timelesz¡¦ÃöËó¼þÅÎ¡¢¡È¥Á¥ã¥é¥Í¥º¥ß¡É¤Ë¡¡´§ÈÖÁÈ¤Î½é²óÊüÁ÷¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤ÈÂÐ·è¡¡
8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï½é¥ì¥®¥å¥é¡¼´§ÈÖÁÈ¡Øtimelesz ¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡Ù¤¬¡¢10·î6Æü¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¡£½é²ó¤Î´ë²è¤Ï¡¢¡Øtimelesz¤Î¥¤¥Á¥«¥Ð¥Á¥«¡Ù¡£8¿Í¤¬¥¤¥Á¥«¥Ð¥Á¥«¤ÊÄ¶¥®¥ê¥®¥ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷½é²ó¤Î´ë²è¤Ï¡¢ºÇ¶¯¤Î1¿Í¤Ëtimelesz¤¬8¿Í¤¬¤«¤ê¤ÇÄ©¤à¡Ø¥¤¥Á¥Ð¥Á¥Þ¥Ã¥Á¡Ù¡£¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¶ÀÍ¥æÆÁª¼ê¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢ÂÐ·è¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ·è¥ë¡¼¥ë¤Ï¡¢¶ÀÁª¼ê¤¬Ç¡¢timelesz¤¬¥Í¥º¥ß¤Ë¤Õ¤ó¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤ª¿¬¤Ë¤Ä¤±¤¿¿¬Èø¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÀè¤ËÃ¥¤Ã¤¿Êý¤¬¾¡Íø¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£1ÂÐ1¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢timelesz¥Á¡¼¥à¤Ï30ÉÃ¤´¤È¤Ë1¿Í¤º¤ÄÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤Í¤º¤ß»»Êý¼°¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
timelesz¤Î°ìÈÖ¼ê¤Ï¡È¥Á¥ã¥é¥Í¥º¥ß¡É¤³¤ÈÃöËó¼þÅÎ¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤Ë·èÄê¡£¡Ö¥Á¥å¡¼¡ª¡×¤ÈÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¶ÀÁª¼ê¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¾×·âÅ¸³«¤â¡£timeleszÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï½é¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼´§ÈÖÁÈ¤Ï6Æü¤Î¿¼Ìë24»þ29Ê¬¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£ºòÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿½é²ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬3¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¡ØÇ®¡¹¡ª¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ù¡¢¡Ø¥¯¥é¥¹Á´°÷¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤ò³Ð¤¨¤í¡ª¡Ù¡¢¡Ø¥Ñ¥ó¿©¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£Hulu¤Ç¤ÏÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤â´Þ¤à¡ØHuluÆÃÊÌÈÇ¡Ù¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£