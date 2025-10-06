º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬äþÍ¾¶ÊÀÞ¤Î²Ì¤Æ¤ËŽ¢Éü³èŽ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç
¡Ê¼Ì¿¿¡§MediaNews Group/Pasadena Star-News via Getty Images¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµß±çÅê¼ê¤È¤·¤Æ¡ÖÉü³è¡×¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÅê¤²¤Ã¤×¤ê
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ2025Ç¯¤Ï¡¢Ä¹¤¤Ä¹¤¤1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£µ±¤«¤·¤¤¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èà¤Û¤ÉÉâ¤ÄÀ¤ß¤ÎÂç¤¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î°µÅÝÅª¤ÊÇ½ÎÏ¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¿ÍÀ¸¤òËÝÏ®¤·¤Æ¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¡£
¹â¹»À¸¤ÎµåÂ®¤È¤·¤ÆÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎµÏ¿¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿
Èà¤¬ºÇ½é¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´ä¼ê¸©Î©ÂçÁ¥ÅÏ¹â¹»3Ç¯¤Î2019Ç¯4·î¤Î¤³¤È¤À¡£¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤Î¹ç½É¤ÇÅê¤²¤¿¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå¥¹¥«¥¦¥È¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¬¥ó¤Ç163km/h¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£Èó¸ø¼°¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¹»À¸¤ÎµåÂ®¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬µÏ¿¤·¤¿160km/h¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÌöÃíÌÜ¤ÎÅê¼ê¤È¤Ê¤ë¤â¡¢Èà¤Ï¤³¤ÎÄ¾¸å¤Ë¡¢ÂçÁ¥ÅÏ¹â¤ÎÔ¢ÊÝÍÛÊ¿´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥¯¥¿¡¼¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥É¥¯¥¿¡¼¤Ï¡Öº´¡¹ÌÚ·¯¤Ï¡¢¼êÂ¤Î¹ü¤Î¹üÃ¼Àþ¤¬½½Ê¬¤ËÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤À¹ü¤¬½À¤é¤«¤¤¤«¤é¡¢ÌµÍý¤ò¤µ¤»¤ë¤ÈÂç¤¤Ê¸Î¾ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£ÅÐÈÄ²áÂ¿¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÇ¯¤Î´ä¼ê¸©Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÇÂçÁ¥ÅÏ¤Ï6Ï¢¾¡¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤Î6»î¹ç¡¢¤¹¤Ù¤Æº´¡¹ÌÚ¤¬Åê¤²¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¤ÎÅê¼ê¤Î·ÑÅê¤â´Þ¤á¡¢²áÅÙ¤ÎÉéÃ´¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·7·î25Æü¤Î·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÊì¹»¡¢²Ö´¬Åì¹â¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç²Æ¤Î¹Ã»Ò±à7²ó½Ð¾ì¤ò¸Ø¤ë¸©²¼°ì¤Î¶¯¹ë¤À¤Ã¤¿¡£
º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ë¤·¤«ÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Ô¢ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÆ±¤¸3Ç¯À¸¤Î¼ÆÅÄµ®¹¤òÀèÈ¯¤µ¤»12¡Ý2¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿¡£
ÂçÁ¥ÅÏ¹â¤Ï¡¢1984Ç¯½Õ²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤À¤±¡£ÃÏ¸µ¤Ï35Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Î´üÂÔ¤ËÊ¨¤¤¤¿¤¬¡¢¥¨¡¼¥¹¤ò²¹Â¸¤·¤Æ¤ÎÇÔÂà¤Ë¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤ÎÅê¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¹Ã»Ò±à¤ÎÌ´¤òÄÙ¤¹¤Î¤«¡×¤È¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤ÇÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤âÈãÈ½¤·¤¿¡£2021Ç¯²Æ¤ÎÂç²ñ¤òºÇ¸å¤ËÔ¢ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÂàÇ¤¤·¤¿¡£
º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¡ÖÎáÏÂ¤Î²øÊª¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç
2019Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¢³ÚÅ·¡¢À¾Éð¤Î¶¥¹ç¤ÎËö¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤ë¡£
ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤ÎµÈ°æÍý¿ÍÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê¤Î¤Á´ÆÆÄ¡Ë¤Ï¡¢ÃÞÇÈÂçÂç³Ø±¡¤ÇÀîÂ¼Âî½Ú¶µ¼ø¡Ê¸½¶µ¼ø¡Ë¤Î¶µ¤¨¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º´¡¹ÌÚ¤Î²¸»Õ¤ÎÔ¢ÊÝÍÛÊ¿´ÆÆÄ¤âÃÞÇÈÂç¤ÇÀîÂ¼½Ú¶µ¼øÌç²¼¡¢¤¤¤ï¤ÐÆ±Ìç¤Ç¤¢¤ê¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î½è¶ø¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÍýÁÛÅª¤ÊµåÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
2020Ç¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê²Æì¸©ÀÐ³À»Ô¡Ë¤Ç¤ÎµÈ°æ¥³¡¼¥Á¡ÊÅö»þ¡Ë¤Èº´¡¹ÌÚ¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥í¥Ã¥Æ¤Î°æ¸ý»ñ¿Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢µÈ°æ¥³¡¼¥Á¤Ëº´¡¹ÌÚ¤Î°éÀ®¤ò°ìÇ¤¡£µÈ°æ¥³¡¼¥Á¤Ï1Ç¯ÌÜ¤Î2020Ç¯¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤òÆó·³Àï¤Ë¤â½Ð¾ì¤µ¤»¤º¡¢°ì·³¤ËÂÓÆ±¤µ¤»¤ÆÄ¾ÀÜº´¡¹ÌÚ¤ò»ØÆ³¤·¤¿¡£
2Ç¯ÌÜ¤Î2021Ç¯¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ°ì·³¤Î¸ø¼°Àï¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï3¾¡2ÇÔ¡¢63.1²ó¤òÅê¤²ËÉ¸æÎ¨2.27¤òµÏ¿¡£100µå°Ê¾å¤òÅê¤²¤¿¤Î¤Ï1»î¹ç¤À¤±¡£
¤½¤·¤ÆÍâ2022Ç¯¡¢¾×·â¤ÎÂçµÏ¿¤òÆÍÇ¡¼ùÎ©¤¹¤ë¡£
4·î10Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï
¡¡9²ó0Èï°ÂÂÇ0ÈïËÜÎÝÂÇ0Í¿»Íµå19Ã¥»°¿¶¡¢¼«ÀÕÅÀ0
´°Á´»î¹ç¤òÃ£À®¤·¤¿¡£µå¿ô105µå¡¢»Ë¾å16¿ÍÌÜ¡¢1994Ç¯¤Îµð¿Íô¢¸¶´²¸Ê°ÊÍè28Ç¯¤Ö¤ê¡£20ºÐ¤Ç¤ÎÃ£À®¤Ï»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¡£19Ã¥»°¿¶¤ÏNPB¥¿¥¤µÏ¿¡¢13¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ÏNPBµÏ¿¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â³¤¯4·î17Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡£
8²ó0Èï°ÂÂÇ0ÈïËÜÎÝÂÇ0Í¿»Íµå14Ã¥»°¿¶¡¢¼«ÀÕÅÀ0
8²ó¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡£¤¢¤È1¥¤¥Ë¥ó¥°ÍÞ¤¨¤ì¤Ð¡¢MLB¤Ë¤âNPB¤Ë¤âÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¡Ö2»î¹çÏ¢Â³´°Á´»î¹ç¡×¤È¤¤¤¦¶õÁ°¤ÎµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï0¡Ý0¤Ç¤¢¤ê¡¢9²ó¤òÅê¤²¤Æ¤â´°Á´»î¹ç¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¼«¿È¤âÈèÏ«¤òÁÊ¤¨¤¿¤¿¤á°æ¸ý´ÆÆÄ¤Ïº´¡¹ÌÚ¤ò¹ßÈÄ¤µ¤»¤¿¡£
¤·¤«¤·¤³¤ÎÂçµÏ¿¤Ë¤è¤Ã¤Æº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¡ÖÎáÏÂ¤Î²øÊª¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¸å½Ò¤¹¤ëÄÌ¤ê¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ô¤ÎMLBµåÃÄ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÂçµÏ¿¤Ç¡¢MLB¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÂ³¤¯Ä¶ÂçÊª¤È¤·¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÂ¸ºß¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
NPB¤Ç¤Î³èÌö¤Ï¤³¤Î2022Ç¯¤¬¥Ô¡¼¥¯
¤·¤«¤·µÏ¿Åª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎNPB¤Ç¤Î³èÌö¤Ï¤³¤Î2022Ç¯¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
129.1²ó¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¡£¤·¤«¤·¡¢µ¬ÄêÅêµå²ó¿ô¤Î143²ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢NPB¤Ç¤Ï°ìÅÙ¤âËÉ¸æÎ¨¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
µÈ°æÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï2023Ç¯¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÂÎÄ´¤ä¸ªÉª¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢²á¹ó¤ÊÅÐÈÄ¤ò¶¯¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½½Ê¬¤ÊÅÐÈÄ´Ö³Ö¤ò³«¤±¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Åêµå²ó¿ô¤â¹µ¤¨¤á¡¢9²ó´°Åê¤ÏNPB4Ç¯´Ö¤Ç3»î¹ç¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
2023Ç¯½Õ¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÏÂè5²óWBC¤ÎÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤ÏµÜºê¤Î¶¯²½¹ç½É¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤«¤é¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÅê¤²Êý¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿ÃÙ¤ì¤Æ¹çÎ®¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢»î¹ç¤Ë¸þ¤«¤¦»ÑÀª¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£
WBC¤ÎµÏ¿±Ç²è¡ØÆ´¤ì¤òÄ¶¤¨¤¿»ø¤¿¤Á À¤³¦°ì¤Ø¤ÎµÏ¿¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»î¹ç¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¥Ù¥ó¥Á¤ÇÎÞ¤¹¤ëº´¡¹ÌÚ¤Î»Ñ¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¤³¤Î¤È¤¤«¤é¡ÖÀ¤³¦¡×¡ÖMLB¡×¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¤³¤ÎÇ¯¤Î¥ª¥Õ¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï·ÀÌó¹¹²þ¤òÊÝÎ±¤¹¤ë¡£°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïº´¡¹ÌÚ¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤ÆMLB°ÜÀÒ¤òµåÃÄ¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¥×¥íÌîµåÁª¼ê²ñ¤òÂà²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¥×¥íÌîµåÁª¼ê²ñ¤Î¿¹Ãé¿Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤¬º´¡¹ÌÚ¤Î°ÜÀÒ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Í¡×¤È¿´³°¤Ê´é¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤ï¤º¤«3Ç¯¤Ç¤ÎMLB°ÜÀÒÍ×µá
º´¡¹ÌÚ¤ÏNPB¤ËÆþÃÄ¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢ÂåÍý¿Í¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÂåÍý¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ê¤ÉMLBµåÃÄ¤âÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤ï¤º¤«3Ç¯¤Ç¤ÎMLB¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ÎÍ×µá¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÂåÍý¿Í¡×¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
23Ç¯Åö»þ¡¢É®¼Ô¤Ï²¿¿Í¤«¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¡Öº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢ÍèÇ¯¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ËMLB¤Ë¹Ô¤¯¤Ï¤º¤À¡£·ï¤ÎÂåÍý¿Í¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥°¥Ã¥²¥ó¥Ï¥¤¥à¥°¥ë¡¼¥×¤È¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤¯¤Î¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
·ë¶É¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÏÍâ2024Ç¯¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ä¾Á°¤Ë·ÀÌó¤ò¹¹²þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¤Îº´¡¹ÌÚ¤ÏÁ°Ç¯¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢µåÂ®¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É¡Ö°ÂÁ´±¿Å¾¡×¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¼ÂÀÓ¤ò¾å¤²¤Æ¥ª¥Õ¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ç¤â¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ÇÀïÀþÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¤Ï¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤ÎMLBÄ©Àï¤òµåÃÄ¤ËÁÊ¤¨¡¢¾µÇ§¤µ¤ì¤ë¡£Æþ»¥¤Î·ë²Ì¡¢ÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤ÎMLB°ÜÀÒ¤ÏµåÃÄ¤¬¾µÇ§¤¹¤ì¤ÐÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤¬¡¢26ºÐÌ¤Ëþ¤Þ¤¿¤Ï¼ÂÆ¯5Ç¯Ì¤Ëþ¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢MLB¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤·¤«·ë¤Ù¤Ê¤¤¡£
¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°°ÜÀÒ¤Ç¤ÏMLBµåÃÄ¤«¤éNPBµåÃÄ¤Ë·ÀÌó³Û¤Ë±þ¤¸¤¿¾ùÅÏ¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡£Á°Ç¯¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿»³ËÜÍ³¿¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÌó70²¯±ß¤Î¾ùÅÏ¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¡£Ç¯ÊðÁí³Û¤Î2Ç¯Ê¬¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¤·¤«¤·¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤Îº´¡¹ÌÚ¤Î¾ì¹ç¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï2²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£
µ¬ÄêÅêµå²ó¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤ÆÅê¤²¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤º´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ß¥ÊÌÌ¤ä·Ð¸³ÃÍ¤ÎÌÌ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤â¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ë
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î³«ËëÂè2Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£°Ê¸å¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÅê¤²¤¿¤¬¡¢À®ÀÓ¤ÏË§¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
8ÅÐÈÄ1¾¡1ÇÔ34.1²ó29Èï°ÂÂÇ6ÈïËÜÎÝÂÇ22Í¿»Íµå24Ã¥»°¿¶¡¢ËÉ¸æÎ¨4.72
º´¡¹ÌÚ¤Î»ý¤Áµå¤Ï¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¡ÊMLB¤Ç¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¼¡Ë¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î3¤Ä¤À¤±¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â6¡Á7¼ïÎà¤Ï¤¢¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤ÎMLB¤ÎÅê¼ê¤ËÈæ¤Ù¤ÆÈó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á·è¤áµå¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò¡ÖÃÖ¤¤Ë¤¤¤¯¡×¤è¤¦¤Ë¤Ê¤êµåÂ®¤¬Íî¤Á¤¿¡£¤³¤ì¤òÂÇ¼Ô¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ë°½Û´Ä¤Ç¡¢¼¡Âè¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
5·î13Æü¡¢¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤òÈ¯¾É¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤ÏIL¡ÊÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ËÆþ¤ê¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¡¢AAA¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¤ÇÄ´À°ÅÐÈÄ¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¤·¤«¤·AAA¤Ç¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡¢MLB¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë°¤¯ËÉ¸æÎ¨¤Ï6.10¤À¤Ã¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¤Îº£µ¨Ãæ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï8·î¤Ë¡Öº´¡¹ÌÚ¤Îµß±çÅê¼ê¤Ø¤ÎÅ¾¸þ¡×¤Ë¸ÀµÚ¡¢9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï1¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÇ¤¤µ¤ì¤ëµß±çÅê¼ê¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
AAA¤Ç¤Î2»î¹ç¤Ï¡¢2²ó0Èï°ÂÂÇ1Í¿»Íµå3Ã¥»°¿¶¡¢¼«ÀÕÅÀ0
·àÅª¤ÊÉü³è¤À¤Ã¤¿¡£
¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬º´¡¹ÌÚ¤Ë¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡ÖµåÂ®¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¡£
º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢NPB»þÂå¤ÎÅêµå¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢Åêµå¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ê¤ª¤·¤¿¤Î¤À¡£¸«»ö¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
µß±çÅê¼ê¿Ø¤¬Êø²õ¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢µÞî±º´¡¹ÌÚ¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¸Æ¤ÓÌá¤·¡¢ºÇ½ªÈ×¤Î2»î¹ç¤ËÅê¤²¤µ¤»¤¿¡£·ë²Ì¤Ï2²ó1Èï°ÂÂÇ0Í¿»Íµå4Ã¥»°¿¶¡¢¼«ÀÕÅÀ0¡£
¥á¥¸¥ã¡¼¤Î³ÆÂÇ¼Ô¤Ïº´¡¹ÌÚ¤Î160km/h¤òÄ¶¤¹¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ÇÍî¤Á¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿¡£
¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤ËÀïÎó¤ËÉüµ¢¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â2»î¹çÌÜ¤ÎºÇ½ª²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢1²óÂÇ¼Ô3¿Í¤ò¤¤ì¤¤¤ËÊÒ¤Å¤±¤¿¡£
¸½ÃÏ10·î4Æü¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤Ç¤ÏºÇ½ª²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢1Èï°ÂÂÇ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÂà¤±¡¢NPB¡¢MLBÄÌ¤¸¤Æ½é¤Î¡Ö¥»¡¼¥Ö¡×¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡Ê¼Ì¿¿¡§MediaNews Group/Pasadena Star-News via Getty Images¡Ë
µß±çÅê¼ê¤Î¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤ËÈæ¤Ù¤ÆÄã¤¤MLB
º´¡¹ÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¤¬¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤Î´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¤·¤«¤·Èà¤¬¤³¤Î¤Þ¤Þµß±çÅê¼ê¤ËÅ¾¿È¤¹¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢NPB»þÂå¤â´Þ¤áµß±çÅÐÈÄ¤Î·Ð¸³¤Ï³§Ìµ¤À¡£¤Þ¤¿MLB¤Ç¤Ïµß±çÅê¼ê¤Î¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¤ÏÀèÈ¯¤ËÈæ¤Ù¤ÆÄã¤¤¡£Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æµå¼ï¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤É¡¢°ì¤«¤é¤ÎÌÏº÷¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
º´¡¹ÌÚ¤òMLB¤Ë°ÜÀÒ¤µ¤»¤¿ÂåÍý¿Í¤Ï¡¢Â¾¤ÎNPB¤Î¼ã¼êÍË¾Åê¼ê¤Ë¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Îí¢ìë¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢NPBµåÃÄ¤Ï·ï¤ÎÂåÍý¿Í¤«¤éÁª¼ê¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Áª¼ê¼«¿È¤Î°Õ¼±¤âÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£¤äÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£NPB¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢À®¸ù¤Ï¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£
º´¡¹ÌÚ¤Î»öÎã¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö´ðËÜÅª¤Ê»ö¼Â¡×¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤·¤á¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ê¹Èø ¹¸ ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë