¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯5¡½2¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦»³Àî¤¬Í¸¶¤ÎºÇÂ¿¾¡¤ò¼«¿È9ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ëËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡1¡½1¤Î7²ó2»à¤ÇÆóÌÚ¤ÎÄ¾µå¤ò»ÅÎ±¤á¤Æ±¦Ãæ´Ö¤Ø23¹æ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡£¤³¤Î·àÅª¤Ê°ìÈ¯¤ÇÍ¸¶¤Ë¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤´¶³Ð¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¸¶¤Ë²¿¤È¤«¾¡¤Á¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£»³Àî¤ÎËþÎÝÃÆ¤Ï8·î15Æü¤ÎÆ±Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë°ÊÍè¡£º£µ¨3ËÜ¤ÏÁ´¤Æ¥í¥Ã¥ÆÀï¤ÇÊü¤Ã¤¿¡£ÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ç2·³Íî¤Á¤Î¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤¦¤Ê¤É¶ì¤·¤ó¤À¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£