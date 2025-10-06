¡ÚÊ¡²¬Ï»Âç³Ø¡Û¶å¶¦Âç¤¬8¾¡1ÇÔ¤Ç6µ¨¤Ö¤êÍ¥¾¡¤Ë²¦¼ê¡¡
¡¡¡þÊ¡²¬Ï»Âç³ØÌîµå¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡Ê¡¹©Âç¡Ë
¡¡3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼ó°Ì¤Î¶å¶¦Âç¤ÏÊ¡¶µÂç¤Ë8¡½1¤Î7²ó¥³¡¼¥ë¥É¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£4Æü¤Ë5²ó¤ò½ª¤¨¤Æ·ÑÂ³»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Ï¡¢5ÈÖ¤ÎËã¾åºù²íÆâÌî¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤Î3°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤ò8¾¡1ÇÔ¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Ë²¦¼ê¡£¤¤ç¤¦6Æü¤ÎÆ±Àï¤Ë¾¡¤Ä¤«¡¢2°Ì¤Î¶å»ºÂç¤¬ÇÔ¤ì¤ì¤Ð6µ¨¤Ö¤êV¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡¶å¶¦Âç¤¬·ÑÂ³»î¹ç¤òÀ©¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£Ï¢Æü¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬Ëã¾å¤À¡£6ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î6²ó1»àÆóÎÝ¤«¤éÄ¾µå¤òÂª¤¨Ãæ·ø¤ØÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¡£¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ê7²ó¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡Á°Æü4Æü¤Ë¤Ï±¦ÍãÀþ¤Ø¤ÎÀèÀ©ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£5²ó¤ò½ª¤¨¤Æ6ÅÀ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Íë±«¤Ç·ÑÂ³»î¹ç¤Ë¡£ËÌ¶å½£»ÔÆâ¤ÎÂç³Ø¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤éÂÇ·âÎý½¬¤ò¤·¤ÆÄ´À°¡£Æü¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À»î¹ç¤Ç3°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤È¤·¡Ö¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤¤±¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2ÇÔ¤Î¶å»ºÂç¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤¤ç¤¦6Æü¤ÎºÇ½ªÀï¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£¾¡¤Æ¤ÐÊ¸¶ç¤Ê¤·¤ÇÍ¥¾¡¤À¡£Ëã¾å¤Ï¡ÖÂÇÀþ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀÆü¤â¤½¤ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÓ¤ò¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£¡¡¡Ê¿ù±º¡¡Í§¼ù¡Ë
¡¡¢ãµÕÅ¾Í¥¾¡¤ËË¾¤ß¢ä¶å»ºÂç¤ÏµÕÅ¾Í¥¾¡¤ËË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£ÀèÈ¯¤Î¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¡¦¿åºê¤¬9²óÅÓÃæ2¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£Áö¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤âºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÆ§¤óÄ¥¤Ã¤¿133µå¤ò¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤â¼è¤ì¤¿¤·¡¢Í×½ê¤ÇÇ´¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤òÆ¨¤·¤Æ¤â¥ê¡¼¥°3°Ì°Ê¾å¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¶å½£Âç³ØÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ì¤ÐÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤âÁ´¹ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£