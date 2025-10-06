¡ÎÄ¹ºê¸©¡Ï¾ã³²¼Ô¤Î»í¤Ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡¡Ä¹ºê»Ô¤Ç¡Ö¤ï¤¿¤Ü¤¦¤·¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×
¡¡¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿»í¤Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ºî¶Ê²È¤¬¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤òÉÕ¤±¤Æ±éÁÕ¤¹¤ë¡Ö¤ï¤¿¤Ü¤¦¤·¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤¬5Æü¡¢Ä¹ºê»Ôµû¤ÎÄ®¤Î»ÔÌ±²ñ´Û¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¸©Æâ¤«¤é±þÊç¤Î¤¢¤Ã¤¿148ºîÉÊ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¼·¤Ä¤ÎÆþÁªºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºî»ì¼Ô¤Èºî¶Ê¼Ô¤¬°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥½¥ó¥°¤ä¥Ô¥¢¥Î¶Ê¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÀÍÛ¤ß¤¿¤¤¤ËÌÀ¤ë¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤ÎÀ¼¡¡Âç¹¥¤¤À¤è¡×¡Ý¡£ÈäÏª¤µ¤ì¤¿»í¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Î´¶¼Õ¤äÌÜÉ¸¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£½¸¤Ã¤¿300¿Í¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸ÏÆ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿²Î»ì¤ò¸ý¤º¤µ¤ó¤À¤ê¡¢²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¿ÈÂÎ¾ã³²¤äÀº¿À¾ã³²¤Ê¤É¤Ø¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤òÌÜÅª¤Ë1978Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¾ã³²¼Ô¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬´ë²è¤·¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¤Ê¤¬¤µ¤¥Ô¡¼¥¹Ê¸²½º×¡×¤Î°ì´Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºî¶Ê²È¤âÊç½¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âç¾Þ¤Ë¤ÏÂçÂ¼»Ô¤Î³÷¸¶Àé½Õ¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤¬ºî»ì¤·¡¢Ä¹ºê»Ô¤Î¿¹ÅÄ¸¼£¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¤¬ºî¶Ê¤·¤¿ºîÉÊ¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÊÄç¾¾ÊÝÈÏ¡Ë