¡¡º´²ì¸©ÅâÄÅ»ÔËÌÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ë¶å½£ÅÅÎÏ¸¼³¤¸¶È¯¡Ê¸¼³¤Ä®¡Ë¤Î½ÅÂç»ö¸ÎÈ¯À¸¤òÁÛÄê¤·¤¿5Æü¤Î¸¶»ÒÎÏËÉºÒ·±Îý¤Ç¤Ï¡¢¸¶È¯¼þÊÕ¤Î¸¼³¤Ä®¤äÅâÄÅ»Ô¡¢°ËËüÎ¤»Ô¤Î½»Ì±¤¬ÈòÆñ¤·¤¿¡£¸¶È¯¼þÊÕ¤Ë½»¤à³°¹ñ¿Í¤Î»²²Ã¡¢ÈòÆñ¼Ô¾ðÊó¤Î´ÉÍý¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¹¤ë¤¿¤áQR¥³¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤¿ÈòÆñ¼Ô¤Î¼õÉÕ¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡¡¡Ê¾¾ËÜ¼ÓºÚ»Ò¡¢¸þ°æÂç¹ë¡Ë
¡¡·±Îý¤Ï¿ÌÅÙ6¼å¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢¸¶È¯¤¬Á´ÌÌ¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿ÁÛÄê¤Ç¼Â»Ü¡£¸¶È¯¤«¤éÈ¾·Â5¥¥í·÷Æâ¤ÎÍ½ËÉËÉ¸îÁ¼ÃÖ¶è°è¡ÊPAZ¡Ë¤È¡¢È¾·Â5¡Á30¥¥í·÷Æâ¤Î¶ÛµÞËÉ¸îÁ¼ÃÖ¶è°è¡ÊUPZ¡Ë¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¸¼³¤Ä®¡¢ÅâÄÅ»Ô¡¢°ËËüÎ¤»Ô¤Î½»Ì±¤ä¿¦°÷¡¢¼«±ÒÂâ¤Ê¤É·×3Ëü525¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¸©¤ÏÈòÆñÀè¤È¤·¤Æ¡¢¸¼³¤Ä®¤«¤é¾®¾ë»Ô¡¢ÅâÄÅ»Ô¤«¤éÂçÄ®Ä®¡¢°ËËüÎ¤»Ô¤«¤éÉðÍº»Ô¤Ê¤É¤È¡¢¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤ËÈòÆñÀè¤Î»ÔÄ®¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¼³¤Ä®¤Î½»Ì±¤Ï¡¢¾®¾ë»Ô¤Î¾®¾ëÊÝ·òÊ¡»ã¥»¥ó¥¿¡¼¡Öºù³Ú´Û¡×¤ËÈòÆñ¡£PAZÆâ¤ÎÆ±Ä®¥·¡¼¥é¥¤¥ó¥¿¥¦¥óÃÏ¶è¤Ë½»¤à¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿Í¤Î3¿Í²ÈÂ²¤â³°¹ñ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ·±Îý¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤Ï»öÁ°¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿QR¥³¡¼¥É¤òÈòÆñ½ê¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤ËÄó¼¨¡£QR¥³¡¼¥É¤ÏÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤¿PAZ¤Î½»Ì±ÍÑ¤Ë¤Ï¡¢»áÌ¾¤äÀ¸Ç¯·îÆü¤Ê¤É¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬ÆþÎÏ¤µ¤ì¡¢UPZ¤Î½»Ì±ÍÑ¤Ë¤Ï¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ë²Ã¤¨¡¢¸¶»ÒÎÏºÒ³²»þ¤ËÊü¼ÍÀÊª¼Á¤ÎÉÕÃå¤¬¤Ê¤¤¤«³Î¤«¤á¤ë¸¡ºº¾ì½ê¤Ç¤Î¸¡ºº·ë²Ì¤â´Þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÅâÄÅ»Ô¤Ç¤Ï»Ô¿¦°÷18¿Í¤¬¡¢ÃÏ¿Ì¤Ç¼«Âð¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±²°ÆâÂàÈò¤¬Æñ¤·¤¤ÈòÆñ¼ÔÌò¤Ç»²²Ã¡£ÈîÁ°¸øÌ±´Û¤Ç²°ÆâÂàÈò·±Îý¤ò¤·¤¿¸å¡¢¥Ð¥¹¤ÇÈòÆñÀè¤ÎÂçÄ®Ä®¤ÎÆ±Ä®¸øÌ±´Û¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¤Ïº£½Õ¡¢²°ÆâÂàÈò¤Î¼ê½ç¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¸¶»ÒÎÏËÉºÒ¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡×¤ò»ÔÆâÁ´°è¤ËÇÛÉÛ¤·¡¢º£²ó¤Î·±Îý¤Ë»ý»²¤¹¤ë¤è¤¦¼þÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»²²Ã¤·¤¿30Âå½÷À¤Ï¡Ö»öÁ°¤Ë¼ê½ç¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¤ÎÈîÁ°Áí¹ç±¿Æ°¾ì¤ÎËÌÂ¦Ãó¼Ö¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÈòÆñ¾ì½ê¤Ø¤Îµß±ç¥ë¡¼¥È¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÆ»Ï©·¼³«·±Îý¤ò¼Â»Ü¡£ÅÚº½Êø¤ì¤ÇÉÔÄÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁÛÄê¤Ç¡¢ÅâÄÅ·úÀß¶È¶¨²ñ¤Îºî¶È°÷¤é¤¬½Åµ¡¤ÇÅÚº½¤òÅ±µî¤·¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤È¤È¤â¤ËÃÏ¿Ì¤ÇÀ¸¤¸¤¿ÃÊº¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÅÚ¤Î¤¦¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±»Ô¤ÎÎ¥Åç¡¦¸þÅç¤«¤é¤ÎÈòÆñ·±Îý¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅçÌ±¤é¤ò¾è¤»¤¿¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬ÈîÁ°Áí¹ç±¿Æ°¾ì¤ËÃåÎ¦¡£¸©¾ÃËÉËÉºÒ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¡Ö¤«¤Á¤É¤¡×¤â½ÐÆ°¤·¡¢²°ÆâÂàÈòÃæ¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿ÅçÌ±¤ÎÈÂÁ÷·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡·±Îý½ªÎ»¸å¡¢»³¸ý¾ÍµÁÃÎ»ö¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¼ÂÆ°ÉôÂâ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ï¿Ê¤ó¤À¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤ß¤»¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÈòÆñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸À¸ì¤ÎÊÉ¤Ê¤ÉÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Ê¿»þ¤«¤é¾ðÊó¶¦Í¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
