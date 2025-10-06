µÆÀîÎç¡¢¾®ÁÒÃÒ¾¼¤µ¤ó¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤¿ºÇ¸å¤Î¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡¡ÅÅÏÃ¤ÎÄ¾¸å¤Ëë¾ÊóÆÏ¤¯
½÷Í¥¤ÎµÆÀîÎç¤¬¡¢9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù(Ëè½µ·î¡Á¶âÍË13:00¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
µÆÀîÎç¡¡¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡
2017Ç¯¤Ë·ëº§¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï41ºÐ¤ÇÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¡¢¸½ºß¤Ï3»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ëµÆÀî¡£³Ø¹»¤äÍÄÃÕ±à¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤À¤¬¡¢¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿Ä¹ÃË¤¬¡¢¤Þ¤ÀÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤²¼¤Î»ÒÃ£¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤ß¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ºòÇ¯11·î¤ËÎ¥º§¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡£ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤òÁêÃÌ¤Ç¤¤¿¤Î¤¬Ä¹Ç¯¡¢À¸ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¿¾®ÁÒÃÒ¾¼¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾®ÁÒ¤µ¤ó¤¬Æ®ÉÂÃæ¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤È¡ÖÎç¤Á¤ã¤ó¡¢Âç¾æÉ×¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ÎÅÅÏÃ¤ÎÄ¾¸å¤Ë¾®ÁÒ¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤¬ÆÏ¤¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ºÇ¸å¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤â¸µµ¤¤¬¤Ç¤Ê¤¤»þ¤Ë¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¼«Ê¬¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¡£
µÆÀîÎç¡¡¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡
2017Ç¯¤Ë·ëº§¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï41ºÐ¤ÇÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¡¢¸½ºß¤Ï3»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ëµÆÀî¡£³Ø¹»¤äÍÄÃÕ±à¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤À¤¬¡¢¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿Ä¹ÃË¤¬¡¢¤Þ¤ÀÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤²¼¤Î»ÒÃ£¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤ß¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ºòÇ¯11·î¤ËÎ¥º§¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡£ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤òÁêÃÌ¤Ç¤¤¿¤Î¤¬Ä¹Ç¯¡¢À¸ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¿¾®ÁÒÃÒ¾¼¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾®ÁÒ¤µ¤ó¤¬Æ®ÉÂÃæ¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤È¡ÖÎç¤Á¤ã¤ó¡¢Âç¾æÉ×¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ÎÅÅÏÃ¤ÎÄ¾¸å¤Ë¾®ÁÒ¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤¬ÆÏ¤¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ºÇ¸å¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤â¸µµ¤¤¬¤Ç¤Ê¤¤»þ¤Ë¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¼«Ê¬¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¡£