¡¡º´²ì¸©´ð»³Ä®¤ÈÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ï¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤äÄ®Ì±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤¹Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤¿¡£ÆüËÜÍ¹ÊØ¤È¤Î¶¨ÄêÄù·ë¤Ï¸©Æâ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç15ÈÖÌÜ¡£°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÊÊë¤é¤·¤Î¼Â¸½¤äÃÏ°è·ÐºÑ³èÀ²½¤Ê¤É6Ê¬Ìî¤ÇÏ¢·È¤¹¤ë¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÂ»½ýÆ»Ï©¤äÉÔË¡Åê´þ¤ÎÄÌÊó¤Ê¤É¤ÇÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¸å¤Ï»Ò¤É¤â¤ä¹âÎð¼Ô¤Î¸«¼é¤ê³èÆ°¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤ÎPR³èÆ°¡¢¿¦¾ìÂÎ¸³¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£
¡¡Äù·ë¼°¤¬9·î19Æü¤Ë´ð»³Ä®Ìò¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¾ÅÄ°ìÌéÄ®Ä¹¤Ï¡ÖÄ®¤Ë¤Ï70Âå¤Î¹âÎð¼Ô¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¡¢¸©¶¤ò±Û¤¨¤¿ÈÈºá¤â¤¢¤ë¡£¸«¼é¤ê¡¦ËÉÈÈ³èÆ°¤ÇÍ¹ÊØ¶É¤¬²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£´ð»³Í¹ÊØ¶É¤ÎÃæÌîÍ§Èþ¶ÉÄ¹¤Ï¡ÖÄ®¤Èº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢°ìÁØÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿Í¹ÊØ¶É¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò½½Ê¬¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¡ÊÁ°ÅÄ³¨¡Ë
