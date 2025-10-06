¡ÖËè»î¹ç£³¡¢£´ÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¶Ã°Û¤Î£¸Àï£¸È¯¡ª°µ´¬£²¥´¡¼¥ë¤Î¾åÅÄåºÀ¤¤ËÀ¤³¦ÅªÌ¾FW¤À¤Ã¤¿»Ø´ø´±¤â¶ÃÃ²¡ª¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡×
¡¡À¤³¦ÅªÌ¾¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¤Ã¤¿»Ø´ø´±¤âÀä»¿¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î£µÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤ÎÂè£¸Àá¤Ç¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤ÈÅÏÊÕ¹ä¤¬½êÂ°¤¹¤ë¼ó°Ì¤Î¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤¬¡¢£¸°Ì¤Î¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££³¡Ý£²¤Ç·àÅª¤Ê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç£²¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢CF¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¾åÅÄ¤À¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï20Ê¬¡¢¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÎ¢È´¤±¤·¡¢GK¤ò¤«¤ï¤·¤ÆÎäÀÅ¤Ë¥·¥å¡¼¥È¡£ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë83Ê¬¤Ë£²¡Ý£²¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿88Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤Î¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇÅ¨ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤éÈ´¤±½Ð¤Æ¡¢Å¥½¤¯¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°Àï£¸»î¹ç¤Ç£¸¥´¡¼¥ë¤È¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½FW¤òÀä»¿¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¤À¡£¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡Øvoetbalzone¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡×¡Ö·èÄêÅª¤Ê½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉFW¤Ï¡ÖÈà¤Ï±Ô¤¯¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£Ëè»î¹ç£³¡¢£´¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¡¢¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë»¿¼¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡µ©Âå¤ÎÅÀ¼è¤ê²°¤â¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÇúÈ¯¤Ë¶ÃÃ²¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
【動画】恐ろしい決定力!上田綺世が圧巻の2ゴール
