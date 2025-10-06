²¹Àô¥½¥à¥ê¥¨35ºÐ½÷Í¥¡Ö¿§µ¤¤¹¤´¤¤¡×¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡õÆþÍá¡õÍá°á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¸ø³«¡Ö¤è¤ÃÅòÈþ¿Í¡×
½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿Á¿ðÊæ¡Ê35¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£DVD¥«¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö11¡¿28¡Ê¶â¡Ë¥é¥¹¥È¥°¥é¥Ó¥¢DVD¡ØFinale¡ÙÈ¯Çä¤Ç¤¹¡ª¡¡¤â¤¦Í½Ìó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡¡¤Þ¤À¤ÎÊý¤è¤í¤·¤¯¤Í¥Ï¡¼¥È¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Ã¸¤¤²«¿§¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡ÖÈëÅò¥í¥Þ¥ó¡×¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤â¥¢¥Ã¥×¡£ÆþÍá¥·¡¼¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ç¿§¤Î¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ò¶»¤Ë´¬¤¤¤ÆÀðÉ÷µ¡Á°¤ÇÎÃ¤ó¤À¤ê¡¢Íá°á¤òÃå¤ÆÉÛÃÄ¤Ë¿²Å¾¤ÖÂç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤Éº¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤è¤ÃÅòÈþ¿Í¡×¡Ö¤¦¤ï¡Á¥Ã¡×¡Ö¿§µ¤¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÉ½¾ð¤¬¥¹¥Æ¥¡×¡ÖÂ¤ÎÎ¢¤¬¥»¥¯¥·¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¿Á¤ÏÄ¹Ìî»Ô½Ð¿È¡£15ºÐ¤À¤Ã¤¿05Ç¯8·î¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥¥ã¥Ö¿·¿Í¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¿Á¤ß¤º¤Û¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£12Ç¯2·î¤Ë¸½ºß¤ÎËÜÌ¾¤Ë¡£16Ç¯¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÄ¹ÌîÂç²ñ¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£Æ±Ç¯¤Ë²¹Àô¥½¥à¥ê¥¨¤Î»ñ³Ê¡¢20Ç¯¤ËÆþÍá¸¡Äê¤ÈÁ¬Åò¸¡Äê¤ò¼èÆÀ¡£¡ÖÈëÅò¥í¥Þ¥ó¡×¤Ï15Ç¯4·î¤«¤éÎ¹¿Í¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£