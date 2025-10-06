¡ÚJ1½ç°ÌÉ½¡Û¼ó°Ì¼¯Åç¤òµþÅÔ¡õÇð¡õ¿À¸Í¤¬¡È¾¡¤ÁÅÀ5º¹¤ÇÄÉ¤¦¡É¡¡»ÄÎ±Áè¤¤¤Ï²£ÉÍFM¡õ²£ÉÍFC¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤«¡©¡¡¾ÅÆî¡õ¿·³ã¤Ï¹ß³Ê¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤¹¤ë
¥µ¥Ã¥«¡¼J1¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢3Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á5Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÂè33Àá¤Î10»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ó°Ì¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤ËPK¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤â¥´¡¼¥ë¤ÏÃ¥¤¨¤º¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤È¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¡£
¼ó°Ì¼¯Åç¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë2°Ì°Ê²¼¤Î¾å°Ì¿Ø¤Î½ç°Ì¤ÏÊÑÆ°¡£2°Ì¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬7»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇÔÀï¤Ç4°ÌÅ¾Íî¡£3°ÌµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤Ç¾¡¤ÁÅÀ1¤ò³ÍÆÀ¤·2°ÌÉâ¾å¡£4°ÌÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ï¡¢5»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤ê3°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ÈFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤Ï¹Åç¤¬µÕÅ¾¾¡Íø¡£
»ÄÎ±Áè¤¤¤Ï¡¢²¼°Ì¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¶²¤ì¤Î¤¢¤Ã¤¿¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤¬¸®ÊÂ¤ß¾¡Íø¡£16°ÌÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤È¹ß³Ê·÷18°Ì²£ÉÍFC¤Þ¤Ç¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤Ï8¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÄÎ±·÷17°Ì²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È18°Ì²£ÉÍFC¤Ï¶¦¤ËÇÔ¤ì¡¢¾¡¤ÁÅÀ31¤Î¤Þ¤Þ¡£»ÄÎ±Áè¤¤¤Ï¡¢¤³¤Î2¥Á¡¼¥à¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤ÎÍÍÁê¡£17»î¹ç¾¡Íø¤Ê¤·¤Î19°Ì¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡¢14»î¹ç¾¡Íø¤Ê¤·¤ÎºÇ²¼°Ì¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï¡¢»ÄÎ±¤Ø¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¥Á¡¼¥à»Ä¤ê¤Ï5»î¹ç¡£¼¡ÀáÂè34Àá¤Ï17Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚJ1Âè33Àá¡Û
¢¡ÅìµþV 1¡Ý0 ¾ÅÆî¡Ê¥ì¥â¥ó¥¬¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÊ¿ÄÍ¡¢3Æü¡Ë
ÆÀÅÀ¡ÚÅìµþV¡ÛÀ÷ÌîÍ£·î¡Ê¸åÈ¾10Ê¬¡Ë
¢¡À¶¿å 1¡Ý1 FCÅìµþ¡ÊIAI¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆüËÜÊ¿¡¢4Æü¡Ë
ÆÀÅÀ¡ÚÀ¶¿å¡Û郄¶¶Íø¼ù¡ÊÁ°È¾34Ê¬¡Ë¡ÚFCÅìµþ¡Ûº´Æ£·Ã°ô¡Ê¸åÈ¾31Ê¬¡Ë
¢¡Ì¾¸Å²° 2¡Ý1 CÂçºå¡ÊËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢4Æü¡Ë
ÆÀÅÀ¡ÚÌ¾¸Å²°¡ÛÌî¾å·ëµ®¡ÊÁ°È¾37Ê¬¡ËÌÚÂ¼Í¦Âç¡ÊÁ°È¾45Ê¬¡Ë¡ÚCÂçºå¡Û¥ô¥£¥È¡¼¥ë ¥Ö¥¨¥Î¡Ê¸åÈ¾40Ê¬¡Ë
¢¡¿·³ã 1¡Ý1 ²¬»³¡Ê¥Ç¥ó¥«¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ï¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢4Æü¡Ë
ÆÀÅÀ¡Ú¿·³ã¡ÛÇò°æ±ÊÃÏ¡Ê¸åÈ¾22Ê¬¡Ë¡Ú²¬»³¡Û°ìÈþÏÂÀ®¡ÊÁ°È¾24Ê¬¡Ë
¢¡Ê¡²¬ 1¡Ý0 ²£ÉÍFC¡Ê¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢4Æü¡Ë
ÆÀÅÀ¡ÚÊ¡²¬¡ÛÅòß·À»¿Í¡Ê¸åÈ¾6Ê¬¡Ë
¢¡¹Åç 2¡Ý1 Ä®ÅÄ¡Ê¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¡¢4Æü¡Ë
ÆÀÅÀ¡Ú¹Åç¡Û¥¥à ¥¸¥å¥½¥ó¡Ê¸åÈ¾43Ê¬¡Ë¥È¥ë¥¬¥¤ ¥¢¥ë¥¹¥é¥ó¡Ê¸åÈ¾45+5Ê¬¡Ë¡ÚÄ®ÅÄ¡ÛÁêÇÏÍ¦µª¡Ê¸åÈ¾5Ê¬¡Ë
¢¡±ºÏÂ 1¡Ý0 ¿À¸Í¡Êºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2OO2¡¢4Æü¡Ë
ÆÀÅÀ¡Ú±ºÏÂ¡Û¥¤¥µ¡¼¥¯ ¥¡¼¥» ¥Æ¥ê¥ó¡Ê¸åÈ¾2Ê¬¡Ë
¢¡Çð 1¡Ý0 ²£ÉÍFM¡Ê»°¶¨¥Õ¥í¥ó¥Æ¥¢Çð¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢4Æü¡Ë
ÆÀÅÀ¡ÚÇð¡Û¾®Àô²ÂÊæ¡ÊÁ°È¾41Ê¬¡Ë
¢¡µþÅÔ 1¡Ý1 ÀîºêF¡Ê¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by KYOCERA¡¢4Æü¡Ë
ÆÀÅÀ¡ÚµþÅÔ¡Û¿Ü³±ÑÂç¡ÊÁ°È¾38Ê¬¡Ë¡ÚÀîºêF¡Û°ËÆ£Ã£ºÈ¡ÊÁ°È¾8Ê¬¡Ë