¡Ú¥µ¥Þ¥¹¥¿¡Û¾®Åç·½¿¥¤¬Âç²ñ½Ð¾ìÎò£³Ç¯¤ÇÍ¥¾¡¡¡½µ£µ¥È¥ì¤ÇËá¤¤¢¤²¤¿¶Ë¾å¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¡Æ²¡¹¤Î£Ö¤À¡ª¡¡ÇÐÍ¥¤Î¶â»Ò¸¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡Ê£Ó£Ó£Á¡Ë¡×´ØÅìÍ½Áª¤¬£µÆü¡¢ºë¶Ì¡¦ºä¸Í»ÔÊ¸²½²ñ´Û¤Õ¤ì¤¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¾®Åç·½¿¥¤¬¥Ó¥¥Ë¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÍ¥¾¡¡£Æ±¼ïÌÜ¤Î¥×¥í¥«¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¾®Åç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Îò¤Ï£±£°Ç¯°Ê¾å¤Ç¡¢Âç²ñ½Ð¾ìÎò¤Ï£³Ç¯¡£ÉáÃÊ¤Ï¾ÃËÉÀßÈ÷»Î¤È¤·¤Æ¶Ð¤á¤ëÃæ¡¢¥¸¥à¤Ç½µ£µ²ó¡¢¶Ú¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç²ñ¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Öº£²óÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÌÜÅª¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖµÓ¤È¤«¤ª¿¬¤Ë»éËÃ¤¬ÉÕ¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢Åö»þ¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ½ÅÅª¤Ë¤ÏÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤éÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¾åÈ¾¿È¤ÎÉâ¤¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÎ©ÂÎÅª¤Ê¶ÚÆù¤Ç¡Ö¸ª¤ÈÇØÃæ¤Ï¹Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¥«¥Ã¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏÀâ¡£º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö²¼È¾¿È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤ÂÎ·Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£µÓ¤È¾åÈ¾¿È¤â¤â¤Ã¤È¶ÚÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¼¡¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ë¡£
¡¡¶Ë¾å¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¾®Åç¤«¤éº£¸å¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£