¡ÖÈà¤ÏÌîµå³¦¤Ç¤â¶þ»Ø¤ÎÁª¼ê¤Î1¿Í¤À¡×¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º´ÆÆÄ¤¬Áê¼ê¥¨¥é¡¼¤òÍÊ¸î¡¡½é²ó6ÆÀÅÀ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ë¥ó¥°
¡þMLB ¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º9¡½3¥«¥Ö¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤¬ÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ç¥«¥Ö¥¹¤ÈÂÐÀï¤·½é²ó¤Ë6ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢·×13°ÂÂÇ9ÆÀÅÀ¤Ç¾¡Íø¡£»î¹ç¸å¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤¬Áê¼ê¤Î¥¨¥é¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤Ï1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿½é²ó¡¢Áê¼êÀèÈ¯¤Î¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ü¥¤¥ÉÅê¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÀèÆ¬¤«¤é3¼ÔÏ¢Â³¤Ç2ÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢2ÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å1¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Ç6ÈÖ¥µ¥ë¡¦¥Õ¥ê¥ê¥Ã¥¯Áª¼ê¤¬¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Ð¥¦¥ó¥Éµ¤Ì£¤ÎÄã¤¤ÂÇµå¤ò¥»¥«¥ó¥É¤Î¥Ë¥³¡¦¥Û¡¼¥Ê¡¼Áª¼ê¤¬Êáµå¤Ç¤¤º¡£23Ç¯¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ì¾¼ê¤Î¥¨¥é¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢3ÅÀÌÜ¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥ºÂÇÀþ¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢½é²ó¤Ë°ìµó6ÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
9-3¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤òÀ©¤·¤¿¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤Î¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£½µ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤·¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤âÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ø½éµå¤«¤é½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢Àï¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¿ô¥é¥¦¥ó¥ÉÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÇ½é¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤«¤éÀï¤¨¤È¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¥Á¡¼¥à¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áê¼ê¥¨¥é¡¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½é²ó¤ËÂçÎÌÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ì¤ÏÆñ¤·¤¤ÂÇµå¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥Ð¥Ã¥È¤«¤é½Ð¤¿¤È¤¤Ë¥¹¥Ô¥ó¤¬¤¹¤´¤¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¥Û¡¼¥Ê¡¼¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¤ÎÌ¾¼ê¤À¤·¡¢¤¢¤ì¤Ï(¼«·³¤Î)±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Èà¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤ò¤á¤Ã¤¿¤Ë¤·¤Ê¤¤Áª¼ê¡¢Ìîµå³¦¤Ç¤â¶þ»Ø¤ÎÁª¼ê¤Î1¿Í¤À¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¶öÁ³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È¥Û¡¼¥Ê¡¼Áª¼ê¤òÍÊ¸î¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥«¥Ö¥¹¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ë´ÆÆÄ¤ÏÇÔÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1ÇÔ¤Ï1ÇÔ¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¤â°Ê²¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥·¥ê¡¼¥º¤Ï1¡½0¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤À¡£³Î¤«¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¤·¤¤Î©¾ì¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï»ö¼Â¡£¤¦¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é4»î¹çÃæ3»î¹ç¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤Ï2¤Ä¾¡¤Æ¤Ð¤¤¤¤¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½é²ó¤Î¥Û¡¼¥Ê¡¼Áª¼ê¤Î¼ººö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¨¥é¡¼¤ò³è¤«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢(¤½¤Î¸å¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç)¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹¤ò¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥¹¥³¥¢¤Ï4-1¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÈà¤òÊâ¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Áê¼êÂÇÀþ¤òÀª¤¤¤Å¤±¤¿Í×°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£