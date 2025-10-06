¡ÎÄ¹ºê¸©¡Ï¡Ö¤¯¤ó¤Á¡×7Æü³«Ëë¡¡Ä¹ºê»Ô¤Ç¸òÄÌµ¬À©
¡¡¸©·Ù¤Ï7¡Á9Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÄ¹ºê¤¯¤ó¤Á¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Ä¹ºê»ÔÃæ¿´Éô¤Ç¸òÄÌµ¬À©¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¿ÀÍÁ¡Ê¤ß¤³¤·¡Ë¤¬¾åÀ¾»³Ä®¤Î¿ÛË¬¿À¼Ò¤«¤é¡¢¸µÁ¥Ä®¤Î¤ªÎ¹½ê¤Ë¸þ¤«¤¦7Æü¤Î¡Ö¤ª²¼¤ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¸á¸å0»þÈ¾¡ÁÆ±3»þ¡¢¹ñÆ»34¹æÀþ¡ÊÇÏÄ®¸òº¹ÅÀ¡Ý¹¾¸ÍÄ®¸òº¹ÅÀ¡Ë¤Ê¤É·×4¶è´Ö¤Ç¼ÖÎ¾ÄÌ¹Ô»ß¤á¡£µì»ÔÌò½êÁ°¤Îºù¶¶ÊâÆ»¶¶¤ÏÊâ¹Ô¼ÔÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿ÀÍÁ¤¬¿ÛË¬¿À¼Ò¤ËÌá¤ë9Æü¤Î¡Ö¤ª¾å¤ê¡×¤Ï¡¢¸á¸å0»þÈ¾¡ÁÆ±4»þ¡¢µì¸©Ä£¼ËÁ°¤ÎÂçÇÈ»ß¸òº¹ÅÀ¡ÝÃæ±û¶¶¸òº¹ÅÀ¤ò¼ÖÎ¾ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¡£µ¬À©¤Ï¿ÀÍÁ¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ç¼¡³«»Ï¡¢²ò½ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÏªÅ¹¤¬ÊÂ¤Ö½ÐÅçÄ®¤ä¸µÁ¥Ä®¤Ç¤â¼ÖÎ¾ÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢²ñ¾ì¤Î¿ÛË¬¿À¼Ò¡Ê7¡¢9Æü¡Ë¡¢È¬ºä¿À¼Ò¡Ê8Æü¸áÁ°¡Ë¡¢Ãæ±û¸ø±à¡Ê7Æü¡¢8Æü¸áÁ°¡Ë¡¢Ì«¸ø±à¡Ê8Æü¸á¸å¡Ë¤Î¼þÊÕÆ»Ï©¤Ç¼ÖÎ¾ÄÌ¹Ô¤¬¶Ø»ß¤È¤Ê¤ë¡£¡¡¡ÊÎë¼¯´õ±Ñ¡Ë
