¡¡Î¦¾å¤ÎÆüËÜ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºÁª¼ê¸¢¤¬4¡¢5Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎÇîÂ¿¤Î¿¹Î¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Æ±Áª¼ê¸¢¤Ï46²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ç¡¢Ê¡²¬¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡£¹ñÆâ³°¤«¤éÌó2100¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢18ºÐ¤«¤é100ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ëÃË½÷¤¬5ºÐ¹ï¤ß¤Î¥¯¥é¥¹¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆµÏ¿¤ò¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºÎ¦¾å¤Ï¡¢À¸³¶³Ú¤·¤¯¶¥µ»¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢µÏ¿¤ËÄ©¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃË»Ò±ßÈ×Åê¤²¤Î85¡Á89ºÐ¤ÎÉô¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿Ä¹ºê¸©¸ÞÅç»Ô¤ÎÊ¿Æ»È¥¤µ¤ó¡Ê86¡Ë¤Ï¡Ö°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¡£·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¸Â¤êÄ©Àï¤·Â³¤±¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¶¥µ»Âè2Æü¤Þ¤Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Âç²ñ¤Ï¡¢Æ±Âè3Æü¤È¤·¤Æ11·î3Æü¤ËÇîÂ¿¤Î¿¹Î¦¾å¶¥µ»¾ì¤ÇÄ¹µ÷Î¥¡¢¶¥Êâ¼ïÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡¡¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë