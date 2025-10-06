¡ÚÁíºÛÁª¡Û¹â»ÔÁáÉÄ»á¡¡ÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤ÎÍ×°ø¤Ïà»²À¯ÅÞ¸½¾Ýá¤ÈËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä
¡¡£´Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤¬¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁêÍ¥Àª¤Î²¼ÇÏÉ¾¤òÊ¤¤·¤Æ¡¢µÕÅ¾¾¡Íø¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ½é¤Î½÷ÀÁíºÛÃÂÀ¸¤ÎÍ×°ø¤Ïà»²À¯ÅÞ¸½¾Ýá¤ÈËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¤ÎºÓÇÛ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤Ç¤Ï½øÈ×¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎµÄ°÷¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¾®Àô»á¤¬ÄÉÁö¤¹¤ë¹â»Ô»á¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¡¢¾¡Éé¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¹â»Ô»á¤¬½ê¿®É½ÌÀ¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÆàÎÉ¸ø±à¤Ç³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¥·¥«¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤³¤ì¤Ë°ìÉô¤ÎÂç¼ê»æ¤ä¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ï¡Ö³°¹ñ¿Í¤È·è¤á¤Ä¤±¤ëº¬µò¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖµÔÂÔ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤·¡¢¹â»Ô¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤³¤Î¥·¥«ÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢ÆàÎÉ»ÔµÄ¤Ç¸µÌÂÏÇ·Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦»á¤ò¤Ï¤¸¤áÊ£¿ô¤ÎÇÛ¿®¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥·¥«¤¬´Ñ¸÷µÒ¤ËË½¹Ô¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¸©·Ù¤¬£Ä£Ê¥Ý¥ê¥¹¤ò½ÐÆ°¤µ¤»¡¢±Ñ¸ì¤ÈÃæ¹ñ¸ì¤ÇÃí°Õ´µ¯¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤¬¤¢¤ê¡¢¹â»Ô¿Ø±Ä¤ÏÈ¿È¯¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¹â»Ô»á¤òÄÉ¤¤Íî¤È¤¹¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊÐ¸þÊóÆ»¤À¤È¤·¤Æ¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö»²±¡Áª¤Ç¡ØÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ù¤ò·Ç¤²¤¿»²À¯ÅÞ¤¬Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÄ¥¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µÕ¤ËÁ´¹ñ¤Ëº¬¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ù»ý¼Ô¤¬·ëÂ«¤·¡¢Ìö¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¸½¾Ý¤È¤¤¤¨¤ë¡£¹â»Ô»á¤ÏºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¸å¤«¤éÁ´¹ñ¤ò¤¯¤Þ¤Ê¤¯²ó¤Ã¤Æ¡¢ÃÏÊý¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡££±²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¹â»Ô»á¤¬°µÅÝÅª¤ËÅÞ°÷¡¢ÅÞÍ§É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·èÁªÅêÉ¼¤òÁ°¤Ë¹ñ²ñµÄ°÷¤â±ÊÅÄÄ®¤ÈÌ±°Õ¤ÎÐªÎ¥¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¹â»Ô»á¤ËÎ®¤ì¤¿¡×¡ÊÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¹â»Ô»á¤¬ÅÞ°÷¡¢ÅÞÍ§É¼¤ÇÂç¤¤¯¾®Àô»á¤È¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤Î»öÁ°¾ðÊó¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀËãÀ¸»á¤ÎÆ°¤¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤¿¡£Á°Ìë¤«¤é·èÁªÅêÉ¼¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÅÞ°÷É¼¤¬Â¿¤¤Êý¤Ë¡×¤È¹â»Ô»á¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢£±²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤ÇÇÔ¤ì¤¿ÌÐÌÚ¿Ø±Ä¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¾®ÎÓ¡¢ÎÓ¿Ø±Ä¤âÀÚ¤êÊø¤·¤Æ¡¢ÎôÀª¤È¤ß¤é¤ì¤¿µÄ°÷É¼¤òÂç¤¤¯¾åÀÑ¤ß¤·¡¢¾®Àô»á¤ò°ú¤Î¥¤·¤¿¡£
¡ÖËãÀ¸»á¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÅ·Å¨¤Î¸Å²ìÀ¿¸µ´´»öÄ¹¤¬¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¯ÎÓ»á¤ò½³Íî¤È¤·¡¢¾®Àô»á¤Î¸å¸«¿Í¤Ç¤¢¤ë¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¤ò¤Ì¤«´î¤Ó¤µ¤»¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹â»Ô»á¤ËÂç¤¤ÊÂß¤·¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤ÆºÆ¤Ó¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿´°¾¡·à¡£ÅÞÌò°÷¡¢³ÕÎ½¿Í»ö¤ÏËãÀ¸»á¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬¿§Ç»¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÁáÂ®¡¢´´»öÄ¹¤ËËãÀ¸»á¤ÎµÁÄï¤È¤Ê¤ëËãÀ¸ÇÉ¤ÎÎëÌÚ½Ó°ìÁíÌ³²ñÄ¹¤Îµ¯ÍÑ¤¬¸Ç¤Þ¤ê¡¢ÌÐÌÚ»á¤Î¿äÁ¦¿Í¤òÌ³¤á¤¿µìÌÐÌÚÇÉ¤ÎÌÚ¸¶Ì»á¤¬´±Ë¼Ä¹´±¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËãÀ¸»á¤¬ÉûÁíºÛ¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À½é¤Î¼óÁê½¢Ç¤¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»Ô»á¤Ï¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÈß¸î²¼¤Ç¡¢Æñ¶É¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
