»ñËÜÈæÎ¨
Äã¤¤¤Û¤É¼Ú¶â¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¼«¸Ê»ñËÜÈæÎ¨40¡Á50¡ó°Ê¾å¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
(11)ROE¤¬¹â¤¤¤«
ROE¤È¤Ï¡¢¼«¸Ê»ñËÜÍø±×Î¨¤ÈÌõ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢·Ð±Ä¸úÎ¨¤¬ÎÉ¤¤¤«¤É¤¦¤«¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ³ô¤ËÈæ¤ÙÆüËÜ³ô¤ÏÄã¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2·å¤¢¤ì¤ÐÍ¥ÎÉ¡¢8¡ó¤¢¤ì¤Ð¹ç³Ê¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
(12)ÉÔ¾Í»ö¤Î²áµî¤¬¤Ê¤¤¤«
°ìÅÙÉÔ¾Í»ö¤òµ¯¤³¤¹¤È¡¢Ï¢Â³¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³°ÉôÍ×°ø¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤»ö°Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö³º´ë¶È¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
(13)¸å·Ñ¼ÔÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤«
¥«¥ê¥¹¥Þ·Ð±Ä¼Ô¤Î¸å·Ñ¼ÔÌäÂê¤Ï¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤Ç¤¹¡£·Ð±Ä¼Ô¤ÎÇ¯Îð¤ä·ò¹¯¾õÂÖ¡¢¸å·Ñ¼Ô°éÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(14)PER¿ä°Ü
1¡Á13¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤ÆÍ¥ÎÉÌÃÊÁ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹âÃÍÄÏ¤ß¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£PER¤¬²áµî¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»ä¤ÏÍ½ÁÛPER¤ò»È¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛPER¤Ï¡¢¡Ö¸½ºß¤Î³ô²Á¡×¤ò¡Ö1³ôÅö¤¿¤êÍø±×(Í½ÁÛ)¡×¤Ç½ü¤¹¤³¤È¤Ç·×»»¤Ç¤¤Þ¤¹¡ÊÍ½ÁÛPER¡á³ô²Á¡à1³ôÅö¤¿¤êÍø±×¡ÊÍ½ÁÛ¡Ë¡Ë¡£1³ôÅö¤¿¤êÍø±×(Í½ÁÛ)¤Ï·è»»Ã»¿®¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾Ú·ô²ñ¼Ò¡Ê¥µ¥¤¥È¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Í½ÁÛPER¤Î¿ä°Ü¤ò¥°¥é¥Õ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
°Ê¾å14¸Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´¹àÌÜ¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ëÌÃÊÁ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢Áí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤´¼«¿È¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÌÃÊÁ¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î10·î¡¢ÃíÌÜ¤ÎÌÃÊÁ¤Ï¡Ä
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢10·î¤Ë¸¢ÍøÉÕºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¹âÇÛÅö³ô¡¦ÁýÇÛ³ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ëÌÃÊÁ¤Ï10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤¬¸¢ÍøÉÕºÇ½ªÆü¡Ê¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë³ô¤òÇã¤¨¤ÐÇÛÅö¶â¤¬Ìã¤¨¤ë¡Ë¤Ç¤¹¡£
(1)°ËÆ£±à¡Ê2593¡Ë
À¤³¦No.1¤ÎÎÐÃã°ûÎÁ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡×¤ò»ý¤ÄÃãÍÕÀ½ÉÊ¡¦ÎÐÃã°ûÎÁ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£»±²¼¤Ë¥¿¥ê¡¼¥º¥³¡¼¥Ò¡¼¤âÍ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡×¤Ï¡¢ÌµÅüÎÐÃã°ûÎÁ¤È¤·¤Æ6Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ¯´ÖÇä¾åÀ¤³¦°ì¤òµÏ¿¤·¡¢¹ñÆâ¥·¥§¥¢¤Ï36¡ó¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2023Ç¯¤ÎÆüËÜ¤ÎÎÐÃãÍ¢½Ð³Û¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î292²¯±ß¤Ë¾å¤ê¡¢ËÌÊÆ¥¨¥ê¥¢¤Ï¤½¤ÎÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÊÆ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÎÐÃã¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¾®¤µ¤¯¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤âÄã¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÂ¿©¤äËõÃã¥Ö¡¼¥à¤Ë²Ã¤¨¤Æ·ò¹¯»Ö¸þ¤«¤é¤âÌµÅüÎÐÃã°ûÎÁ¤Ë¤Ï¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡×¤Î³¤³°Å¸³«¤Î·×²è¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯4·î´ü¤Ë40°Ê¾å¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò¡¢2029Ç¯4·î´ü¤Ë¤Ï60°Ê¾å¤Ë¡¢2041Ç¯4·î´ü¤Ë¤Ï100°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÈÀÓ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²óÉü¤·¡¢ºÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5Ç¯¥Á¥ã¡¼¥È¤Ï²¼¹ß¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î6¥ö·î¤Ç¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛÇÛÅöÍø²ó¤ê¡Ê2025Ç¯10·î3Æü¸½ºß¡¢°Ê²¼Æ±ÍÍ¡Ë¤Ï¡¢1.44%¤Ç¤¹¡£ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤ÏÄã¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢3´üÏ¢Â³¤ÎÁýÇÛÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¥«¥Ê¥â¥È¡Ê9678¡Ë
·úµ¡¥ì¥ó¥¿¥ë¤ÇÇä¾å¹â¹ñÆâ2°Ì¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«¤ÎÅ¹ÊÞ³È½¼¤Ë²Ã¤¨¤ÆM¡õA¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¡¢³¤³°Çä¾å¹âÈæÎ¨¤ÏÄã¤¤¤â¤Î¤Î³¤³°¤Ë24µòÅÀ¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ³¤³°Å¸³«¤Î¶¯²½¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¶¶ÎÂ¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¡¢Æ»Ï©ÉíÂ°Êª¤Ê¤ÉÆ»Ï©¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¡Ê½¤Á¶¡Ë¥Ë¡¼¥º¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤äÈ¾Æ³ÂÎ¹©¾ì¤Î¿·Àß¥Ë¡¼¥º¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢ÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶ÈÀÓ¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íø±×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³µ¤ÍÁý¼ýÁý±×·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£5Ç¯¥Á¥ã¡¼¥È¤Ï¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Í½ÁÛÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ï¡¢2.59%¤Ç¤¹¡£¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÇÀÖ»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤âÇÛÅö¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê¸ºÇÛ¤»¤ºÎß¿ÊÇÛÅö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(3)³Ø¾ð(2301)
Å¾¿¦¡¦½¢¿¦¾ðÊó»ö¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£20Âå¤Î¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÅ¾¿¦»Ù±ç¡¢20ÂåÄÌÇ¯ºÎÍÑ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ¡Ê·Ð¸³¼ÔºÎÍÑ¡ËÎÎ°è¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ç¡¢¡Ö¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÇä¾å¹â¤òÇ¯Î¨30¡ó¤ÇÀ®Ä¹¤µ¤»¤ëÀ®Ä¹Åê»ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¼êÉÔÂ¤òÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢Å¾¿¦»Ô¾ì¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¶ÈÀÓ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁý¼ýÁý±×¤Ç2024Ç¯10·î´ü¤Ë¤Ï3´üÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯9·î8Æü¤Ë2025Ç¯10·î´ü¤Î¶ÈÀÓ¤ò²¼Êý½¤Àµ¤·¸º±×Í½ÁÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ã¡¼¥È¤Ï¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Û¤Ü²£¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¼Êý½¤Àµ¤ò¼õ¤±¤Æ²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢³ô²Á¤Ï5Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È50¡ó¤Û¤É¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ï¡¢3.90%¤Ç¤¹¡£
¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö
¹âÇÛÅö³ô¡¦ÁýÇÛ³ôÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÛÅö¤È´Þ¤ß±×¤ÇÆóÅÙÈþÌ£¤·¤¤Åê»ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¢¡Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë´ØÏ¢½ñÀÒ¤Î¾Ò²ð
¢¡ÌÈÀÕ»ö¹à
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï³ô¼°Åê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤é¤æ¤ë°Õ»×·èÄê¡¢ºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¤´¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤Î»ñ»º±¿ÍÑÅù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â»³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÔ½¸Éô¤Ê¤é¤Ó¤ËÉ®¼Ô¤Ï°ìÀÚÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢°Ê³°¤âÃíÌÜ³ô¤¬ÀªÂ·¤¤¡Ä5Ç¯¤Ç³ô²Á10ÇÜ¤ÎÌÃÊÁ¤â¤¢¤ë¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ³ô7Áª¡×¤ò¼ÂÌ¾¸ø³«
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
»ûÅÄ²°,
Ë¬Ìä²ð¸î,
ÇÛÀþ,
Åìµþ,
¥Í¥¸,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
ºë¶Ì,
¶âÂ°²Ã¹©,
Áòµ·