¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Í¸¶¹ÒÊ¿¡¡´¶¼Õ¤Î¡Ö¤É¤¹¤³¤¤¡×¥Ñ¥Õ¥©¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¡»³ÀîVËþÃÆ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯5¡½2¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¡Ê33¡Ë¤¬5Æü¡¢¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç14¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÂ¿¾¡¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Ç´¤ê¶¯¤¯6²ó¤ò4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£µ¤Ç÷¤ÏÂÇÀþ¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢1¡½1¤Î7²ó¤Ë»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬ËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤Ç±ç¸î¡£º£µ¨ºÇ½ªÀï¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£¤È¾¡¤ÁÀ±¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏÆ±Æü¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁ´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¤·¡¢¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï8Áª¼ê¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ÎÎäÀÅÄÀÃå¤ÊÍ¸¶¤¬¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ç»³Àî¤Î¤ª¤Ê¤¸¤ß¡Ö¤É¤¹¤³¤¤¡×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£º¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£ºÇ¹â¤Î¾Ð¤ß¤¬¤Ï¤¸¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¼«¿È¤â¤Ã¤È¾¡¤Æ¤ë»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤À¤±¡×
¡¡1¡½1¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¤Î¹¶·â¡£ºÇÂ¿¾¡¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ø¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Í¸¶¤ÏÎ¢¤Î¼é¤ê¤ËÈ÷¤¨¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2»àËþÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢»³Àî¤¬¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡£¥¨¡¼¥¹¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡¢ËüºÐ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÌøÅÄ¤¬¶î¤±´ó¤Ã¤ÆÍè¤Æ¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤¹¤ë»³Àî¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ÏË¹»Ò¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ªÎé¤·¤¿¡£¡Ö¥®¡¼¥¿¤µ¤ó¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É1ÅÀ¼è¤é¤ì¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢ÌøÅÄ¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤Ç1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢Ì£Êý¤Î¼ººö¤¬Íí¤ó¤À4²ó¤Ë¾åÅÄ¤«¤éÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÇ´¤Ã¤Æ5¡¢6²ó¤ò·×4Ã¥»°¿¶¤Ê¤É´°Á´Åêµå¡£6²ó4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤Ç14¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£¤ËÊÂ¤ó¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤ÎºÇÂ¿¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«ËëÅê¼ê¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥í¥Ã¥Æ¤ËÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£ÉüÄ´¤·¤Æ6·î3Æü¤ÎÃæÆüÀï¤«¤é8·î9Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Þ¤Ç8Ï¢¾¡¡£4·î11Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤«¤é24»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À5ºÐ²¼¤Î³¤Ìî¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¾¡¤Á¿ô¤â²û¤Î¿¼¤µ¤âÍ¸¶¤µ¤ó¤ÎÀ¨¤µ¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤Î¸åÇÚ¤È¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Þ¤ÇÃ±ÆÈ¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢º£½Õ½é¤á¤Æ¾¾ËÜÀ²¤é¤È¹çÆ±¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ÈÁê¼ê¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï·ë¹½°ã¤¦¤Ê¤È¡£¥º¥ì¤ò½¤Àµ¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤·¡ÈËÍ¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¡É¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤âºÆÇ§¼±¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢Åêµå²ó175¤Ï¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤À¡£¡Ö¾¡¤ÁÉé¤±¤¬¤Ä¤¯¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò1Ç¯´Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½¼¼Â´¶¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£¡Ê°æ¾å¡¡ËþÉ×¡Ë