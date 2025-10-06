¡Ú¼ÒÀâ¡Û¥Þ¥À¥Ë´¶À÷¾É¡¡Â³¤¯³ÈÂç¡¡·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤¿¤¤
¡¡¥Þ¥À¥Ë¤¬ÇÞ²ð¤¹¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¡Ö½Å¾ÉÇ®À·ì¾®ÈÄ¸º¾¯¾É¸õ·²¡ÊSFTS¡Ë¡×¤Îº£Ç¯¤Î´µ¼Ô¤¬Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÎ©·ò¹¯´íµ¡´ÉÍý¸¦µæµ¡¹½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²áµîºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿2023Ç¯¤Î134¿Í¤ò8·î¤Ë¾å²ó¤ê¡¢9·î21Æü»þÅÀ¤Ç161¿Í¤ËÃ£¤·¤¿¡£¶å½£¤Ç¤âÂçÊ¬¸©¤¬²áµîºÇÂ¿¤Î13¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É³Æ¸©¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã×»àÎ¨¤¬10¡Á30¡ó¤È¹â¤¯¡¢º£Ç¯¤â10¿Í°Ê¾å¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í½ËÉ¥ï¥¯¥Á¥ó¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢»ÔÌ±À¸³è¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤¿¤¤¡£
¡¡SFTS¤Ï6¡Á14Æü¤ÎÀøÉú´ü´Ö¤Î¸å¡¢È¯Ç®¤äÓÒÅÇ¡Ê¤ª¤¦¤È¡Ë¡¢²¼Î¡¡¢°Õ¼±¾ã³²¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¡£¹âÎð¼Ô¤Û¤É¾É¾õ¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë²°Æâ¤Î¥¤¥¨¥À¥Ë¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥À¥Ë¤ÏÌî»³¤äÈª¡¢Áð¤à¤é¤È¤¤¤Ã¤¿²°³°¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½Õ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤Æ³èÈ¯¤ËÆ°¤¡¢¿Í´Ö¤äÆ°Êª¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ·ì¤òµÛ¤¦ºÝ¤Ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò´¶À÷¤µ¤»¤ë¡£ÂÎÄ¹¤ÏÄÌ¾ï¿ô¥ß¥ê¤À¤¬¡¢·ì¤òµÛ¤¦¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡½©ËÜÈÖ¤òÁ°¤Ë¡¢¥Þ¥À¥Ë¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÌýÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡¢ÇÀºî¶È¤äÁð¤à¤é¤Ç¤Î³èÆ°¤Ç¤ÏÈ©¤ÎÏª½Ð¤òÈò¤±¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹Âµ¥·¥ã¥Ä¤äÄ¹¥º¥Ü¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢Ë¹»Ò¤ä¼êÂÞ¤âËº¤ì¤º¤ËÃåÍÑ¤·¤¿¤¤¡£Ãî¤è¤±¤ÎÌôºÞ¤âÍ¸ú¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÇÀºî¶È¤Ê¤É¤«¤éµ¢Âð¤·¤¿¤é¡¢Ãå°á¤äÂÎ¤Ë¥Þ¥À¥Ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢ÆþÇ°¤ÊÅÀ¸¡¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤¤¡£
¡¡SFTS¤Ï11Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤Ç½é¤á¤ÆÊó¹ð¤µ¤ì¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤äÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç¤â´µ¼Ô¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï13Ç¯¤Ë»³¸ý¸©¤ÎÀ®¿Í½÷À¤Î´¶À÷¤¬½é¤á¤ÆÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°Ê¹ß¡¢¶å½£¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯¤ÏËÌ³¤Æ»¤ä´ØÅì¡¢ÃæÉôÃÏÊý¤Ç¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´¶À÷¤Î¹¤¬¤ê¤¬¸²Ãø¤À¡£
¡¡Í×°ø¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥«¤ä¥¤¥Î¥·¥·¤È¤¤¤Ã¤¿ÌîÀ¸Æ°Êª¤Ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò»ý¤Ã¤¿¥Þ¥À¥Ë¤¬ÉÕÃå¤·¡¢°ÜÆ°¤·¤¿¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¤ÏÅÏ¤êÄ»¤¬±¿¤ó¤À²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò»ý¤ÄÌîÀ¸Æ°Êª¤ÎÀ¸Â©°è¤È¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è·÷¤Î¶³¦¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Þ¥À¥Ë¤ËÄ¾ÀÜ¤«¤Þ¤ì¤ë°Ê³°¤Ë¤â¡¢´¶À÷¤·¤¿¿Í´Ö¤äÆ°Êª¤Î·ì±Õ¤ò²ð¤·¤Æ´¶À÷¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ú¥Ã¥È¤Î¸¤¤äÇ¤¬´¶À÷¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¿Í´Ö¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£º£Ç¯¤ÏÇ¤Î¼£ÎÅ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿½Ã°å»Õ¤¬»àË´¤·¤¿Îã¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ°ÊªÉÂ±¡¤ËÂÎÄ´¤Î°¤¤¥Ú¥Ã¥È¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë»ô¤¤¼ç¤Ë¤ÏSFTS¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤¬Ë³¤·¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤í¤¦¡£»ô¤¤¼çËÜ¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½Ã°å»Õ¤äÉÂ±¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´¶À÷ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ë¤â°ìÃÊ¤ÎÃí°Õ´µ¯¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥¦¥¤¥ë¥¹¤äÉÂ¸¶ÂÎ¤¬¿Í´Ö¤ÈÆ°Êª¤Î´Ö¤Ç¹Ô¤Íè¤¹¤ë¡Ö¿Í½Ã¶¦ÄÌ´¶À÷¾É¡×¤Ø¤ÎÂÐºö¤¬½ÅÍ×À¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñºÝÅª¤Ê²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡SFTS¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¼Ò²ñ¤Ç¶¦Í¤·¡¢´¶À÷Í½ËÉ¤ÈÈ¯¾É¼Ô¤Ø¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê°åÎÅ¤ÎÄó¶¡¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£