¡¡·õÆ»¤Î¶å½£¼Â¶ÈÃÄÂç²ñ¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¼çºÅ¡Ë¤Ï5Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢60¥Á¡¼¥à¤¬Áè¤Ã¤¿5¿ÍÀ©ÅÀ¼è¤êÊý¼°¤ÎÃÄÂÎ¤Ï¶å½£ÅÅÎÏA¤¬4Âç²ñÏ¢Â³10ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£29¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤¿½÷»Ò¸Ä¿Í¤ÏÆ£¸¶²ÌÊâ¡ÊÊ¡²¬¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¡Ë¤¬½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Î¾å°ÌÀ®ÀÓ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡ÚÃÄÂÎ¡Û¡Ê2¡ËÀ¾ÆüËÜ¥·¥Æ¥£¶ä¹ÔA¡Ê3¡ËÀ¾ÆüËÜ¥·¥Æ¥£¶ä¹ÔB¡¢¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢A¡Ê5¡Ë¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡¢¹¾Æ£»ÀÁÇB¡¢»°É©¤Õ¤½¤¦¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¹A¡¢ALSOK¡¡A
¡¡¡Ú½÷»Ò¸Ä¿Í¡Û¡Ê2¡ËÈõ¸ý¤Û¤¿¤ë¡Ê¥é¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¡Ê3¡ËÍÇÏ¼ùÎ¤¡ÊÊ¡²¬¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¡Ë¡¢¾®ÅÄÎë¼î¡ÊÆ±¡Ë¡Ê5¡ËÃÓÅÄÈþ´õ¡ÊÊ¡²¬¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¡¢°ÂÉðÀ»ºÚ¡ÊÆ±¡Ë¡¢ÅÄ¹¾ÍÚ¹á¡Ê¥é¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¡¢²ÏÂ¼¤µ¤¯¤é¡ÊÆ±¡Ë
Ê¿²¬Âç¾ÀïÀ©¤¹
¡¡ÃÄÂÎ·è¾¡¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆ±¤¸´é¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸ÞÊ¬¤Ç·Þ¤¨¤¿Âç¾Àï¤Ç¡¢¶å½£ÅÅÎÏA¤ÎÊ¿²¬¤Ï³«»ÏÁá¡¹¤ËÀ¾ÆüËÜ¥·¥Æ¥£¶ä¹ÔA¤ÎÌðÌî¤«¤éÌÌ¤òÃ¥¤¤¡¢ºÇ¸å¤ÏÁê¼ê¤Î¼ê¸µ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¾®¼ê¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£Áê¼ê¤ÏÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¹â¤ÈË¡À¯Âç¤Î5³ØÇ¯¸åÇÚ¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÎÁ´ÆüËÜ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê¥¤¥ó¥«¥ì¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¼ã¤¼ÂÎÏ¼Ô¡£Ê¿²¬¤Ï¡ÖÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´ðËÜ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢¤¤Ä¤¤Îý½¬¤Ë¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿À®²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¡×¤ÈÃ£À®´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
½÷»Ò¸Ä¿Í¤ÏÆ£¸¶½éV
¡¡½÷»Ò¸Ä¿Í¤òÀ©¤·¤¿Æ£¸¶¤ÏÍ¥¾¡¥«¥Ã¥×¤ò¼ê¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£Èõ¸ý¡Ê¥é¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¤È¤Î·è¾¡¤ÏÎôÀª¤Ê¤¬¤é±äÄ¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢ÆÀ°Õ¤Î°ú¤ÌÌ¤Ç·èÃå¤ò¤Ä¤±¤¿¡£±Î¿Ê¹â¡Ê¹Åç¡Ë¡¢Ä«ÆüÂç¤ò·Ð¤Æ¼Ò²ñ¿Í4Ç¯ÌÜ¡£Ê¡²¬¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¤ÏÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ½÷»ÒÂç²ñ¤Ç3°Ì¤Ë2ÅÙÆþ¤ê¡¢º£Âç²ñ¤â½÷»Ò¸Ä¿Í4¶¯¤ËÆ£¸¶¤ò´Þ¤á3¿Í¤¬¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡£25ºÐ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¤ÆÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ½÷»Ò¤ÇÆþ¾Þ¤·¤¿¤¤¡×¤È¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
