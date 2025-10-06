¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÂçºå¶Í°þ¤¬12Ç¯Ï¢Â³¤Ç¶áµ¦Âç²ñ½Ð¾ì¡¡ºÇÂ®152¥¥í±¦ÏÓ¤ÎµÈ²¬´Ó²ð¡Ö¾¯¤·ÍßÄ¥¤Ã¤Æ¡×
¡¡¡þ½©µ¨¹â¹»ÌîµåÂçºåÂç²ñ½à·è¾¡¡¡Âçºå¶Í°þ2¡½0¶â¸÷Âçºå¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡GOSANDOÆî¹Á¡Ë
¡¡ÃÏÊýÂç²ñ¤¬³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Âçºå¤Ç¤ÏÂçºå¶Í°þ¤¬¶â¸÷Âçºå¤È¤Î½à·è¾¡¤ò2¡½0¤Ç²¼¤·¡¢2014Ç¯¤«¤é12Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¶áµ¦Âç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£Íè½©¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ëºÇÂ®152¥¥í±¦ÏÓ¤ÎµÈ²¬´Ó²ðÅê¼ê¤¬¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬2°ÂÂÇ´°Éõ¾¡Íø¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ¶þ»Ø¤Î·ãÀï¶è¡¦ÂçºåÂç²ñ¤Î½à·è¾¡¤¬¡¢Âçºå¶Í°þ¡¦µÈ²¬¤ÎÆÈ¤êÉñÂæ¤È²½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö´°Á´»î¹ç¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¾¯¤·ÍßÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Áê¼ê¤Ï¡¢½Õ²ÆÄÌ»»4ÅÙ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò¸Ø¤ë¶â¸÷ÂçºåÂÇÀþ¡£¤À¤¬Íè½©¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ëºÇÂ®152¥¥í±¦ÏÓ¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢ÌµÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£ÆÀÅÀ¤Ï¤ª¤í¤«¡¢ÂÇµå¤ò¤Þ¤È¤â¤ËÁ°¤ËÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤¹¤éµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³Ø¹»¥¹¥Ô¡¼¥É¥¬¥ó¤Ç·×Â¬¤·¤¿¤³¤ÎÆüºÇÂ®150¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ë¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¿¥¤ê¸ò¤¼¡¢7²ó¤Þ¤Ç¤Ï°ì¿Í¤ÎÁö¼Ô¤âµö¤µ¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥ÈÅêµå¤òÅ¸³«¡£8²óÀèÆ¬¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òµö¤·¡¢9²ó1»à¤Ç¤âº¸Á°ÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¸åÂ³¤òÃÇ¤Ã¤¿¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐÌµ»Í»àµå¤Î2°ÂÂÇ´°Éõ¡£Á´27¥¢¥¦¥È¤Î²áÈ¾14¸Ä¤ò»°¿¶¤ÇÃ¥¤¤¡¢ÂÇ¼Ô28¿Í¡ÊÅðÎÝ»à1¤¢¤ê¡Ë¤Ç1»î¹ç¤òÅê¤²½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤ÏÄ¾µå¡£º£Ç¯6·î¤ÎÅêµå·×Â¬µ¡´ï¡Ö¥é¥×¥½¡¼¥É¡×¤òÍÑ¤¤¤¿·×Â¬¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂ®150¥¥í¡¢²óÅ¾¸úÎ¨95¡ó¤È¤¤¤¦¡Ö¥×¥íµé¡×¤Î¿ôÃÍ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¸½»þÅÀ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¹âÂ´¥×¥íÆþ¤ê¤Ç¡¢¡Ö1·³¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀÄ¼Ì¿¿¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï12Ç¯Ï¢Â³22ÅÙÌÜ¤Î¶áµ¦ÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£ÌÜ²¼¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÍè½ÕÁªÈ´¡£¾ï¾¡·³ÃÄ¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö1¡×¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Ï¤¢¤ÈÈ¾Êâ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÉé¤±¤¿¡£¥É¥í¤¯¤µ¤¯¡¢Ä©Àï¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Á°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£¡¡¡Ê°ÔÇ¤¡¡µ®¿®¡Ë