timelesz¤¬8¿Í¤¬¤«¤ê¤Ç¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¥¤¥Á¥«¥Ð¥Á¥«¤ÊÂÐ·è!?¡Øtimelesz¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡Ùº£Ìë¥ì¥®¥å¥éーÊüÁ÷³«»Ï
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
timelesz¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¤Î½é¥ì¥®¥å¥éー´§ÈÖÁÈ¡Øtimelesz¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡Ù¤¬¡¢10·î6Æü¤«¤é¡Ö·îÍË¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥È¡×ÏÈ¤ÇÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È¡£ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î°Û¤Ê¤ë3¤Ä¤Î´ë²è¤¬·îÂØ¤ï¤ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Ä©ÀïÈÖÁÈ¡£Ëè·îtimelesz¤¬Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£timelesz¤¬¥Í¥º¥ß»Ñ¤Ë¡ª½é²ó¤Î¾¡Éé¤ËÍ¾ÍµÈ¯¸À¤â¡¢°ìÅ¾Âç¶ìÀï!?
¥ì¥®¥å¥éー½é²ó¤Î´ë²èÆâÍÆ¤Ï¡¢¡Ötimelesz¤Î¥¤¥Á¥«¥Ð¥Á¥«¡×¡£timelesz¤Î8¿Í¤¬¡Ö¥¤¥Á¥«¥Ð¥Á¥«¡×¤Ê¡ÈÄ¶¥®¥ê¥®¥ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÇú¾Ð¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤«¤é¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¥¹¥´µ»¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Þ¤Ç¡Ä¥á¥ó¥Ðー8¿Í¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ÈÀ®Ä¹¤ò³Ú¤·¤¯°ú¤½Ð¤¹¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¤À¡£
´û¤Ë10·î5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿½é²ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ï¡¢3¥Áー¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥¤¥Á¥«¥Ð¥Á¥«¤ÎÂç¾¡Éé¤ËÄ©Àï¡£¸½ºßTVer¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¤½¤·¤Æ10·î6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Øtimelesz¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡Ù¤Ï¡¢ºÇ¶¯¤Î1¿Í¤Ëtimelesz¤¬8¿Í¤¬¤«¤ê¤ÇÄ©¤àÂÐ·è´ë²è¡¢¡Ö¥¤¥Á¥Ð¥Á¥Þ¥Ã¥Á¡×¡£½é²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢¶ÀÍ¥æÆÁª¼ê¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥¤¥Á¥«¥Ð¥Á¥«¤ÊÂÐ·è¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¶ÀÁª¼ê¤Î¤Þ¤µ¤«¤ÎÅÐ¾ì¤Î»ÅÊý¤Ë¡¢¡ÖÉÝ¤¤ÉÝ¤¤¡ª¡×¡ÖºÇ¶¯¤¸¤ã¤ó¡×¤È¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¶ÃØ³¡£¡Ö½é²ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Êý¤¬¡×¤È¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÂÐ·è¥ëー¥ë¤Ï¡¢¶ÀÁª¼ê¤¬Ç¡¢timelesz¤¬¥Í¥º¥ß¤ËÊ±¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ª¿¬¤ËÉÕ¤±¤¿¿¬Èø¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÀè¤ËÃ¥¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¾¡Íø¡£¤Þ¤º¤Ï1ÂÐ1¤ÇÀï¤¤¡¢30ÉÃ¤´¤È¤Ë¤Ò¤È¤ê¤º¤ÄÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤Í¤º¤ß»»Êý¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÆÃÓÉ÷Ëá¤Ï¡Ö¤³¤ìÀäÂÐ¾¡¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¡×¤È¥¿¥«¤ò¤¯¤¯¤ë¤È¡¢¶ÀÁª¼ê¤âÉé¤±¤¸¤È¡Ö1¿Í3ÉÃ¤Ç¤¤¤¤¡×¤ÈÍ¾Íµ¤ÎÈ¯¸À¡£timelesz¤ÎºîÀï²ñµÄ¤Î·ë²Ì¡¢°ìÈÖ¼ê¤Ï¡È¥Á¥ã¥é¥Í¥º¥ß¡É¤³¤ÈÃöËó¼þÅÎ¤Ë·èÄê¡£ÃöËó¤Î±¿Æ°¿À·Ð¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤âÇ§¤á¤ë¤È¤³¤í¡£ÃöËó¤â¡Ö¥Á¥åー¡ª¡×¤ÈÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Âç¶ìÀï¤ÎÅ¸³«¤Ë¾Ç¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬¥¤¥Á¤«¥Ð¥Á¤«¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¤Ë!?¤µ¤é¤Ë¡¢¤¢¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¶ÀÁª¼ê¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¾×·â¤Î¾ìÌÌ¤â¡£À®¸ù¤«¡¢¼ºÇÔ¤«¡¢¥¤¥Á¥«¥Ð¥Á¥«¤ÎÄ©Àï¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ëÄ¶¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸·¿¤ÎTV¥·¥çー¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Øtimelesz¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡Ù
10·î6Æü¥¹¥¿ー¥È
Ëè½µ·îÍË 24:29～24:54
MC¡§timelesz
¥²¥¹¥È¡§¶ÀÍ¥æÆ¡¦¹È¤·¤ç¤¦¤¬
