¡¡Ê¡²¬Ï»Âç³ØÌîµå¤Î½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¸å±ç¡Ë¤Ï5Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎÊ¡¹©ÂçÌîµå¾ì¤Ç·ÑÂ³»î¹ç¤ò´Þ¤á¤¿Âè5½µÂè1Æü¤Î2»î¹ç¤ÈÂè5½µÂè2Æü¤Î1»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¶å¶¦Âç¤ÏÊ¡¶µÂç¤ò8¡Ý1¤Î¼·²ó¥³¡¼¥ë¥É¤ÇÇË¤ê6µ¨¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£2°Ì¤Î¶å»ºÂç¤ÏÊ¡¹©Âç¤ò4¡Ý2¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÂç¤Ï¶å¹©Âç¤ò4¡Ý2¤Ç²¼¤·7¾¡3ÇÔ¤ÇÁ´ÆüÄø¤ò½ªÎ»¤·3°Ì°Ê¾å¤¬³ÎÄê¡£¶å¹©Âç¤Ï10ÇÔ¤Ç6°Ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£6Æü¤ÏÆ±µå¾ì¤ÇÊ¡¶µÂç¡Ý¶å¶¦Âç¡¢Ê¡¹©Âç¡Ý¶å»ºÂç¤Î2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¶å¶¦Âç¤¬·ÑÂ³»î¹ç¤ÇÊ¡¶µÂç¤Ë¼·²ó¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¤·¤¿¡£5ÈÖËã¾å¡Ê2Ç¯¡¦¼«Í³¥±µÖ¡Ë¤¬3°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤È³èÌö¡£Á°Æü4Æü¤ÏÀèÀ©ÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É2°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÏ»²ó¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤Ç¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£¡Ö½éµå¤«¤é¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡×¡£³«ËëÄ¾Á°¤Ë»àµå¤ò±¦¼ê¹Ã¤ËÅö¤ÆÂè3½µ¤«¤é»î¹ç¤ËÉüµ¢¡£Éüµ¢¸å¤Ï4»î¹ç¤Ç4ÂÇÅÀ¤È½ªÈ×Àï¤ÎÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£