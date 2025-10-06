¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¥¹¥Æ¥¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤¿¡×º£µ¨¤Ç°ìÀþ¤«¤éÂà¤¯»ûÅÄÌÀÆü¹á¤¬¹ñ¥¹¥Ý¤Ç¡ÈÎÞ¤Î¥é¥¹¥È¥é¥ó¡É¡¡Ê¡Éô¿¿»Ò¤äÅÄÃæÍ¤Èþ¤é¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤Ç
¡þÂè79²ó¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ Î¦¾å¶¥µ»(5Æü¡¢¼¢²ì)
À®Ç¯½÷»Ò100m¥Ï¡¼¥É¥ë·è¾¡¤¬5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂè°ìÀþ¤«¤éÂà¤¯¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë»ûÅÄÌÀÆü¹áÁª¼ê(ËÌ³¤Æ»/¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥¯¥ê¥¨¥¤¥È)¤¬13ÉÃ53(É÷-0.4)¤Î5Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇË¬¤ì¡¢¤Í¤®¤é¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Í½Áª¤ò13ÉÃ36(+0.6)¤ÎÁÈ2Ãå¤ÇÆÍÇË¡£·è¾¡¤ÏÀ¶»³¤Á¤µ¤ÈÁª¼ê(¤¤¤Á¤´)¤¬13ÉÃ07¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¤È¡¢»ûÅÄÁª¼ê¤¬5Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¥´¡¼¥ë¸å¤Ï¡¢Áö¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬»ûÅÄÁª¼ê¤Î¤â¤È¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¸ß¤¤¤ËÊú¤¹ç¤¤·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¹ç¤¤¡¢»ûÅÄÁª¼ê¤ÏÎÞ¤ò¿¡¤¦ÍÍ»Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ûÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢Áê¼¡¤°¥±¥¬¤äÀÝ¿©¾ã³²¤Ê¤É¤«¤é¡¢2013Ç¯¤Ë°ìÅÙ¸½Ìò¤ò°úÂà¡£·ëº§¡¦Âç³Ø¿Ê³Ø¤ä½Ð»º¤ò·Ð¤Æ¡¢7¿ÍÀ©¥é¥°¥Ó¡¼¤Ë¶¥µ»Å¾¸þ¤â·Ð¸³¤·¡¢2018Ç¯¤«¤éÎ¦¾å¶¥µ»¤ØÉüµ¢¡£°Û¿§¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢2021Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿½÷»Ò¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¹¡£
¾ìÆâ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢Áá¤¤»þ´ü¤Ë°ìÅÙ°úÂà¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢·ëº§¤ä½Ð»º¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢Î¦¾å¶¥µ»¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥º¥ë¥º¥ë¤ÈÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð) °ìÅÙÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤äÀ¤³¦Áª¼ê¸¢3²ó½Ð¾ì¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¥¹¥Æ¥¤Ê100m¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÈÂç¤¤ÊÊõÊª¡É¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤´Ö¡¢±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤·¤Î¤®¤òºï¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¿½÷»Ò¥Ï¡¼¥É¥ë¡£2019Ç¯¤Ë»ûÅÄÁª¼ê¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ç½é¤á¤Æ13ÉÃ¤ÎÊÉ¤òÆÍÇË¤·¤Æ19Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤ËµÏ¿¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÊ¡Éô¿¿»ÒÁª¼ê(ÆüËÜ·úÀß¹©¶È)¤¬12ÉÃ69¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö13ÉÃ00¤¬Ä¹¤¤´Ö¡¢ÆüËÜµÏ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ß¤Þ¤Ã¤¿»þ·×¤Î¿Ë¤òÆ°¤«¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÎ¦¾å¶¥µ»¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢12ÉÃÂæ¤ÇÁö¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó12ÉÃÂæ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢ËÜÅö¤Ë13ÉÃ¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÊé¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿35ºÐ¡£
¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢º£Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¡ÉôÁª¼ê¤äÅÄÃæÍ¤ÈþÁª¼ê(ÉÙ»ÎÄÌ)¡¢ÀÄÌÚ±×Ì¤Áª¼ê(¼·½½¼·¶ä¹Ô)¡¢º£²ó¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯100m¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÅç¤Ò¤È¤ßÁª¼ê(Ä¹Ã«ÀîÂÎ°é»ÜÀß)¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£¡ÈÂç¤¤ÊÊõÊª¡É¤È¸ì¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤êÃç´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¸åÇÚ¤¿¤Á¤«¤é²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¾Ð´é¤ÈÎÞ¤¬º®¤¸¤Ã¤¿´é¤ÇµÇ°»£±Æ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£