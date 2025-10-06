ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤È¤ÎÍèµ¨·ÀÌó¹¹¿·¤Ç¹ç°Õ¡¡2Ç¯Ï¢Â³2°Ì¡¢¼ã¼êÀÑ¶Ëµ¯ÍÑ¼êÏÓ¤Ê¤ÉÉ¾²Á
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï5Æü¡¢1Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤ÈÍèµ¨·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È½ªÈ×¤Þ¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤¤¡¢83¾¡57ÇÔ3Ê¬¤±¤Ç2Ç¯Ï¢Â³2°Ì¡£¼ã¼ê¤òÀÑ¶Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¼êÏÓ¤ä¥Õ¥¡¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»ÑÀª¤òµåÃÄ¤ÏÉ¾²Á¤·¡¢°æÀî¿µ×¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÏÂ³Åê¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤âÈ½ÃÇ¤òµåÃÄ¤Ë°ìÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢Íèµ¨Â³Åê¤¬Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤¬½¢Ç¤5Ç¯ÌÜ¡£16Ç¯°ÊÍè¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢4Æü¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿ºÝ¤Ë¿·¾±´ÆÆÄ¤ÏÁá¤¯¤â¡ÖÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï95¡Ê¾¡¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤·¤Ê¤¤¤ÈÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï11Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÎCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¤ËÁ´ÎÏ¤ò·¹¤±¡¢²¼¹î¾å¤Ç¤ÎÆüËÜ°ì¤òÁÀ¤¦¡£