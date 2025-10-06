¡ÚJ2½ç°ÌÉ½¡Û¿å¸Í¡õÄ¹ºê¤¬J1¾º³Ê¤ØÁ°¿Ê¡¡3°ÌÀéÍÕ¤ÏÄË¤¤ÇÔÀï¡¡¾º³ÊPOÆþ¤ê¤Ï8°ÌÈØÅÄ¤Þ¤Ç·ãÀï
¥µ¥Ã¥«¡¼J2¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢5Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÂè32Àá¤Î10»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
J1¼«Æ°¾º³Ê¤òÁè¤¤¡¢¾¡¤ÁÅÀ1º¹¤Ç2°ÌV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤È3°Ì¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤¬Ä¾ÀÜÂÐ·è¡£»î¹ç¤ÏÄ¹ºê¤¬Å¨ÃÏ¤Ç´°Éõ¾¡Íø¤·¡¢µ®½Å¤Ê¾¡¤ÁÅÀ3¤ò³ÍÆÀ¡£Ä¹ºê¤Ï6·î15Æü¤«¤é14»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¤È¤Ê¤ê¡¢»ÃÄê¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÎÀéÍÕ¤ÏJ1¼«Æ°¾º³Ê·÷Æâ2°Ì¤Þ¤Ç¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤¬4¤Ë¹¤¬¤ê¡¢ÄË¤¤ÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÁè¤¤¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ßõÎõ¡£ÇÔ¤ì¤¿3°ÌÀéÍÕ¤¬¾¡¤ÁÅÀ55¤Î¤Þ¤Þ¡£4°Ì¤Ë¤ÏÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤¬Éâ¾å¡£6°ÌRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤È¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤òÀ©¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò53¤Ë¿¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷³°¤Î7°Ì¥µ¥¬¥óÄ»À´¡¢8°Ì¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤â¾¡Íø¡£3°ÌÀéÍÕ¤«¤é8°ÌÈØÅÄ¤Þ¤Ç¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï4¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÄÎ±Áè¤¤¤Ï¡¢10»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤¬¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤òÈ´¤18°ÌÉâ¾å¡£»ÄÎ±·÷¤Î17°ÌÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï7¡£ºÇ²¼°Ì¤Î°¦É²FC¤Ï¡¢»ÄÎ±·÷¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï14¡£¼¡Àá¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¡¢J3¼«Æ°¹ß³Ê¤Î18°Ì°Ê²¼¤¬·èÄê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¡¼¥°Àï³Æ¥Á¡¼¥à»Ä¤¹¤Ï6»î¹ç¡£¼¡ÀáÂè33Àá¤Ï¡¢18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚJ2Âè32Àá¡Û
¢¡»³·Á 2¡Ý1 »¥ËÚ¡ÊÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹ ¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¡¢4Æü¡Ë
ÆÀÅÀ¡Ú»³·Á¡Û¥Ç¥£¥µ¥í»¸¥·¥ë¥ô¥¡¡¼¥Î¡Ê¸åÈ¾5Ê¬¡ËÔ¢Ê¬¿ÂÀÏº¡Ê¸åÈ¾13Ê¬¡Ë¡Ú»¥ËÚ¡ÛµÜß·Íµ¼ù¡Ê¸åÈ¾26Ê¬¡Ë
¢¡Ä¹ºê £²¡Ý0 ÀéÍÕ¡Ê¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¢4Æü¡Ë
ÆÀÅÀ¡ÚÄ¹ºê¡Û¥¨¥¸¥¬¥ë ¥¸¥å¥Ë¥ª¡ÊÁ°È¾45Ê¬¡Ë¾¾ËÜÅ·Ì´¡Ê¸åÈ¾27Ê¬¡Ë
¢¡ÉÙ»³ 1¡Ý0 Æ£»Þ¡ÊÆ£»ÞÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¡¢4Æü¡Ë
ÆÀÅÀ¡ÚÉÙ»³¡ÛµÈÊ¿Íã¡Ê¸åÈ¾6Ê¬¡Ë
¢¡ÂçµÜ 2¡Ý1 ÀçÂæ¡Ê¥æ¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀçÂæ¡¢4Æü¡Ë
ÆÀÅÀ¡ÚÂçµÜ¡Û¥«¥×¥ê¡¼¥Ë¡ÊÁ°È¾38Ê¬¡ËÊ¡°æ·¼ÂÀ¡Ê¸åÈ¾36Ê¬¡Ë¡ÚÀçÂæ¡Û¶¿²ÈÍ§ÂÀ¡Ê¸åÈ¾10Ê¬¡Ë
¢¡ÈØÅÄ 1¡Ý0 ¹ÃÉÜ¡ÊJIT ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥¤¥ó¥¯ ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢4Æü¡Ë
ÆÀÅÀ¡ÚÈØÅÄ¡ÛÀî¹çÆÁÌÒ¡ÊÁ°È¾44Ê¬¡Ë
¢¡½©ÅÄ 0¡Ý0 ÂçÊ¬¡Ê¥½¥æ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢5Æü¡Ë
¢¡Ä»À´ 2¡Ý1 »³¸ý¡Ê°Ý¿·¤ß¤é¤¤¤Õ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢5Æü¡Ë
ÆÀÅÀ¡ÚÄ»À´¡ÛÀ¾ß··òÂÀ¡ÊÁ°È¾6Ê¬¡Ë¼ò°æÀëÊ¡¡Ê¸åÈ¾9Ê¬¡Ë¡Ú»³¸ý¡Û»³ËÜºùÂç¡Ê¸åÈ¾33Ê¬¡Ë
¢¡ÆÁÅç 1¡Ý0 º£¼£¡ÊÌÄÌç¡¦ÂçÄÍ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯ ¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢5Æü¡Ë
ÆÀÅÀ¡ÚÆÁÅç¡Û¥ë¡¼¥«¥¹ ¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¡Ê¸åÈ¾13Ê¬¡Ë
¢¡¤¤¤ï¤ 2¡Ý0 ·§ËÜ¡Ê¤¨¤¬¤ª·ò¹¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢5Æü¡Ë
ÆÀÅÀ¡Ú¤¤¤ï¤¡Û¼ÆÅÄÁÔ²ð¡ÊÁ°È¾42Ê¬¡Ë»³²¼Í¥¿Í¡ÊÁ°È¾45+2Ê¬¡Ë
ÆÀÅÀ¡Ú¿å¸Í¡ÛÂçºê¹Ò»í¡Ê¸åÈ¾5Ê¬¡ËÂ¿ÅÄ·½Í¤¡Ê¸åÈ¾14Ê¬¡ËÂ¼ÅÄ¹Ò°ì¡Ê¸åÈ¾40Ê¬¡Ë¡Ú°¦É²¡Û¿¼ß·Í¤ÂÀ¡ÊÁ°È¾11Ê¬¡Ë