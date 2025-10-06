©ABCテレビ

「探偵！ナイトスクープ」の10月は、2週にわたって2人の新人探偵が加入。前週のエースに続き、10月10日放送回には、史上初のＭ-1グランプリ2連覇を果たした令和ロマンの松井ケムリが登場した。大歓声＆拍手に迎えられサプライズ登場となったケムリは、探偵に選ばれた際の感想を「Ｍ-1を2連覇した時より嬉しかったです。メチャクチャ嬉しかったです。ほんとに嬉しかったです」と力強く言い放った。

【初挑戦、においに関する依頼で洗礼！？】

彼は関東出身だが、ずっとナイトスクープが好きで探偵になりたかったと言う。「僕、パパが大阪の人で。パパは大和証券の副会長なんですが、パパが見てる番組なら、さぞかし上質な番組なんだろうと思って。帰省したら、見させてもらってました(笑)」と幼いころから番組に親しんでいたと語る。

そんな彼が今回、調査したのは『爆笑！小ネタ集』。「いきなり小ネタ集で。基本的にナイトスクープは、一人の依頼者の方と向き合うと思ったら、変な人にたくさん会わされて…。ちょっとだけビックリしました」と言う。

『爆笑！小ネタ集』は、自身で依頼文も紹介。しかし「家族から私の口がドブ川みたいな匂いがすると言われる」という依頼者の女性には「22歳の女性ですよ。テレビに出るリスクとかないのかな？」と毒づく。さらに、「職場のホスト仲間が言うには、僕のヘソは脳天を貫かれるぐらい臭いらしいです。でも、自分ではよく分かりません」と“匂い”に関する依頼が続く。ところが、「妻が言うには、ガソリンスタンドでも通用しているのが不思議なぐらい、僕は“レギュラー”という言葉が全く言えてないそうだ。確認よろしくお願いします」という依頼には、「これは本当に小ネタでした。音声を送ってくれれば良かったのに」とケムリ探偵。

【探偵OBから激励の電話「スタッフがかましてくるから・・・」】

最後の依頼は、「91歳 決意のカミングアウト」。依頼者の91歳になる父は、散歩で知り合った阪神ファンの男性と話をするうち、友情が芽生えたという。しかし、実は父は大の巨人ファンで、阪神ファンになりすまして、仲良しになったのだとか。だが、自分を欺き続けることが苦痛になり…。 この4つの依頼の解決に挑んだケムリ新探偵は「小ネタ集は幅が凄いです。ただ臭い人と、結構、感動的なやつまでありますけども、ぜひご覧になってください」とアピール。

VTRの冒頭では、「ようこそ『探偵！ナイトスクープ』に！」と探偵ＯＢのハライチ澤部佑から激励の電話が入る。今回のラインナップを明かせば、「初回って感じだね。一番最初は、スタッフがかましてくるから。僕も『澤部君、会議室でウ●コできる？』ってスタッフから聞かれて。こっちも尖ってるし、なめられたくないから『１本でいいですか？』って返事をした記憶があるよ」。これを聞いたケムリは「澤部二世と言われるぐらい、頑張りますよ」と宣言するのだった。

