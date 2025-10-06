ÃË»Ò¥×¥í¤¬¡É¥É¥Ã¥°¥ì¥Ã¥°¥Ûー¥ë¡É¤Î¹¶Î¬Ë¡¤ò²òÀâ¡ª¡Ö¤è¤¯¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡Ä¡×
¥É¥Ã¥°¥ì¥Ã¥°¥Ûー¥ë¤ò¹¶Î¬¡ª¡¡¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎÉý¤ò¹¤¯»È¤ª¤¦¡ª¡¡¼«Ê¬¤ÎÈôµ÷Î¥¤ò¹Í¤¨¤ÆÁÀ¤¤¤ò¹Ê¤ë
¥Ûー¥ë¤Î¾õ¶·¤È¼«Ê¬¤ÎÈôµ÷Î¥¤ÇÁÀ¤¤¤É¤³¤í¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£
Ä¾³Ñ¤Ë¶á¤¤³ÑÅÙ¤Ç¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥Ã¥°¥ì¥Ã¥°¤Û¤É¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎÉý¤ò¹¤¯»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¥Üー¥ë¤ò±¿¤ÖÈÖ¼ê¤òÁªÂò¤·¤ÆÂÇ¤Ä¡£
Èôµ÷Î¥¤Î½Ð¤ë¿Í¤ÏÎÓ¤òÈò¤±¤ë¡Ö±ó²ó¤ê¤Î¥ëー¥È¡×¤¬´í¸±¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÈôµ÷Î¥¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ò·è¤á¤è¤¦¡£
¥É¥Ã¥°¥ì¥Ã¥°¥Ûー¥ë¤Ç¶áÆ»¥ëー¥È¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Î¤Ï°Â°×¤Ç´í¸±¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢±ó²ó¤ê¥ëー¥È¤¬É¬¤º¤·¤â°ÂÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤âÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎÉý¤¬¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤òÁÀ¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä
¥É¥Ã¥°¥ì¥Ã¥°¥Ûー¥ë¤Î¹¶¤áÊý¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬Èô¤Ð¤Ê¤¤¿Í¤Ï¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤ò¤»¤º¤Ë±ó¤Þ¤ï¤ê¤òÁªÂò¤·¤¿¤ê¡¢Èô¤Ö¿Í¤ÏÎÓ±Û¤¨¤òÁÀ¤¦¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤ÎÈôµ÷Î¥¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ëー¥È¤ò·è¤á¤ë¤Î¤¬Á°Äó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¥Üー¥ë¤ò±¿¤Ö¥¨¥ê¥¢¤Î¹¤µ¤Ç¤¹¡£
¥É¥Ã¥°¥ì¥Ã¥°¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ßー¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¥Ûー¥ë¤¬¶¹¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎÉý¤¬°Õ³°¤È¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¨¥ê¥¢¤òÁÀ¤¦¤Î¤¬¥É¥Ã¥°¥ì¥Ã¥°¤Î¥Æ¥£ー¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀ®¸ù¤ÎÈë¤±¤Ä¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥É¥é¥¤¥Ðー¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ºîÀï¤â¥¢¥ê¤Ç¤¹¤è¡£Àè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È¥¨¥ê¥¢¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Ù¥¹¥È¥ëー¥È¤ò·è¤á¡¢¤½¤ÎÌÜÉ¸¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤òÂÇ¤Ä¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¦¥Ã¥É¤ä¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ò»È¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤è¤¦¡£
ÌÜÉ¸¤ò·è¤á¤¿¤é¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥¤¥ó¥°
¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÇÂÇ¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤â¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Çµ¤»ý¤Á¤è¤¯¿¶¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¡Ö¶Ê¤²¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¿´Íý¤«¤é¥Üー¥ë¤ËÅö¤Æ¤Ë¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¥ß¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¥É¥Ã¥°¥ìー¥ë¥Ûー¥ë¤Ï¾õ¶·¤È¼«Ê¬¤ÎÈôµ÷Î¥¤ÇÁÀ¤¤½ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÁÀ¤¤½ê¤ò·è¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
ÀõÃÏÍÎÍ¤
¡ü¤¢¤µ¤Â¡¦¤è¤¦¤¹¤±¡¿£±£¹£¹£³Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡££±£¶£¹cm¡¢68
kg¡£19Ç¯¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÈá´ê¤Î¥Ä¥¢ー½éÍ¥¾¡¡¢£Á£Î£Á¥ªー¥×¥ó¤Ç¤Ï£²¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¤ÎÂçÌö¿Ê¤Ç¾Þ¶â¥é¥ó¥¯£¹°Ì¡£¥Õ¥êー¡£
¹½À®¡á¾®»³½ÓÀµ¡¢»°Âå¿ò
¼Ì¿¿¡áÃæÌîµÁ¾»¡¢ÁêÅÄ¹î¸Ê¡¢Ô¤²¬µªÉ×