¡Ú¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¤Éô²¼¡ÛÉáÄÌ¤Ë¤Û¤á¤ë¤ÈµÕ¸ú²Ì¤Ê¿Í¤Ë¡¢Æ¬¤Î¤¤¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¶î»È¤¹¤ëÊýË¡
¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¤¿Í¤ò¤Û¤á¤ë¤ÈµÕ¸ú²Ì¡©
¡½¡½¤è¤¤¹ÔÆ°¤ò¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤Û¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¸ú²Ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¡Ö¤Û¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï°ìÈÌÅª¤À¤¬¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÉÔ¿®´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¯¡¢¤ä¤äÅ·¼Ùµ´¡Ê¤¢¤Þ¤Î¤¸¤ã¤¯¡Ë¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¾ì¹ç¤Ëµ¯¤³¤ê¤¬¤Á¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿¤È¤¡¢Í¥¤ì¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¤½¤³¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿·Ð±Ä³Ø¡¢¿´Íý³Ø¡¢·ÐºÑ³ØÅù¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥°¥í¡¼¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤Î¶µ¼ø¿Ø¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ½ñ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¡¦¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¶µ²Ê½ñ¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ç¤¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥³¥Ä¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿°ìºý¡Ø¿¦¾ì¤ò¾å¼ê¤Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥È¤¹¤ë²Ê³ØÅªÊýË¡¡½¡½ÌµÍý¤Ê¤¯¤ä¤ëµ¤¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë26¤Î¥¹¥¥ë¡Ù¡£
º£²ó¤Ï¡¢Æ±½ñ¤«¤éÆÃÊÌ¤ËÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ê¾Î»¿¤¬¶Á¤«¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¾ÀÜ¤Û¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Âè»°¼Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ´ÖÀÜÅª¤Ë¤Û¤á¤ë¡Ö¥«¥²¥Û¥á¡×¤È¤¤¤¦°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¼êË¡¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢¤Û¤á¸ÀÍÕ¤Î¿®ÍêÀ¤ò¹â¤á¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤Ê¤¼¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤É¤¦¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÎÄã¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤Û¤á¤ë¤È¡¢µÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë
¡¡±Ä¶ÈÉô¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¤Û¤á¤ë¡×¤³¤È¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¾¦ÃÌ¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤á¤¿¤ê¡¢¹¥¾ò·ï¤Ç¼õÃí¤·¤¿¤ê¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤Û¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¾¯¤·Å·¼Ùµ´¤ÊÀ³Ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤Æ¡¢¤Û¤á¸ÀÍÕ¤òÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¡Ö¤ªÀ¤¼¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤á¤ì¤Ð¤Û¤á¤ë¤Û¤É¡Ö¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Û¤á¤ë¡×¤³¤È¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤Û¤á¸ÀÍÕ¤òÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
