¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï¤Ê¤¼¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¤Î¤«¡¡µÜºê¸¬²ð»á¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¿Ø±Ä¤Îà½ÅÄÃÀÚ¤êáÈ¯¸À
¡¡º£²ó¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ç¤Ï²¼ÇÏÉ¾¤òÊ¤¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤¬¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ËÜÌ¿»ë¤µ¤ì¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤Ï¡¢¤Ê¤¼µÕÅ¾¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÎµÜºê¸¬²ð»á¤¬¾®Àô»á¤ÎÇÔ°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Ø±Ä¤Î¼º¸ÀÁûÆ°¤òÌÀ¤«¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤ÏµÄ°÷É¼¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ä¾®Àô»á¤¬ÍÍø¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¹â»Ô»á£±£¸£µÉ¼¡ÊµÄ°÷É¼£±£´£¹É¼¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©É¼£³£¶É¼¡Ë¡¢¾®Àô»á£±£µ£¶É¼¡ÊµÄ°÷É¼£±£´£µÉ¼¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©É¼£±£±É¼¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢½÷À½é¤ÎÁíºÛ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¾®Àô»á¤Ï£±²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¤âµÄ°÷É¼¤Ï£¸£°É¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£µÜºê»á¤Ï¡ÖÅö½é¤Ï£±£°£°É¼°Ê¾å¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬£¸£°É¼¡££²£°É¼¤Î¥º¥ì¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¤Î¤¬ËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¤ÎÂ¸ºß¤À¡£ÅÞÆâ¤ÇÍ£°ì»Ä¤ëÇÉÈ¶¤Î²ñÄ¹¤Ï·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢ÅÞ°÷É¼¤ÎÂ¿¤¤Êý¤Î¸õÊä¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¡£»ö¼Â¾å¡¢¹â»Ô»á»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿·Á¤À¡£¤³¤Î°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¾®Àô¿Ø±Ä¤«¤éÏ³¤ìÊ¹¤³¤¨¤¿à½ÅÄÃÀÚ¤êá¤À¡£
¡¡µÜºê»á¤Ï¡ÖËãÀ¸¤µ¤ó¤ÏÅö½é¡¢¾®Àô¿ä¤·¤À¤Ã¤¿¤±¤ÉÆÍÁ³ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¾®Àô¿Ø±Ä¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¾¡¤Ã¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾®ÀôÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼«Ì±ÅÞ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤Î¤Ë½ÅÄÃ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤ÆËãÀ¸¤µ¤óÀÚ¤ê¤ò¸À¤¤»Ï¤á¡¢ËãÀ¸¤µ¤ó¤Î¼ª¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡ÊÅê³«É¼Á°Æü¤Î¡Ë¶âÍËÆü¡£ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤ËÈà¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤ËÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ñÆñ¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È´¿·Þ¡£ÊÝ¼é¿§¤¬¶¯¤¤¤¬¡Ö¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ï¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¿ÊÊâÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤â¤Ç¤¤ë¿Í¡£¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿»þ¤â¡Ø¥¢¥ó¥¿¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤ä¤Ê¤¡¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¡×¤È¤½¤Î¿ÍÊÁ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï½°»²Î¾±¡¤Ç²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£¾®Àô»á¤¬¿åÌÌ²¼¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢Î©¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÇò»æ¤Ë¡£½°±¡²ò»¶¤Î¥«¡¼¥É¤âÉâ¾å¤¹¤ë¤¬¡ÖÀ¯¼£¤¬Á°¤Ë¿Ê¤à¤«¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£Ï¢Î©¤ÎÁÈ¤ßÂØ¤¨¤â¿®¤òÌä¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢Æâ³ÕÉÔ¿®Ç¤°Æ¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é²ò»¶¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£ÀÐÇË¡ÊÌÐ¼óÁê¡Ë¤µ¤ó¤¬¤ä¤ë²ò»¶¤Ë¤ÏÂçµÁ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿®¤òÌä¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¤ä¤ë¤Î¤Ï¹ñÌ±ÉÔºß¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÁá´ü¤Î²ò»¶¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤¬ÎÏ¤òÃí¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤À¡£µÜºê»á¤Ï¡Ö°ÂÇÜ¡Ê¿¸»°¸µ¼óÁê¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤â¶ìÏ«¤·¤¿¤Î¤¬ÂÐºâÌ³¾Ê¡£ºâÌ³¾ÊÅª¤Ê·ÐºÑÂÐºö¤«¤é¹â»Ô¤µ¤óÅª¤ÊÀ¯ºö¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò¿Þ¤ì¤ë¤«¡£¤½¤³¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
