¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¿ù»³°ì¼ù¡¡¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡È¶¯±¿¡É½é¥¿¥¤¥È¥ë¡¡4ÅÀº¹¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â¥»¡¼¥ÖÉÕ¤¤¤¿
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯5¡½2¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¼é¸î¿À¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¥«¡¼¤Ë¤Ï¾è¤é¤º¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤¿¡£5¡½1¤Î8²ó¤Ë3ÈÖ¼ê¡¦¾åÃãÃ«¤¬2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¤¡¢´ü¤»¤º¤·¤Æ¥»¡¼¥Ö¤¬ÉÕ¤¯¾ìÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¿ù»³¤ÏÆ£²¬¤Ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢»³¸ý¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÎÁÍý¡£9²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ31¥»¡¼¥ÖÌÜ¤òµó¤²¡¢À¾Éð¡¦Ê¿ÎÉ¤ÈÊÂ¤Ó¥»¡¼¥Ö²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Åê¤²¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¥é¥Ã¥¡¼¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥óÆâ¤Ç¤Ï¡ÖÁö¼Ô2¿Í¤¬½Ð¤¿¤é¹Ô¤¯¤è¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢8²ó¤«¤é¸ª¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£½ÐÈÖ¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢7Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤â³Í¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤ä¤¡¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤³¤È¡£ÌµÍý¤ä¤ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤·¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¥¹¥Ê¤ÎÉÔÄ´¤Ç6·î10Æü¤Îµð¿ÍÀï¤«¤é¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢ÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤Î¸ÀÍÕ¤¬¾ï¤Ë¶»¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¡£¡ÖÊÌ¤Ë»Íµå½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¥¼¥í¤Çµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¤¡×¡£À©µå¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Ï»×¤¤ÀÚ¤êÏÓ¤ò¿¶¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÊÌ¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤ë¤ÈÃ¯¤Ë¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×65»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿Å´ÏÓ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤Á¤ËÆ³¤¯ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¦¥»¡¼¥Ö¤¬ÉÕ¤¯¾ò·ï¡¡¥»¡¼¥Ö¤Ï¼«¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ã¤¿»î¹ç¤ÎºÇ¸å¤ËÅê¤²¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Åê¼ê¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ê1¡Ë¼«¥Á¡¼¥à¤¬3ÅÀ°ÊÆâ¤Î¥ê¡¼¥É¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢ºÇÄã1¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿¾ì¹ç¡Ê2¡ËÅÐÈÄ»þ¤Ë·Þ¤¨¤¿ÂÇ¼Ô¤È¡¢¼¡¤ÎÂÇ¼Ô¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤ÈÆ±ÅÀ¤â¤·¤¯¤ÏµÕÅ¾¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡£¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤Ï´Ø·¸¤·¤Ê¤¤¡Ê3¡ËºÇÄã3¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡£¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤É¤ì¤À¤±ÆÀÅÀº¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¥»¡¼¥Ö¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£