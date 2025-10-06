¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÉ§º¬Åì¤¬8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶áµ¦Âç²ñ½Ð¾ì¡¡¾®ÅçµÁÇî´ÆÆÄ¡Ö²¿¤È¤«²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤¿¤é¡×
¡¡¡þ½©µ¨¹â¹»Ìîµå¡¡¼¢²ìÂç²ñ½à·è¾¡¡¡É§º¬Åì3¡½2¶á¹¾·»Äï¼Ò¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡¥Þ¥¤¥Í¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹Ä»Ò»³¡Ë
¡¡É§º¬Åì¤¬8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶áµ¦Âç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£Àè¹Ô¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é2ÅÙÄÉ¤¤ÉÕ¤¡¢±äÄ¹10²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç4ÈÖ¡¦¹âÅÄÍµÌé¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬ÃæÁ°¤Ø¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¡£¡ÖÉ¬»à¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡É§º¬ÈÍ¤ÎÈÍ¹»¤òµ¯¸»¤È¤¹¤ë1876Ç¯¡ÊÌÀ9¡ËÁÏÎ©¤ÎÅÁÅý¹»¡£2024Ç¯ÅÙ¤Ï¹ñ¸øÎ©Âç¸½Ìò¹ç³Ê¼Ô146¿Í¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¼¢²ì¸©Í¿ô¤Î¸øÎ©¿Ê³Ø¹»¤Ç¤â¤¢¤ë¡£OB¤Ç23Ç¯4·î¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¾®ÅçµÁÇî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Î¼ÙËâ¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¡¢ÉáÃÊ¤ÎÎý½¬¤«¤é¼«¼çÀ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2²ó2»àÆóÎÝ¤Î¼éÈ÷¤Ç¤Ï¡¢ÅÁÎá¤ËÍê¤é¤ºÁª¼ê¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¥¿¥¤¥à¤ò¼è¤ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë½¸¤Þ¤ë¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Ï³Ø¹»ÁÏÎ©150¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ö¿¦°÷¤äÀ¸ÅÌ¤«¤é±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¾®Åç´ÆÆÄ¡£¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤ò8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁªÈ´½Ð¾ì¤Ç¾þ¤ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÊÀÐ´Ý¡¡ÂÙ»Î¡Ë