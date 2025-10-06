¡Ö¸ÅÊ¯¤ò¼«Ê¬¤ÎÊè¤Ë¤Ç¤¤ë¡×¡¡Á°Êý¸å±ßÊ¯Êè¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»»¦Åþ¤Î¥ï¥±¡¡°Õ³°¤Ë°Â¤¤½é´üÈñÍÑ¤Ï¡©
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¡ÖÊè¤¸¤Þ¤¤¡×¤¬¿Í¸ý¤ËçºßÕ¤·¤Æµ×¤·¤¤¡£¤À¤¬±ó¤¯¤ÎÊè¤ò¤¿¤À¶á¤¯¤Ë°Ü¤»¤Ð¤¹¤à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤Þ¤¤¡£»û¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¡¢´ÉÍý¡¢¼¡Âå¤Î¾µ·Ñ¼Ô¤Ê¤É¡¢ÌäÂê¤Ï°ÍÁ³»Ä¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ò°ìµó¤Ë²ò·è¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡ÖÁ°Êý¸å±ßÊ¯Êè¡×¤À¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¾åÛê¾»»Ë/¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¶µ²Ê½ñ¤Ç¸«¤¿¤è¤¦¤Ê¸ÅÊ¯¤òÊè¤Ë¤Ç¤¤ë¡©¡×¡¡64Ëü±ß¤À¤¬´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¸ÅÊ¯Êè
¡¡ÀéÍÕ¸©ÌîÅÄ»Ô¡¢ÅìÉð¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥é¥¤¥ó¡¦°¦Åæ¡Ê¤¢¤¿¤´¡Ë±Ø¤«¤é¼Ö¤Ç¤ª¤è¤½7Ê¬¡£ÅÄ±àÉ÷·Ê¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤¿¤º¤àÎî±à¡ÖÌîÅÄ¤Û¤¿¤ë¥í¡¼¥º¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Ë¤Ï¡¢¿å¹ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Á°Êý¸å±ßÊ¯¤¬¤¢¤ë¡£ÀÐ³À¤Î¾å¤ËÃÛ¤«¤ì¤¿Ê¯µÖ¤Ï4ÃÊ¹½À®¤Ç¡¢Á´Ä¹17.5¥á¡¼¥È¥ë¡¢Éý13¥á¡¼¥È¥ë¡£ÃúÇ«¤Ë¼êÆþ¤ì¤µ¤ì¤¿¼ÇÀ¸¤¬Ê¯µÖÁ´ÂÎ¤òÊ¤¤¤¡¢¸ÅÊ¯¤Î¼êÁ°¤Ë¤ÏÀÐÂ¤¤ê¤ÎÄ»µï¤Èº×ÃÅ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯½Õ¤Ë½×¹©¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Ï¤¹¤Ç¤Ë100¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÅÐÏ¿¼Ô¤âÁ´¹ñ¤Ç6000¿Í¤ò¾å²ó¤ë¤Ê¤É¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¼£Å·¹Ä¤Î¸¼Â¹¤Çºî²È¤Ç¤â¤¢¤ëÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÁ°Êý¸å±ßÊ¯¡×¡£ÃÝÅÄ»á¤Ï¤Ê¤¼º£¤Î»þÂå¤Ë¸ÅÊ¯Êè¤òÂ¤¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸ÅÊ¯Êè¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉãÊý¤ÎÊè¤¬¤â¤È¤â¤È¿À¼°¤ÎÊ¯Êè¡Ê¾å±ß²¼ÊýÊ¯¡Ë¤Ç¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¼«Á³¤Ë¤ªÊè»²¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Éã¤Ï»°ÃË¤ÇÉßÃÏ¤¬¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤ËÊ¯Êè¤òÃµ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Ê¯Êè¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÈÎÇä¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡È¤½¤ì¤Ê¤é¼«Ê¬¤Ç¸ÅÊ¯Êè¤òÂ¤¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡É¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Í§¿Í¤ËÏÃ¤¹¤È¡È¤¦¤Á¤â¸ÅÊ¯Êè¤¬¤¤¤¤¤Ê¡É¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¡¢°Õ³°¤È¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×
¡Ö¸ÅÊ¯Êè¡×¤Ï¼ùÌÚÁò¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¡£¼ùÌÚÁò¤È¤Ï¡¢ÊèÀÐ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¼ùÌÚ¤äÁð²Ö¤òÊèÉ¸¤È¤·¤Æ°ä¹ü¤òËäÁò¤¹¤ë·Á¼°¤Ç¡¢¾µ·Ñ¼Ô¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤±ÊÂå¶¡ÍÜ¤¬´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¡£°ìÈÌÊè¤ËÈæ¤Ù¤ÆÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢¼«Á³¤Ë´Ô¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤â¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£
¸ÅÊ¯¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¿Í¤À¤±¤ÎÊè¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¤ªÊè¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¤¤¤¤¤ªÊè¡×¡Ê³ùÁÒ¿·½ñ¡Ë¤¬2025Ç¯1·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖÂè16²ó¤ªÊè¤Î¾ÃÈñ¼ÔÁ´¹ñ¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªÊè¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á48.5¡ó¤¬¼ùÌÚÁò¤òÁª¤Ó¡¢°ìÈÌÊè¤Ï17.0¡ó¡¢Ç¼¹üÆ²¤Ï16.1¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ë¤è¤ë¡ÈÊè¤¸¤Þ¤¤¡É¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªÊè¤Î¼çÎ®¤Ï¼ùÌÚÁò¤Ø¤È°Ü¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¼ùÌÚÁò¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¸ÅÊ¯Êè¤Ï¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÂ¸ºß¤À¡£¸ÅÊ¯¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Å·¹Ä¤ä¹ëÂ²¤È¤¤¤Ã¤¿°Ì¤Î¹â¤¤¿ÍÊª¤¬Ì²¤ëÊè¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤Ï°ã¤¦¡£
¡Ö¸ÅÊ¯¤Ï¡¢Ê©¶µ¤¬ÅÁÍè¤¹¤ë°ÊÁ°¤«¤éÂ³¤¯ÆüËÜ¸ÇÍ¤ÎËäÁò¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¼ùÌÚÁò¤Î·Á¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¤Ê¿Í¤À¤±¤ÎÊè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÅÊ¯»þÂå¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç10Ëü´ð°Ê¾å¤¬Â¤¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÅÊ¯¤Î¹¤¬¤ê¤ÏÂçÏÂ¹ñ²È¡Ê¥ä¥Þ¥È²¦¸¢¡Ë¤ÎÀ®Î©¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÌ±Â²Åý¹ç¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï3À¤µª½éÆ¬¤Ë½Ð¸½¤·¤¿Á°Êý¸å±ßÊ¯¤Ç¡¢¾å¤«¤é¸«¤ë¤È¸°·ê¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ì¤ÈÄ¾Àþ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Â¤·ÁÈþ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡×¡ÊÃÝÅÄ»á¡Ë
¡¡ÃÝÅÄ»á¤Î²ñ¼Ò¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¸ÅÊ¯Êè¤Ï¡¢Å·¹ÄÎÍ¤Î¤è¤¦¤Ë1¿Í¤À¤±¤¬Áò¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌîÅÄ¤Û¤¿¤ë¥í¡¼¥º¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Î¸ÅÊ¯Êè¤Î¾ì¹ç¡¢1¿ÍÍÑ¤Î±ÊÂåº×ã«¡Ê¤µ¤¤¤·¡ËÊè¤¬438¶è²è¡¢2¿ÍÍÑ¤¬1338¶è²è¡¢¤µ¤é¤ËÊ£¿ô¤Î°ä¹ü¤òÇ¼¤á¤ë¹çã«Êè¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ä¹ü¤ÏµÜÆâÄ£¸æÍÑÃ£¤ÎÍÅÄ¾Æ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¿¼ÀîÀ½¼§¡×¤Î¹üÔä¤ËÇ¼¤á¤é¤ì¡¢·ÀÌó¤·¤¿¶è²è¤ÎÃÏ²¼¤Ë°ÂÃÖ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£ÃÉ²È¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾µ·Ñ¼Ô¤âÉÔÍ×¡£½¡»Ý¡¦½¡ÇÉ¤òÌä¤ï¤º¡¢¿ÀÆ»¤Îº×ã«¤Ë¤âÊ©¶µ¤ÎË¡Í×¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡£
ºÇ¹â¤Î¿¦¿Í¤Ë¡Ö»°¼ï¤Î¿À´ï¡×¤òÈ¯Ãí
¡¡²Á³Ê¤Ï°ìÈÌÊè¤è¤ê¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌîÅÄ¤Û¤¿¤ë¥í¡¼¥º¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢±ÊÂåº×ã«Êè¤Î»ÈÍÑÎÁ¤Ï½é´üÈñÍÑ¹þ¤ß¤Ç1¿ÍÍÑ¤¬63Ëü6500±ß¡¢2¿ÍÍÑ¤¬81Ëü9500±ß¤«¤é¡£¹çã«Êè¤Ï18Ëü3000±ß¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â½é²ó¤ÎÈñÍÑ¤Î¤ß¤Ç¡¢´ÉÍýÈñ¤Ê¤É¤Ï°ìÀÚ¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¸ÅÊ¯¤ÎÀß·×¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹Í¸Å³Ø¼Ô¤ò¸ÜÌä¤Ë·Þ¤¨¡¢·ë³¦¤È¤·¤Æ¾ýÎØ¤òÃÖ¤¡¢ÉûÁòÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö»°¼ï¤Î¿À´ï¡×¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¸å±ßÉô¤Ë¡Ö¶À¡¦·õ¡¦Æ÷¶Ì¡×¤òÇ¼¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÅÊ¯Á´ÂÎ¤Ë¸æÎî¤¬½É¤ë¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤À¡£
¡Ö»°¼ï¤Î¿À´ï¤òÉü¸µ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥ì¥×¥ê¥«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÊª»Ö¸þ¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡È¶À¡É¤ÏÌøËÜÂçÄÍ¸ÅÊ¯½ÐÅÚ¤ÎÆâ¹Ô²ÖÊ¸¶À¡¢¡È·õ¡É¤Ï¹õÄÍ¸ÅÊ¯½ÐÅÚ¤ÎÅ´·õ¡¢¡ÈÆ÷¶Ì¡É¤ÏÅù×½¡Ê¤È¤ß¡Ë¿À¼Ò¤Î¸æ¿ÀÊõ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¡¢µÜÃæ¤«¤é°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤ÊºÇ¹â¤Î¿¦¿Í¤ËÀ©ºî¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¨¤ÆÍ½»»¤òÄê¤á¤º¤ËÈ¯Ãí¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¤ë¶â³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯ÉûÁòÉÊ¤¬´°À®¤·¤¿¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃÝÅÄ»á¡Ë
¡¡ÃÝÅÄ»á¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¿ï½ê¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÁ°Êý¸å±ßÊ¯¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÃÝÅÄ¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢¸ÅÊ¯Êè¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤ÏÃÝÅÄ»á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¡£
¹ØÆþ¼Ô¤Î¡ÈÆ±Áë²ñ¡É
¡¡7·î19Æü¡¢ÌîÅÄ¤Û¤¿¤ë¥í¡¼¥º¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Î¸ÅÊ¯Êè¤ÈÄó·È¤¹¤ëÌîÅÄ»ÔÆâ¤ÎÝ¯ÌÚ¿À¼Ò¡Ö´îÝ¯´Û¡×¤Ç¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¡È¸ÅÊ¯Æ±Áë²ñ¡É¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¾ÍèÆ±¤¸¸ÅÊ¯Êè¤ËÆþ¤ë·ÀÌó¼Ô¤¿¤Á¤Î¡¢Äê´üÅª¤Ê¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤Ï¥é¥ó¥Á¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿À¼ç¤äÃÝÅÄ»á¤Î¹Ö±é¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢´¿ÃÌ¤ò³Ú¤·¤à¡£¤½¤ÎÆü¤Ï½é³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ½é¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤Æ³Æ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¾Ð¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Æ±¤¸¸ÅÊ¯Êè¤òÁª¤ó¤ÀÊý¡¹¤¬À¸Á°¤Î¤¦¤Á¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°é¤à¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢¤ªÊè¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êý¡¹¤¬´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸ÅÊ¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÈÆ±¤¸Ê¯µÖ¤ËÆþ¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¶¦ÄÌ¹à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¼¹ü¸å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¡ÈÃ¯¤¬¤´¶á½ê¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£¿ÍÀ¸¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤âÃ¯¤«¤È¶¦¤Ë¤¢¤ë°Â¿´´¶¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¤³¤Î´ë²è¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃÝÅÄ»á¡Ë
¸ÅÊ¯Êè¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡Ä¡Ä
¡¡ÅöÆü¤Ï¼óÅÔ·÷¤Î³ÆÃÏ¤«¤éÌó50ÁÈ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¿ô¿Í¤Ë¡¢¸ÅÊ¯Êè¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¤ÎÃËÀ¡Ê69¡Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯6·î¤ËºÊ¤òË´¤¯¤·¡¢1Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÇ¼¹ü¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¸ÅÊ¯Êè¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÇð¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á°û¿©Å¹¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤¬3¿Í¤ª¤ê¡¢ºÇ½é¤Ï¿Æ¤ÈÆ±¤¸¤ªÊè¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬»û¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤¸¤á¤º¡¢ÉéÃ´¤ò»Ä¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´¤Ù¤ë¤¦¤Á¤ËÃÝÅÄÀèÀ¸¤Î¸ÅÊ¯Êè¤òÃÎ¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËË¬¤ì¤Æ¡È¤³¤³¤Ê¤é¡É¤È»×¤¤·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶è²è¤Ï2¿ÍÍÑ¤Ç¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¤È»ä¤¬Æþ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Àè·î¹Ô¤Ã¤¿¿À¼°¤ÎÇ¼¹üº×¤ÏÀ¶¡¹¤·¤¯¸·¤«¤Ç¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¯¡¢ÄÉ²ÃÈñÍÑ¤â¤Ê¤¯°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐÏ¿¾Ú¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¡È¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡É¤È°ÂÅÈ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾Íè¤âÉéÃ´¤ò¤«¤±¤º¡¢±ÊÂåº×ã«Êè¤Î»ÈÍÑ´ü´Ö20Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¸å¤Ë¹çã«¤µ¤ì¤Æ¤â¸ÅÊ¯¤Î·Á¤Ë¼é¤é¤ì¤ë¡£ºÊ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢»ä¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºë¶Ì¸©½ÕÆüÉô»Ô¤Î½÷À¡Ê71¡Ë¤Ï¡¢ÃÝÅÄ»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¸½Âå¸ì¸Å»öµ¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸ÅÂå»Ë¤Ë°ú¤«¤ì¡¢¸ÅÊ¯¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö½ÕÀè¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¸«³Ø²ñ¤òÃÎ¤ê¡¢¼ç¿Í¤ÈÌ¼¤ÈË¬¤ì¤Æ¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¼Â²È¤ÎÊè¤ä»û¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¶ìÏ«¤·¡¢»Ò¶¡¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»¶¹ü¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÌÇ×¤â²üÌ¾¤âÉÔÍ×¤Ç¡¢¼«Á³¤Ë´Ô¤ì¤ë¸ÅÊ¯Êè¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÍýÁÛÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂç¹¥¤¤Ê¿¼ÀîÀ½¼§¤Î¹üÔä¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ·è¿´¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Â²È¤ÎÊè¤¸¤Þ¤¤¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¡¢·Ñ¤°¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÁªÂò¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±Áë²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤ÆÆ±¤¸»×¤¤¤ò»ý¤Ä¿Í¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤â¿´¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î»àÀ¸´Ñ¤Ï¡¢¸å²ù¤Ê¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¡¢³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¡£¤³¤Î¸ÅÊ¯Êè¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡È¸ÅÊ¯¥á¥¤¥È¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê
¡¡ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¤Î½÷À¡Ê66¡Ë¤Ï¡¢ÃÝÅÄ»á¤Î YouTube ÈÖÁÈ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¸ÅÊ¯Êè¤ÎÈÎÇä¤òÃÎ¤êÌÌÇò¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡ÈÈô¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡É¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎ¾¿Æ¤ä¿ÆÀÌ¤Î¤ªÊè¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë±ÊÂå¶¡ÍÜ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¼°¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¶¡¤Î¤¤¤Ê¤¤»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Ï»¶¹ü¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤ÉÃÝÅÄÀèÀ¸¤«¤é¡È»¶¹ü¤ÏÅÚ¤Ë´Ô¤é¤Ê¤¤¤·¡¢ÇÒ¤à¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÇ¼ÆÀ¡£Â¨Åú¤Ç¡È¸ÅÊ¯¤À¡É¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¸«¤ë¤ÈÁÛÁü¤è¤ê¾®¤µ¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤Ä¤é¤¨¤âÈþ¤·¤¯¹üÔä¤ÎÂç¤¤µ¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¡£¹ØÆþ¤·¤¿¤éÉÔ»×µÄ¤È°Â¿´´¶¤¬Í¯¤¡¢¡È¤â¤¦Âç¾æÉ×¡É¤È¿´¤¬Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÅÊ¯¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÅÚ¤Ë´Ô¤ê¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¤È°Â¿´¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¸ÅÊ¯¤ËÆþ¤ë¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È¸ÅÊ¯¥á¥¤¥È¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÉ²È¤Î½¸¤Þ¤ê¤È¤â°ã¤¦ÄÁ¤·¤¯ÌÌÇò¤¤·Ð¸³¤Ç¡¢»²²Ã¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Á´¹ñ100´ð¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¤Î¹Ù³°¤Ë¤¢¤ë¡Ö¹â¾¾¤Û¤¿¤ë¥í¡¼¥º¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤Ë½×¹©¤·¤¿2´ðÌÜ¤Î¸ÅÊ¯Êè¤¬¤¢¤ë¡£²Æ¤ÎÀ¹¤ê¤ËË¬¤ì¤ë¤È¡¢ÌîÅÄ»Ô¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÅÄ±àÉ÷·Ê¤ÎÃæ¤ËÎî±à¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸ÅÊ¯Êè¤Ï¡¢ÌîÅÄ¤Û¤¿¤ë¥í¡¼¥º¥¬¡¼¥Ç¥ó¤ÈÆ±µ¬ÌÏ¤ÎÁ°Êý¸å±ßÊ¯¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÇòÀîÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¹â¾¾¤Ç¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤ë¡£
¡ÖÅö¼Ò¤Ç¤ÏWeb¥µ¥¤¥È¡Ø¸ÅÊ¯¤ÎÁë¸ý¡Ù¤«¤é¹ØÆþ¤·¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ç·èºÑ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Èó¾ï¤Ë¹¥É¾¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËWeb¤Ç¹ØÆþ¤µ¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¸½ÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â´°·ë¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢µ÷Î¥¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ºÁ´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤ªÊè¤ÎDX¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¼«Í³¤Ç¿È¶á¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Àß·×¤òÃ´Åö¤·¤¿ÂçÀ¾µÈÉ×¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤â¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¹â¾¾¤ÎÅÚÃÏÊÁ¤ò¤É¤¦À¸¤«¤¹¤«¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ï³¤¤È»³¤¬¶á¤¯¼«Á³´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¡£·Ö¤ä¥Ð¥é¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Î»ñ¸»¤òÎî±à¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÈË¬¤ì¤ë³Ú¤·¤ß¡É¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â¾¾¤Ï»Í¹ñ¤Ç¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤è¤¯¡¢´ØÀ¾¤«¤é¼Ö¤ÇÍè¤é¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¡£½¾Íè¤Ï¡È¤ªÊè¤Ï¼«Âð¶á¤¯¡É¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÎ¹¹Ô¤äÎ¤µ¢¤ê¤È·ë¤ÓÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃ¿§¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Á´¹ñ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃÝÅÄ»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÂçºåÉÜ¤Ç9·î¤Ë3´ðÌÜ¤¬½×¹©¤·¡¢¥×¥ì¥ª¡¼¥×¥óÈÎÇäÊ¬280¶è²è¤¬´°Çä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£°¦É²¸©¡¢¹Åç¸©¤Ê¤É¤Ç¤âÃÛÂ¤¤ÎÍ½Äê¤¬¤¢¤ê¡¢5Ç¯¤ÇÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë2´ð¤º¤Ä¡¢¹ç·×100´ð¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î½¡¶µ´Ñ¤ÈÈþ°Õ¼±¤ËºîÍÑ
¡¡¼ùÌÚÁò¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¸ÅÊ¯Êè¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Êè¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¾ôÅÚ½¡Àµ³Ð»û½»¿¦¤Ç¡ÖÎÉ¤¤¤ª»û¸¦µæ²ñ¡×ÂåÉ½Íý»ö¡¢ºî²È¤Î±»ô½¨ÆÁ»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡±»ô»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸ÅÊ¯·¿¤Î¤ªÊè¤ÎÀè¶î¤±¤Ï1989Ç¯¤Ë¿·³ã»Ô¤ÎÌ¯¸÷»û¤Ë·úÎ©¤µ¤ì¤¿¡Ö°Â²ºÉÀ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¸ÅÊ¯·¿¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿±ÊÂå¶¡ÍÜÊè¤Ç¡¢±ßÊ¯·¿¤ÎÈþ¤·¤¤¹½Â¤¤Èµ§¤ê¤ò½¸¤á¤ëÊõÅã¤òÈ÷¤¨¤¿Àß·×¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢ÀÄ¿¹»Ô¤Î×¢ÅÄ¿À¼Ò¤Ë¤Ï¿ÀÆ»¼°¤Î¸ÅÊ¯·¿¹çÁò¡¢Ê¡²¬¸©¿·µÜÄ®¤Î¿·µÜÎî±à¤Ë¤ÏÁ´Ä¹50¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¤ÎÁ°Êý¸å±ßÊ¯·¿Êè½ê¤¬Â¤¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£ÃÝÅÄ»á¤ÎÁ°Êý¸å±ßÊ¯·¿¤ÎÊè¤â¡¢¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼ùÌÚÁò¤ä±ÊÂå¶¡ÍÜÊè¤¬¹¤¬¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯°Ê¹ß¤Ë¸²ºß²½¤·¤¿¿Í¸ý¸º¾¯¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦Êè¤Î°Ý»ýº¤Æñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡È²È¤Î¤ªÊè¡É¤Ï¾µ·Ñ¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð°Ý»ý¤Ç¤¤º¡¢¤½¤ÎÂåÂØ¤È¤·¤Æ¡È´ü¸ÂÉÕ¤¤Î±ÊÂå¶¡ÍÜÊè¡É¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÈñÍÑ¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÈÊè¤¸¤Þ¤¤¡É¤ä¡È»Ò¶¡¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤Î¹¤¬¤ê¤È·ë¤ÓÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¸ÅÊ¯¤È¤¤¤¦¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÆüËÜ¿Í¤Î½¡¶µ´Ñ¤ÈÈþ°Õ¼±¤Ë¿¼¤¯ºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¸ÅÊ¯¤Ï¡¢ÌïÀ¸»þÂå¤«¤é¸ÅÊ¯»þÂå¤Ë¤«¤±¤Æ¡ÈÀ¹¤êÅÚ¤Îº×ã«¡É¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¿À¤Î°Í¡Ê¤è¡Ë¤êÂå¡Ê¤·¤í¡Ë¤È¤·¤Æ¤ÎÀ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÅÊ¯¤ËÂÐ¤¹¤ë´û»ë´¶¤ä¿Æ¤·¤ß¡¢Å·¹ÄÎÍ¤äÆüËÜ¸ÅÍè¤Î½¡¶µÅª¹½Â¤Êª¤È¤·¤Æ¤ÎÍý²ò¤¬¡¢¸½ÂåÆüËÜ¿Í¤ÎÌµ°Õ¼±¤ËÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê±»ô»á¡Ë
»û±¡·ã¸º¤ÎÃæ¤Ç
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸½Âå¤Î¸ÅÊ¯Êè¤ÏÀÐÅãÊè¤è¤ê°µÅÝÅª¤ËÂ¤À®¥³¥¹¥È¤¬Äã¤¯¡¢»Ü¹©¤âÍÆ°×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢±¿±ÄÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹çÍýÅª¤À¤È¤¤¤¦¡£À¹¤êÅÚ¹½Â¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ç¤âÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤â¹â¤¯°Ý»ý¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤ì¤¬ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ²Á³ÊÅª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¡ÖÄã²Á³Ê¤ÇÈþ¤·¤¤¤ªÊè¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃÝÅÄ»á¤¬»Ï¤á¤¿¡È¸ÅÊ¯Æ±Áë²ñ¡É¤ÏÈó¾ï¤ËÌÌÇò¤¤»î¤ß¤Ç¤¹¡£·ÀÌó¼Ô¤¿¤Á¤¬»öÁ°¤Ë¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ª»û¤ÎÃÉ²È¤ä¿À¼Ò¤Î»á»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÊè¤ò»Ù¤¨¤ë¶¦Æ±ÂÎ¡É¤Î¸½ÂåÅªºÆ²ò¼á¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤ò±Û¤¨¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ÎÁÏ½Ð¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¶¦Æ±ÂÎ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê±»ô»á¡Ë
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢»û±¡¤Ï¸·¤·¤¤¶ÉÌÌ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹ñ¤ËÌó7Ëü7000¤¢¤ë»û¤Î¤¦¤Á¡¢¤¹¤Ç¤Ë1Ëü7000¤¬¡Ö¶õ¤»û¡×¡Ê½»¿¦ÉÔºß¡Ë¤Ç¡¢2040¡Á50Ç¯¤Ë¤Ï½»¿¦¤Î¤¤¤ë»û¤¬4ËüÂæ¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»û±¡¤ÎÂ¸Â³¤¬¸·¤·¤¤¤Î¤Ï½¡¶µ¿´¤Î¿êÂà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤È¿Í¼êÉÔÂ¤È¤¤¤¦¹½Â¤ÅªÌäÂê¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤íÆüËÜ¿Í¤Î½¡¶µÀ¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¡£½é·Ø¤«¤éÀáÊ¬¡¢¤ªËß¡¢Êè»²¤ê¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢½¡¶µÅª¹Ô°Ù¤ÏÀ¸³è¤Ë¿¼¤¯ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢½¡¶µ¤ò¸ø¸À¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³´¶¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ìµ½¡¶µ¤ÈÅú¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï½¡¶µÅªÀ¸³è¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»û¤¬¸º¤Ã¤Æ¤â½¡¶µÀ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä¤¤¤¤ÎÊýË¡¤ä·ÁÂÖ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¸ÅÊ¯·¿±ÊÂå¶¡ÍÜÊè¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£½¡¶µÀ¡¢Èþ°Õ¼±¡¢·ÐºÑÀ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¸ÅÊ¯Êè¤Ï¡¢º£¸å¿·¤·¤¤Ê¸²½¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡È»à¤Ì¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡É
¡¡¸ÅÊ¯Êè¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ÅÍè¤Îµ§¤ê¤Î·Á¤ò¸½Âå¤ËÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¡¹¤Ë°Â¿´´¶¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤â¤¿¤é¤¹¿·¤·¤¤Ä¤¤¤¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£Ã±¤Ê¤ë¤ªÊè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÀº¿À¤äÈþ°Õ¼±¤ò±Ç¤·½Ð¤¹Ê¸²½Åª¤ÊÁõÃÖ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¤Þ¤À¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢º£¸å¤Ï»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÅÂå¤«¤é¤Îµ§¤ê¤ò¸½Âå¤ËÅÁ¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤³¤Î»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ°ÊÍè¡¢¡È»à¤Ì¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÄº¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ëÃÝÅÄ»á¡£»à¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»à¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡Ö¤É¤¦»à¤Ì¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤¬»Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡Ö¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¸ÅÊ¯Êè¤Ï¡¢°Â¿´¤òÆÀ¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡ÈÀ¸¤¤ëÎÏ¡É¤òÍ¿¤¨¤ë¾ì¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
