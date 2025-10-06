¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏÀ²¤ìÉñÂæ¡È3·»Äï¡É¤ÎÀÄ½Õ¡¡À¾¸ÅÀîÄ®¡¡¥¨¥´¡¼¥ë¡¦¥Á¥å¥°¥ó¤µ¤ó¡Ê17¡Ë
¡¡ÁÄ¹ñ¤Î²ÈÂ²¤ËÄ¹ºê¤¯¤ó¤Á¤Ç¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£À¾¸ÅÀîÄ®¤Î°ì°÷¤ÇÄ¹ºêÄáÍÎ¹âÁêËÐÉô3Ç¯¡¢¥¨¥´¡¼¥ë¡¦¥Á¥å¥°¥ó¤µ¤ó¡Ê17¡Ë¡£±é¡Ê¤À¡Ë¤·Êª¡ÖÏ¦¡Ê¤ä¤°¤é¡ËÂÀ¸Ý¡×¤Ç¡¢ÊÒ¼ê¤ÇµÝ¤ò¡Ö¡ç¡×¤ÎÊ¸»ú¤òÉÁ¤¯¤è¤¦²ó¤¹ÎÏ»ÎÌò¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£Ä¹¤µ2¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµÝ¤Ï¥Ò¥å¥ó¥Ò¥å¥ó¤È²»¤òÎ©¤Æ¤ë¡£°ìÏ¢¤Î½êºî¤ÏµÝ¼è¤ê¼°¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
¡¡2023Ç¯10·î¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÆîÉô¥ß¥³¥é¥¤¥¦½£¤«¤éÆüËÜ¤ËÈòÆñ¤·¡¢Æ±¹»¤Ë¡ÖÁêËÐÎ±³Ø¡×¤·¤¿¡£·»¤ÏÊ¼»Î¤È¤·¤ÆÀï¾ì¤Ë¹Ô¤¡¢Î¾¿Æ¤ÏÁÄ¹ñ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥´¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï7ºÐ¤Ç¶¥µ»¤ò»Ï¤á¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Âç²ñ¤ÎÊì¹ñÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£¿ÈÄ¹188¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å175¥¥í¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¡£¤¿¤ÀÅö½é¤Ï¸Î¶¿¤¬Îø¤·¤¯¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¿©»ö¤â´·¤ì¤º¡¢È¾Ç¯¤¯¤é¤¤¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¾¯Ç¯¤Î¿´¤òÌþ¤ä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎÀ¤Ç¿²¿©¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÆ±µéÀ¸2¿Í¤À¤Ã¤¿¡£À¾»³±ÍÂÀ¤µ¤ó¡Ê18¡Ë¡áº´²ì»Ô½Ð¿È¡á¤È¹â¶¶°ìÃ¶¡Ê¤Î¤Ö¤¢¤¡Ë¤µ¤ó¡Ê18¡Ë¡áÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô½Ð¿È¡£ÆüËÜ¸ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤³¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤ê¡£¼ç¾¤ÎÀ¾»³¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¤¢¤Þ¤êÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÏÁ´¤¯±óÎ¸¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤¦¡£¡Ö3·»Äï¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê¹â¶¶¤µ¤ó¡Ë
¡¡¥¨¥´¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¯¤ó¤Á¤Ç¤â¤¦1¿Í¤ÎÎÏ»ÎÌò¤òÌ³¤á¤ëÁêËÐÉô´ÆÆÄ¤«¤éµÝ¼è¤ê¼°¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö2¿Í¤â¤ä¤í¤¦¤è¡×¤ÈÀ¾»³¤µ¤ó¤È¹â¶¶¤µ¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Ä®¤«¤é2¿Í¤Ë¤âÌò¤¬Ç¤¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£À¾»³¤µ¤ó¤ÏÂÀ¸Ý¤ò»ý¤Á±¿¤Ö¡ÖÃ´¤®¼ê¡×¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤ÏÂÀ¸Ý¤ò¤¿¤¿¤¯¡ÖÂÇ¤ÁÊý¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç½Ð¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¥¨¥´¡¼¥ë¤µ¤ó¡Ë
¡¡3¿Í¤Ïº£²Æ¡¢Æ±Éô¤ò42Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ½Ð¾ì¤ËÆ³¤¤¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¡£¤½¤ÎÉô³èÆ°¤â9·îËö¤Î¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤ò¤â¤Ã¤Æ°ì¶èÀÚ¤ê¡£Â´¶È¸å¤Î´õË¾¿ÊÏ©¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¡£¡Ö¸©³°½Ð¿È¤Î3¿Í¤¬±ï¤¢¤Ã¤ÆÄ¹ºê¤Ç¹â¹»»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤¯¤ó¤Á¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡£À¾¸ÅÀîÄ®ÀîÃ¼ÄÌ¤ê²ñ¤Î²ñÄ¹¡¢´ä±ÊÏÂÇ·¤µ¤ó¡Ê68¡Ë¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡¡ËÜÈÖ¤ÎÉñÂæ¤Ï3¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀÄ½Õ¤Î¡ÈÂç°ìÈÖ¡É¡£Âç¤¤ÊÀ¼±ç¤Ï¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤ò·Ð¤Æ³Ñ³¦¤òÌ´¸«¤ë¥¨¥´¡¼¥ë¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥á¥â¡¡À¾¸ÅÀîÄ®¤¬¹¾¸Í´ü¤ËÁêËÐ¤ÎÄ¹ºê½ä¶È¤ò»ÅÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢1821Ç¯¤ËÏ¦ÂÀ¸Ý¤òÊôÇ¼¤·¤¿¡£1994Ç¯¤Ë·Ñ¾µ¤¬°ì»þÅÓÀä¤¨¡¢2008Ç¯¤ËÉü³è¡£²áµî¤ÎµÝ¼è¤ê¼°¤Ç¤Ï¡¢¸µ²£¹ËÇòË²¤µ¤ó¤«¤é¼Ú¤ê¤¿²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£»°Ì£Àþ¤äÄ¹±´¤Ë¤è¤ëËÜÍÙ¤â¤¢¤ë¡£