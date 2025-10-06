Ãæ¹ñ»ÄÎ±¸É»ù¤Î80Ç¯ ¡ÖÆó¤Ä¤ÎÁÄ¹ñ¤Ë´¶¼Õ¤ò¡×
½ªÀïÄ¾¸å¤Îº®Íð¤ÎÃæ¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤È¡¢ÆüËÜ¡£Æó¤Ä¤ÎÁÄ¹ñ¤ò»ý¤ÄÈà¤é¤¬º£¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤È¤Ï¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛÃæ¹ñ»ÄÎ±¸É»ù¤Î80Ç¯¡ÖÆó¤Ä¤ÎÁÄ¹ñ¤Ë´¶¼Õ¤ò¡×
Àï¸å¤Îº®Íð¤ÎÃæ¡¢²ÈÂ²¤ÈÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë...¡ÖÃæ¹ñ»ÄÎ±¸É»ù¡×¤È¤Ï
9·î10Æü¡£Ãæ¹ñÅìËÌÉô¤Ë¤¢¤ë¹õÎµ¹¾¾Ê¥Ï¥ë¥Ó¥ó»Ô¤Î¶õ¹Á¤Ë¤Ò¤È¤ê¤ÎÃËÀ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±§ÅÔµÜ¹§ÎÉ¤µ¤ó¡Ê82¡Ë¤Ç¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
±§ÅÔµÜ¹§ÎÉ¤µ¤ó
¡Ö5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤ÏÃæ¹ñ¤Ç°é¤Ã¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö»ÄÎ±¸É»ù¡×¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢»ÄÎ±¸É»ù¤ÎÃç´Ö¤ä²ÈÂ²¤Ê¤ÉÌó90¿Í¤È¤È¤â¤ËÃæ¹ñ¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶õ¹Á¤Ë¤ÏÃæ¹ñÂ¦¤Î»Ù±ç¼Ô¤¬¡Ö¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤Î´ú¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Èà¤é¤ò´¿·Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±§ÅÔµÜ¹§ÎÉ¤µ¤ó
¡Ö»ä¤Ï40Ç¯°Ê¾å¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÍÜÉãÊì¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¡¢¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍÜÉãÊì¤ËÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢°ìÀ¸Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
1932Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Ï¸½ºß¤ÎÃæ¹ñÅìËÌÉô¤Ë¡ÖËþ½£¹ñ¡Ê¤Þ¤ó¤·¤å¤¦¤³¤¯¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÐúÑ´¹ñ²È¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹¤¤ÇÀÃÏ¤ä»Å»ö¤òµá¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬Ëþ½£¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬ÇÔÀï¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶ìÆñ¤ÎÆ»¤ò¤¿¤É¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¡¹¤Ï¿¯¹¶¤·¤Æ¤¤¿¥½Ï¢·³¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢¤Þ¤µ¤ËÃå¤Î¿ÈÃå¤Î¤Þ¤Þ¡¢»þ¤Ë¤ÏÅÌÊâ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº®Íð¤ÎÃæ¡¢Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¬Ãæ¹ñ¿Í¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤ë·Á¤ÇÃæ¹ñ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï¡Ö»ÄÎ±¸É»ù¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬Ç§Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â2818¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹Ô¤¤Ê¤µ¤¤¡× Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Êì¤È¤ÎÊÌ¤ì
°¦É²¸©¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤ÏÎ¾¿Æ¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì1943Ç¯¡¢Ëþ½£¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÀ¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿Î¾¿Æ¤Î»Ñ¡¢ÏÎ¤Ö¤²°º¬¤Î²È¡Ä³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¡£½ªÀï¸å¡¢Êì¤ä»Ð¤È¤È¤â¤Ë²ßÊªÎó¼Ö¤Ë¾è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢¹õÎµ¹¾¾Ê²ÂÌÚ»Û¡Ê¥¸¥ã¥à¥¹¡Ë»Ô¤ÎÆñÌ±¼ýÍÆ½ê¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Êì¤ÏÄ²¥Á¥Õ¥¹¤Ë¤«¤«¤ê¡¢¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤¬±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤ÎÍÜÉãÊì¤È¤Ê¤ëÃæ¹ñ¿ÍÉ×ÉØ¤Ç¤·¤¿¡£
±§ÅÔµÜ¹§ÎÉ¤µ¤ó
¡ÖÊì¿Æ¤ÏÈÄ¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤ê¡¢µ¯¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡Ø¹Ô¤¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¹ç¿Þ¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤âÁ¯ÌÀ¤Ë¡£12ºÐ¤À¤Ã¤¿»Ð¤â°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍÜÉã¤¬¡ØÃË¤Î»Ò¤¬Íß¤·¤¤¡£½÷¤Î»Ò¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤¬¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Ç¤·¤¿¡£
±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤Ï3ºÐ¡£³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆüËÜ¸ì¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¤ª¤«¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£
ÇÀ¶È¤ò±Ä¤àÍÜÉãÊì¤Ï·è¤·¤ÆÍµÊ¡¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤òÂç»ö¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ýÍÆ½ê¤Ç¹ü¤ÈÈé¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤ËËèÆüµíÆý¤ò°û¤Þ¤»¡¢ÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±§ÅÔµÜ¹§ÎÉ¤µ¤ó
¡ÖÍÜÉãÊì¤Ï¡¢»ä¤ò¼Â¤ÎÂ©»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤â»ä¤ËÀè¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åß¤Ë¤Ï´¨¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦ÌÊ¤ÎÆþ¤Ã¤¿Éþ¤òÃå¤»¤Æ¤¯¤ì¡¢ËÜÅö¤Î¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï°ìÀ¸¡¢ÍÜÉãÊì¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÈÈà¤é¤Ø¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤òÊú¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡ÖÆüËÜ¤Î»Ò¤À¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÉÝ¤«¤Ã¤¿
¼«Ê¬¤¬ÆüËÜ¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¡£ÆüËÜ¿Í¤À¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¶á½ê¤Î¿Í¤«¤éÇÍ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
±§ÅÔµÜ¹§ÎÉ¤µ¤ó
¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤ÏÆüËÜ¿Í¤òÁþ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤«¤Ë¡ØÆüËÜ¤Î»Ò¤À¡Ù¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¤¤¤Ä¤âÍÜÉãÊì¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤Î¿Æ¤À¡×¤È¤«¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤¬¹ñ¸ò¤ò²óÉü¤·¤Æ¤«¤é9Ç¯¸å¤Î1981Ç¯¡¢±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯Æù¿Æ¤òÁÜ¤·¤ËÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÎ¾¿Æ¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆñÌ±¼ýÍÆ½ê¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿¿Í¤¬±§ÅÔµÜ¤µ¤ó°ì²È¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ÎÌ¾Á°¤¬¡Ö±§ÅÔµÜ¹§ÎÉ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1985Ç¯¤ËÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¡£Ãæ¹ñ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Îó¼Ö½¤Íý¤Î»Å»ö¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÅ´Æ»´Ø·¸¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ëº£¤ÏÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±§ÅÔµÜ¹§ÎÉ¤µ¤ó
¡Ö¼«Ê¬¤ÎËÜÅö¤ÎÌ¾Á°¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿»þ¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î´Ä¶¤Ë¤Ï¤¹¤°´·¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤¬¾ãÊÉ¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½é¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö»ä¤Ë¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¤Î²È¤¬¤¢¤ë¡×»ÄÎ±¸É»ù¤¿¤Á¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È
º£²ó¡¢±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤Ï»ÄÎ±¸É»ù¤ÎÃç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿Ãæ¹ñ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¸òÎ®²ñ¤Ë»²²Ã¡£¹õÎµ¹¾³°¹ñ¸ì³Ø±¡¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤ÈÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÉÁ¤¤¤¿·à¤ä²Î¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÄÎ±¸É»ù¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤¿ÃÓÅÄÀ¡¹¾¤µ¤ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÓÅÄÀ¡¹¾¤µ¤ó
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÆüËÜ¤Î·ì¤ò¤Ò¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂçÃÏ¤Ëº¬¤òÄ¥¤Ã¤Æ°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÂèÆó¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÚ¤êÎ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÀÄ½Õ¤Îµ²±¤È²¸·Ã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÊâ¤ó¤ÀÆÃÊÌ¤Ê¿ÍÀ¸¤Îµ°À×¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶Ë¤á¤Æ¿¼¤¯Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤«¤»¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÊ¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤ÈÍ§¹¥¤Î½Å¤ß¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢³°¹ñ¸ì¤ò³Ø¤Ö³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¤³¤¦¤è¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÓÅÄÀ¡¹¾¤µ¤ó
¡Ö¡ØÎò»Ë¤ÎÉé¤Î°ä»º¤Ï¸åÀ¤¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Éé¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Îò»Ë¤Î¶µ·±¤ÏÉ¬¤ºµ²±¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬Îò»Ë¤ò¶µ·±¤È¤·¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡£³°¹ñ¸ì¤ÏÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¡¢Áê¸ßÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë·ü¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¡¢ÃæÆü´Ö¤Î¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë·ü¤±¶¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
·à¤ò¸«¤¿Âç³ØÀ¸
¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÏÁ´°÷µ¢¹ñ¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç»ÄÎ±¸É»ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÁè¤Ï³Î¤«¤ËÆüËÜ¿Í¤Ø¤ÎÁþ¤·¤ß¤Î´¶¾ð¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·»Ä¤µ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤Ëºá¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤é¤Ë¤ÏÆ±¾ð¤·¤Þ¤¹¡×
·à¤ò¤ß¤¿Âç³ØÀ¸
¡Ö·à¤òÄÌ¤¸¤Æ»ÄÎ±¸É»ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Èó¾ï¤Ë¾×·âÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ÏÊ¿ÏÂ¤Ë¶¦Â¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¤È¤â¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
ºÇ¸å¤ËÁ´°÷¤Ç¹ç¾§¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö²æÍ两Ð¤²È¡Ê»ä¤Ë¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¤Î²È¤¬¤¢¤ë¡Ë¡×¡£
¢ö »ä¤Ë¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¤Î²È¤¬¤¢¤ë¡£ÁÄ¹ñ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤âÃæ¹ñ¤Î²È¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¡£Ì´¤ÎÃæ¤Çµã¤¤Ê¤¬¤éÃæ¹ñ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹
Àï¸å80Ç¯¡£»ÄÎ±¸É»ù¤¿¤Á¤â¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ß¡¢Ë¬Ãæ¤Ïº£²ó¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±§ÅÔµÜ¹§ÎÉ¤µ¤ó
¡ÖÆüËÜ¤¬ÀïÁè¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð»ä¤¿¤Á¤â¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈá·à¤Ë¤¢¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤¬Î¥»¶¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤Ë¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¤Î¸Î¶¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÏÆüËÜ¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸·Ã¤ÏËÜÅö¤ËËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Î·ü¤±¶¶¤È¤Ê¤ê¡¢å«¤È¤Ê¤ë¤Ù¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÆüÃæ´Ø·¸¤¬Í§¹¥Åª¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼èºà¡¡JNNËÌµþ»Ù¶ÉÄ¹¡¡Î©»³²ê°Ê»Ò