¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¸ø¼°X¤ÏÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡¢¤¢¤ëT¥·¥ã¥Ä¤¬¿·È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤ÈÅê¹Æ¡£¤½¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ï»Ò¥é¥¤¥ª¥ó¤¬Âç¤¤Ê¸ý¤ò³«¤±¤Æ¤Û¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¡£¸ý¸µ¤«¤é¡ÖYa-MAAAAA¡×¤ÈÊ¸»ú¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Åê¹Æ¤Î2ËçÌÜ¤Ë¤Ï¤½¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Î¼Ì¿¿¤¬Èæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¸ø¼°¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢»³ËÜÅê¼ê¤Î¤Û¤¨¤ëÍÍ»Ò¤¬»Ò¥é¥¤¥ª¥ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢Ìµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤¤¤À½Ö´Ö¤Ë¤Û¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤âº£Ç¯¤Î5·î¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç»³ËÜÅê¼ê¤Î¤Û¤¨´é¤È¤Þ¤À»õ¤¬À¸¤¨¤½¤í¤ï¤Ê¤¤»Ò¥é¥¤¥ª¥ó¤¬¸ý¤òÂç¤¤¯³«¤±¤ë¼Ì¿¿¤òÂ³¤±¤ÆÅê¹Æ¡£»³ËÜÅê¼ê¤ÏµåÃÄ¤Ç»Ò¥é¥¤¥ª¥ó¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿·ºî¥°¥Ã¥º¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤Íß¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×¡Ö¤è¤Á¤Î¤Ö¥é¥¤¥ª¥ó¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤Ç¤âÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£